Bạn trai cũ được trao quyền giám hộ tạm thời tài sản của Hayden Panettiere

Theo People, cựu võ sĩ quyền Anh Wladimir Klitschko, 50 tuổi, tham dự phiên tòa trực tuyến hôm 8/10 cùng con gái Kaya, 11 tuổi. Kaya xuất hiện trên màn hình trong chốc lát và trả lời các câu hỏi của thẩm phán về danh tính cũng như việc cô có ở cùng cha hay không. Cô bé mặc áo phông trắng, buộc tóc gọn gàng và nói chuyện nhỏ nhẹ, điềm tĩnh khi trao đổi với thẩm phán.

Trong phiên điều trần, luật sư của Klitschko đề cập đến những quyền hạn bổ sung mà anh đang đề nghị, bao gồm quyền yêu cầu cơ quan thực thi pháp luật điều tra và hỗ trợ thu hồi những tài sản bị một người ngoài gia đình chiếm dụng trái phép. Klitschko cho rằng một số món trang sức của Hayden Panettiere có thể đã bị đem đi cầm cố.

Cuối cùng, thẩm phán chấp thuận trao cho Klitschko quyền giám hộ tạm thời đối với khối tài sản của Panettiere. Thẩm phán cũng cho biết bé Kaya không cần tham dự phiên điều trần tiếp theo, dự kiến diễn ra vào tháng 12.

Hồi tháng 9, Klitschko đã nộp đơn xin quyền giám hộ tài sản tạm thời thay mặt cho Kaya, người thừa kế duy nhất của Hayden sau khi diễn viên Heroes qua đời mà không để lại di chúc. Cựu võ sĩ cho rằng cần có biện pháp can thiệp ngay lập tức để bảo vệ tài sản, tránh nguy cơ bị thất thoát, hư hại hoặc tẩu tán.

Klitschko và ngôi sao Hollywood bắt đầu hẹn hò năm 2008, chào đón con gái Kaya vào năm 2014. Cặp sao chia tay năm 2018 và Klitschko được trao toàn quyền nuôi dưỡng con gái. Kaya hiện sống cùng bố ở Ukraine.

Hayden Panettiere có con gái Kaya với nhà vô địch quyền Anh thế giới Wladimir Klitschko. Ảnh: X/ Hayden Panettiere

Hayden Panettiere đột ngột qua đời ngày 16/8, ở tuổi 37. Cô được bạn trai Brian Hickerson và em trai anh, Zach Hickerson, phát hiện trong tình trạng không phản ứng tại một căn nhà thuê ở Greenville, bang South Carolina, và được xác nhận tử vong tại hiện trường. Ngày 22/9, Văn phòng Giám định Y khoa hạt Greenville công bố nguyên nhân tử vong là do sử dụng quá liều fentanyl cùng một số loại thuốc khác.

Dù cái chết được xác định là tai nạn, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nguồn gốc các chất Panettiere đã sử dụng và liệu có người phải chịu trách nhiệm hình sự vì cung cấp những chất gây tử vong cho cô hay không.

Hayden Panettiere sinh năm 1989, là diễn viên, ca sĩ người Mỹ, nổi tiếng từ khi còn nhỏ qua các vai diễn truyền hình và điện ảnh. Cô được biết đến rộng rãi với vai Claire Bennet trong series Heroes (2006-2010) và Juliette Barnes trong series Nashville (2012-2018). Với vai diễn trong Nashville, Panettiere từng được đề cử giải Quả cầu vàng. Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động âm nhạc và góp giọng trong nhiều ca khúc của phim.