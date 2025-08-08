Hà Nội ra mắt nền tảng số 'A80 – Tự hào Việt Nam' chào mừng 80 năm Quốc khánh

Ngày 8/8, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Cổng thông tin tuyên truyền các hoạt động chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh, trên nền tảng số mang tên A80.hanoi.gov.vn và ứng dụng "A80 - Tự hào Việt Nam".

Giao diện website A80.hanoi.gov.vn. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông tin, sở đã triển khai xây dựng hệ sinh thái số mang tên "A80 - Tự hào Việt Nam". Đây không chỉ là một cổng thông tin điện tử đơn thuần, mà là một "trợ lý thông minh", một "người bạn đồng hành" cùng người dân và du khách trong hành trình tìm hiểu, trải nghiệm và sống trọn từng khoảnh khắc của các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, đây là cổng thông tin điện tử chính thức, hiện đại, toàn diện và duy nhất của đại lễ, tích hợp nhiều công cụ số thông minh, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận, tra cứu và tham gia chuỗi hoạt động kỷ niệm lớn nhất của cả nước trong năm 2025. Với thiết kế bắt mắt, giàu cảm xúc và đậm đà bản sắc văn hóa Thủ đô, cổng thông tin điện tử "A80 - Tự hào Việt Nam" là một sản phẩm văn hóa số mang tầm vóc quốc gia.

Tại đây, người dân, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể dễ dàng tìm thấy lịch trình diễu binh, diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử; thông báo chính thức về công tác tổ chức, điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh, y tế; các bản tin hậu trường, hình ảnh đẹp, video truyền hình trực tiếp cùng những khoảnh khắc được cộng đồng chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Giao diện của "A80 - Tự hào Việt Nam" được đầu tư thiết kế công phu với tinh thần hiện đại, sống động, mang màu sắc lễ hội và đậm đà bản sắc Thăng Long - Hà Nội. Hai tông màu chủ đạo đỏ - vàng tạo cảm xúc ấm áp, tự hào và kết nối.

Các chuyên mục nội dung được bố cục mạch lạc, thân thiện với người dùng. Danh sách sự kiện phân nhóm rõ ràng, thư viện hình ảnh - video cập nhật nhanh chóng, bản đồ số cho phép tìm kiếm các địa điểm theo thời gian thực. Không gian văn hóa số còn được mở rộng với chuyên mục “80 đẹp lắm” - nơi lan tỏa những khoảnh khắc ý nghĩa mà cộng đồng chia sẻ, tạo nên một không gian kết nối cảm xúc trên mạng xã hội.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của A80 là khả năng tích hợp công nghệ phục vụ thực tiễn đời sống. Chatbot AI được lập trình như một trợ lý ảo thân thiện, sẵn sàng tư vấn sự kiện phù hợp, chỉ dẫn lộ trình, nhắc lịch tham dự. Bản đồ số tương tác cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm tổ chức sự kiện, các điểm chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, khu vực nghỉ ngơi và ăn uống.

Các đại biểu ấn nút khai trương hệ sinh thái số.

Không dừng ở chức năng quản lý sự kiện, A80 còn được kỳ vọng trở thành “mạng xã hội lễ hội”, nơi mỗi người dân có thể thể hiện tình yêu đất nước bằng cách tạo và chia sẻ thiệp, avatar cờ đỏ sao vàng; đăng tải hình ảnh, video sự kiện từ địa phương mình tham gia; theo dõi, tương tác, gửi cảm xúc tại chuyên mục “80 đẹp lắm”. Thông qua không gian kết nối số này, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ, biến ngày lễ lớn thành một sự kiện toàn dân, toàn cầu và toàn diện.