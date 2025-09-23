Tình trạng đáng báo động của Britney Spears

Sau thoát khỏi quyền bảo hộ từ cha ruột vào tháng 10/2021, cuộc đời của Britney Spears tưởng chừng như bước sang trang mới - tự do và hạnh phúc hơn. Ban đầu, mọi thứ thực sự diễn ra như kỳ vọng: kết hôn với bạn trai lâu năm Sam Asghari, mang thai, ra sản phẩm âm nhạc mới (với Elton John and Will.i.am) và phát hành tự truyện Woman In Me. Tuy nhiên, những điều tốt đẹp chỉ tồn tại trong thời gian ngắn đối với “công chúa nhạc pop”.

Cái thai không giữ được, cuộc hôn nhân với Asghari cũng nhanh chóng kết thúc vào năm 2023. Kể từ đó, công chúng lại một lần nữa chứng kiến sự tụt dốc của biểu tượng âm nhạc một thời.

Cô dấn thân vào mối quan hệ độc hại với cựu quản gia Paul Soliz. Cuộc tình này nhanh đến cũng nhanh đi, nhưng để lại hậu quả nặng nề.

Britney ngày càng khép kín hơn, chủ yếu sống trong ngôi nhà ở Los Angeles, hiếm khi ra nơi công cộng và sống nhờ người giúp việc. Lần cuối chủ nhân hit Baby One More Time xuất hiện trước công chúng là vào tháng 5.

Britney Spears thường xuyên đăng video nhảy múa trong trang phục khiêu khích và kỳ lạ.

Vài năm trở lại đây, nơi có thể nhìn thấy Britney nhiều nhất là Instagram. Đây là phương tiện duy nhất kết nối nữ ca sĩ sinh năm 1981 với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, video kỳ quặc, thường khỏa thân hoặc bán khỏa thân, động tác nhảy ngẫu hứng và những dòng chú thích đôi khi không mạch lạc khiến hầu hết người xem đều lo lắng cho cô.

Trước đó, trong đoạn video do Britney đăng vào ngày 18/8, khán giả có thể thấy được khung cảnh bừa bộn trong nhà riêng của cô, còn vương vãi phân chó.

Hình ảnh này khiến nhiều người nghi ngờ giọng ca Toxic bỏ bê bản thân hoặc không biết chăm sóc bản thân như người trưởng thành bình thường. Họ lo ngại vấn đề sức khỏe tâm thần ngày càng nghiêm trọng.

“Hành vi của cô ấy y hệt như những gì bạn thấy trên mạng. Cô ấy có những lúc tỉnh táo, nhưng cũng có những lúc như tàu lượn siêu tốc… Chúng tôi luôn quan tâm đến Britney và sức khỏe của cô ấy, đồng thời muốn đảm bảo cô ấy ổn. Câu hỏi đặt ra là chúng tôi có thể giúp cô ấy như thế nào?”, nguồn tin chia sẻ với Page Six.

Nguồn tin cho rằng vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ sau khi chấm dứt quyền giám hộ, Britney không cần phải trải qua các cuộc đánh giá tâm lý nữa. Vì lý do này, không thể biết được tình trạng hiện tại của cô như thế nào.

“Chúng tôi cố gắng giúp đỡ và hỗ trợ, nhưng cuối cùng bạn chỉ có thể dắt ngựa đến nơi có nước mà thôi. Không có chương trình chăm sóc liên tục nào kể từ khi cô ấy thoát khỏi quyền giám hộ. Cô ấy không cần phải tham gia trị liệu và cô ấy không nghĩ mình có vấn đề gì. Luật pháp ở California quy định rằng bạn không thể ép buộc bất kỳ ai phải đánh giá tâm thần”, người trong cuộc nói.

Điều tích cực nhất với Britney trong năm nay là đã hòa giải với hai con trai, Jayden James (19 tuổi) và Sean Preston (20 tuổi).

Tuy nhiên, Sean và Jayden được thấy chụp ảnh tại buổi tụ họp gia đình cùng dì ruột Jamie Lynn Spears giữa tháng 9, mà Britney lại không xuất hiện. Gia đình ruột thịt của nữ ca sĩ dường như vẫn giữ khoảng cách sau gần bốn năm sau khi quyền giám hộ chính thức chấm dứt.

Britney Spears đã hòa giải với hai con trai (phải), nhưng vẫn giữ khoảng cách với những thành viên khác. Trong ảnh bên trái, Sean và Jayden chụp ảnh với hai em họ, con gái của dì ruột Jamie Lynn Spears. Ảnh: IG.

Trước đó, nguồn tin của Us Weekly tiết lộ mối quan hệ giữa nữ ca sĩ Stronger và cha cô, ông Jamie Spears, hiện “không tồn tại” và không có dấu hiệu hòa giải.

Còn với mẹ cô, Lynne, họ chỉ “thi thoảng liên lạc". Mối quan hệ này cũng đầy sóng gió: Britney từng cáo buộc chính Lynne tham gia vào việc khởi xướng quyền giám hộ và “hủy hoại cuộc đời tôi”.

Theo người trong cuộc, hiện tại, ở cạnh Britney là đội ngũ nhân viên, vệ sĩ, trợ lý. Họ đều được trả tiền cho công việc của mình, không ai là bạn bè thực sự.

Ngoài ra, nguồn tin khác cho rằng Britney đang sống theo cách riêng của mình, tự do làm bất cứ điều gì cô ấy muốn, không nhất thiết phải giống như mọi người kỳ vọng.