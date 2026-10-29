Jennifer Lawrence nâng ngực để 'trở thành bà mẹ quyến rũ'

"Tôi muốn trở thành một bà mẹ quyến rũ, người phụ nữ tự tin, ngay cả khi vừa ngủ dậy và chưa thực sự sẵn sàng cho mọi việc", diễn viên chia sẻ về chuyện can thiệp thẩm mỹ với The Cut trong bài phỏng vấn đăng hôm 27/10.

Theo tạp chí, Jennifer Lawrence đã "nâng cấp" vòng một và dự định căng da mặt trong tương lai. Người đẹp Hollywood cũng lấn sân sang lĩnh vực làm đẹp khi vừa công bố ra mắt thương hiệu chăm sóc tóc mang tên Mes.

Diễn viên Jennifer Lawrence. Ảnh: Penske Media

Jennifer Lawrence và chồng, doanh nhân Cooke Maroney, có hai con trai: Cy, 4 tuổi, và bé thứ hai chào đời đầu năm 2025. Diễn viên cho biết cô muốn lấy lại vẻ ngoài nóng bỏng, trong đó nâng ngực là một trong những bước đầu tiên.

Trong cuộc phỏng vấn với The New Yorker hồi tháng 10/2025, Lawrence từng cởi mở chia sẻ về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô nói từng thử tiêm botox liều lượng nhỏ, nhưng từ chối filler (chất làm đầy) vì sợ ảnh hưởng đến khả năng biểu cảm khi diễn xuất. Khi đó, diễn viên cũng cân nhắc phẫu thuật nâng ngực vào cuối năm.

"Sau sinh con đầu lòng, mọi thứ gần như trở lại như cũ. Còn lần thứ hai thì không", Lawrence chia sẻ về sự thay đổi của cơ thể sau hai lần sinh con.

Jennifer Lawrence bên chồng và hai con hồi tháng 8. Ảnh: Backgrid

Jennifer Lawrence sinh năm 1990, nổi tiếng nhờ vai dị nhân Mystique trong loạt phim X-Men và nhân vật Katniss Everdeen trong The Hunger Games. Năm 2012, khi mới 22 tuổi, cô giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc với bộ phim Silver Linings Playbook. Người đẹp cũng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý khác như American Hustle, Passengers, Mother!, Don't Look Up, No Hard Feelings.