Chồng cũ: 'Britney Spears không còn gặp các con'

Trên chương trình Piers Morgan Uncensored ngày 23/10, Kevin Federline cho biết mối quan hệ hiện tại của hai con - Sean Preston, 20 tuổi, và Jayden James, 19 tuổi - với Britney Spears. Anh cho biết trong năm nay, con lớn dành một ngày ở bên mẹ. Tuy nhiên, Sean quyết định không trở lại chỗ của cô sau những gì cậu chứng kiến. Trong khi đó, con út dành thời gian cho ca sĩ nhiều hơn nhưng họ không còn gặp nhau vài tháng qua. Lần gần nhất công chúng thấy Jayden thăm mẹ là vào dịp Ngày của Cha hồi tháng 6.

Kevin Federline khẳng định hai con đều rất khiếp sợ, lo lắng cho tình hình hiện tại của Britney Spears nhưng không biết giúp cô thế nào. Khi được hỏi lý do Sean và Jayden không muốn ở gần mẹ cũng như những gì cả hai đã thấy, Federline từ chối trả lời. Anh giải thích đó là chuyện của các con và chúng sẽ kể nếu muốn. Dù không nói rõ, cựu vũ công nhấn mạnh những gì con thấy sốc đến mức phải gọi điện cho bố để nói: "Con không biết phải làm gì. Con sợ mẹ sắp chết".

Britney Spears và hai con trai Sean (trái) và Jayden trong lần gặp nhiều năm trước. Ảnh: Instagram/ Britney Spears

Đại diện của Britney Spears chưa phản hồi về thông tin trên. Kevin Federline lên tiếng trong bối cảnh hồi ký You Thought You Knew của anh đang thu hút nhiều quan tâm. Sách ra mắt ngày 21/10 nhưng Federline tiết lộ một vài chi tiết nổi bật với báo chí nhiều ngày trước đó. Hầu hết nội dung về khoảng thời gian trước và sau khi anh ly hôn Britney Spears, bao gồm việc cô từng dùng cocain khi cho con bú, cư xử thất thường khi ở cạnh các con và cặp kè với một nữ vũ công.

Hôm 15/10, Britney Spears đáp trả màn kể tội của chồng cũ. Trên X, cô cho biết "vô cùng đau lòng và kiệt sức" khi liên tục bị anh thao túng tinh thần bằng các thông tin sai trái. Ca sĩ khẳng định chỉ được gặp các con vài lần trong 5 năm qua. Trước đó, đại diện của ca sĩ chỉ trích Kevin Federline, cho rằng anh và nhiều người khác cố gắng trục lợi cô một lần nữa sau khi nghệ sĩ hết hạn trả tiền trợ cấp nuôi con cho anh.

Britney Spears cưới Kevin Federline năm 2004, chia tay năm 2007. Sau ly hôn, ca sĩ trả Federline hàng chục nghìn USD tiền trợ cấp nuôi con đến khi con út đủ 18 tuổi. Ảnh: WireImage

Trong lúc mâu thuẫn giữa Kevin Federline và Britney Spears khiến truyền thông xôn xao, đời tư của cô tiếp tục là đề tài gây chú ý. Cùng ngày 23/10, Daily Mail công bố video "công chúa nhạc pop" một thời lái xe loạng choạng trong đêm. Paparazzi ghi lại cảnh ca sĩ rời nhà hàng sau khi gặp một người bạn, lấn đường ngược chiều và làn dành cho xe đạp khi chạy về nhà. Một nhân chứng nói rằng nghệ sĩ suýt tông bạn của cô khi lái chiếc BMW khỏi bãi đậu. Phía Spears cũng chưa lên tiếng về vấn đề này.

Britney Spears sinh năm 1981, được mệnh danh "công chúa nhạc pop". Cô nổi tiếng qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt chín album phòng thu, nhận về một kèn vàng Grammy và tám giải Billboard.

Cô trải qua ba cuộc hôn nhân, người gần nhất là huấn luyện viên thể hình Sam Asghari, kém cô 13 tuổi. Britney Spears hoàn tất ly hôn Sam Asghari đầu tháng 5/2024. Trước đó, cô cưới bạn thời thơ ấu Jason Allen Alexander, sau đó là Kevin Federline. Năm 2023, cô có mối tình ồn ào với người giúp việc Paul Richard Soliz, được cho chia tay hồi tháng 5.

Từ năm 2008 đến 2021, Britney Spears được bố - ông Jamie Spears - giám hộ sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng các con. Tháng 11/2021, tòa án tuyên bố ca sĩ tự do, không yêu cầu Britney Spears phải khám sức khỏe trước khi ngừng việc giám hộ.