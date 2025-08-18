Chuỗi sự kiện văn hóa - giải trí mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Trình diễn drone thủy lực, ánh sáng và nghệ thuật thị giác

Công nghệ drone ánh sáng được sử dụng trên quy mô lớn, tạo nên một trải nghiệm hấp dẫn trên bầu trời.

Trình diễn ánh sáng

Thời gian: từ ngày 15 đến 31/8/2025. Địa điểm: một số di tích, không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận (nhà hát lớn, tháp Rùa - hồ Hoàn Kiếm, khu di tích lịch sử 48 phố Hàng Ngang, chợ Đồng Xuân, vườn hoa Diên Hồng).

Trình diễn drone thủy lực

Thời gian: cuối tuần từ 09/8 đến 30/8/2025. Địa điểm: Hồ Tây. Biểu diễn nghệ thuật thị giác. Thời gian: cuối tuần từ 08/08 đến 03/09/2025. Địa điểm: Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, số 19 Hoàng Diệu, phường Ba Đình.

Chương trình 'Tự hào là người Việt Nam'

Thời gian: 20h ngày 17/8/2025 Địa điểm: Quảng trường sân vận động Mỹ Đình

Chương trình miễn phí vé dành cho 30.000 khán giả, diễn ra tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng.

Chương trình gồm ba phần: Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam, Một Việt Nam - Triệu trái tim và Tự hào là người Việt Nam. Sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời - đất, tạo nên bản giao hưởng về nguồn cội và khát vọng, hòa quyện âm nhạc, ánh sáng, âm thanh cùng công nghệ 3D mapping. Các nghệ sĩ biểu diễn gồm Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Hà An Huy, NSƯT Hoàng Tùng, nhóm Oplus, Dương Trần Nghĩa và ban nhạc Bức Tường.

Vé miễn phí, phát từ 8h đến 17h ngày 15/8 tại Hoàng Thành Thăng Long.

Chương trình nghệ thuật 'Vang mãi lời non sông'

Thời gian: tối ngày 16/8/2025 Địa điểm: Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ

Chương trình 'Hà Nội - từ mùa thu lịch sử năm 1945'

Chương trình ghi lại những lát cắt lịch sử quan trọng trong suốt 80 năm kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công đến nay của Hà Nội.

Thời gian: 20h ngày 15/8/2025 Địa điểm: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (trước Nhà hát Lớn Hà Nội), phường Cửa Nam

Chương trình tái hiện không khí mùa thu lịch sử năm 1945, thời khắc Hà Nội trở thành trung tâm của những đổi thay quyết định vận mệnh dân tộc. Sự kiện kết hợp biểu diễn nghệ thuật với yếu tố văn hóa, lịch sử và công nghệ trình diễn hiện đại, mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc.

Triển lãm tư liệu 'Mùa thu độc lập và Khát vọng phồn vinh'

Thời gian: Từ ngày 12/8 đến 18/9/2025. Địa điểm: Thư viện Quốc gia số 31 Tràng Thi, phường Cửa Nam

Triển lãm giới thiệu 880 tư liệu và hình ảnh, gồm 800 tài liệu và 80 bức ảnh, tái hiện những khoảnh khắc lịch sử trọng đại, khẳng định ý nghĩa và vai trò của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Sự kiện đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình và những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong 80 năm qua.

Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm, quà tặng thủ đô năm 2025

Thời gian: Từ 14/8 đến 17/8/2025. Thời gian đóng/mở cửa trong ngày: từ 9h đến 22h. Địa điểm: Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, số 19 Hoàng Diệu, phường Ba Đình

Khu lưu niệm trưng bày nhiều sản phẩm độc đáo, đậm chất truyền thống dân tộc. Ảnh: TTX

Hội chợ triển lãm quy mô 4.500-5.000 m², gồm các khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu, OCOP, làng nghề truyền thống, quảng bá văn hóa - du lịch, tinh hoa ẩm thực, trình diễn - trải nghiệm sản phẩm, kết nối giao thương cùng nhiều tiểu cảnh, mô hình.

Triển lãm không gian truyền thống và sáng tạo Hà Nội 2025

Thời gian: Từ ngày 28/8/2025 đến ngày 05/9/2025. Thời gian đóng/mở cửa trong ngày: từ 09h đến 22h Địa điểm: Khu sân Đông - Trung tâm Triển lãm Quốc gia, đường Trường Sa, xã Đông Anh

Sự kiện quy mô 15.000 m², gồm các khu trưng bày sản phẩm OCOP, thành tựu công thương - nông nghiệp, điểm đến du lịch - văn hóa, trình diễn làng nghề, trải nghiệm, ẩm thực và sáng tạo. Hoạt động giới thiệu sản phẩm tinh xảo, quảng bá tinh hoa Hà Nội, đồng thời góp phần bồi đắp niềm tự hào, ý chí tự lực và khát vọng phát triển đất nước hùng cường.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng và du khách, không bán vé.