Duyên Quỳnh rơi vào vết xe đổ

Duyên Quỳnh nhận trọng trách hát mở màn cho đêm trao giải Làn Sóng Xanh 2025. Đây là dấu mốc quan trọng cho sự nghiệp của Duyên Quỳnh, khi cô hát bản hit tỷ view trước hàng chục đồng nghiệp và sự kiện trao giải Làn Sóng Xanh cũng thu hút sự chú ý rất lớn từ khán giả. Dù vậy, màn trình diễn của Duyên Quỳnh gặp sự cố lớn vì hát nhép. Góc quay toàn cảnh của ban tổ chức giúp Duyên Quỳnh che mờ phần nào khoảnh khắc “buông micro”. Thế nhưng loạt góc quay cận cảnh lan truyền trên mạng xã hội đã phơi bày sự thật.

Duyên Quỳnh gây bão mạng sau sự cố hát nhép.

Duyên Quỳnh sai ở đâu?

Trên sân khấu Làn Sóng Xanh, Viết tiếp câu chuyện hòa bình được làm mới theo định hướng của giám đốc âm nhạc (DTAP). Bản phối mới của Viết tiếp câu chuyện hòa bình đậm màu Epic, khác biệt khá nhiều so với bản gốc (chậm rãi, cảm xúc) hay phiên bản nổi tiếng nhất trên TikTok (nhạc điện tử remix). Sau câu hát “Nhìn nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới”, Duyên Quỳnh buông mic, chờ đoạn nhạc break của dàn dây trước khi nối trở lại phần verse “Cha ông ta ngày xưa ngã xuống…”.

Dù vậy, nữ ca sĩ đã tính toán sai quãng nghỉ giữa bài, với bản phối mới chỉ 4 giây, ít hơn nhiều so với bản phối Viết tiếp câu chuyện hòa bình mà Duyên Quỳnh thường xuyên biểu diễn.

Duyên Quỳnh chưa tập luyện nhuần nhuyễn để kiểm soát bài nhạc, đâu là lúc cần cầm mic để bám theo giọng hát và khi nào buông mic chờ nhạc chạy. Hoặc là, có sự cố ở in ear khiến nữ ca sĩ mất kiểm soát trong việc bắt nhạc. Song, theo bất kỳ kịch bản nào, điều đọng lại sau cùng với Duyên Quỳnh là lộ hát nhép. Sự cố ở Làn Sóng Xanh khiến nữ ca sĩ nhận nhiều chỉ trích từ khán giả.

Trên sân khấu Làn Sóng Xanh 2025, đầy đủ hình thức biểu diễn của các ca sĩ. Có những người mạnh dạn hát live trọn vẹn tiết mục như Tùng Dương. Erik, Quang Hùng và phần lớn ca sĩ chọn hát đè để hạn chế rủi ro trên sân khấu. Bên cạnh Viết tiếp câu chuyện hòa bình, bản mashup của Tóc Tiên và nhóm “Em xinh” hát nhép để âm thanh đảm bảo gọt sạch 100%, không lọt dù chỉ một hơi thở.

Với ca sĩ, hát nhép không phải điều cấm kỵ. Trong một số chương trình, họ được chỉ định hát nhép để tránh sự cố âm thanh. Khi biểu diễn trơn tru, cả ca sĩ và chương trình hoàn thành mục tiêu. Còn khi sự cố xảy ra, chỉ ca sĩ lãnh đủ. Khán giả sẽ không quan tâm lý do dẫn tới sự cố hát nhép. Mà khán giả chỉ xác định rằng khi ca sĩ hát nhép, đó là sự thiếu tôn trọng với người nghe.

Trước đây, Bích Phương từng gặp sự cố tương tự Duyên Quỳnh. Bích Phương rơi vào cảnh trái ngang hơn khi cô bị khán giả giật mic bất ngờ. Và rồi, Bích Phương hát nhép vẫn là hát nhép, đã bị khán giả công kích và một thời lao đao vì sự cố này.

Sân khấu đáng nhớ của Duyên Quỳnh đã bị phá hỏng.

Tiếc cho Duyên Quỳnh

Từ cơn sốt Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Duyên Quỳnh nổi tiếng với danh xưng “ca sĩ tỷ view”. Thành công này là cơ duyên trời cho với cả Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi trước đó, bản audio của ca khúc không được chú ý quá nhiều. Nhờ bản nhạc remix theo phong cách sôi động, dứt khoát, gắn liền với các video sáng tạo nội dung liên quan đến dịp đại lễ 30/4, Viết tiếp câu chuyện hòa bình được chú ý nhiều hơn.

Duyên Quỳnh là người đầu tiên hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tuy nhiên, sau khi được chú ý và nhận mưa lời khen ở thời điểm đầu, quãng thời gian kế tiếp của Duyên Quỳnh khi gắn với Viết tiếp câu chuyện hòa bình là những dấu ấn không vui. Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã cất lên ở Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng Duyên Quỳnh không đứng ở sân khấu đầy thiêng liêng ấy.

Sau đó, Viết tiếp câu chuyện hòa bình là điểm nhấn của loạt sự kiện âm nhạc quan trọng, từ Live Concert quy mô hàng chục nghìn người đến các chương trình nghệ thuật chính luận quan trọng. Song, Viết tiếp câu chuyện hòa bình lại gắn liền với những ca sĩ khác như Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Tùng Dương. Để rồi, sự so sánh về việc ai hát hay hơn, ai phù hợp và không phù hợp, đẩy Duyên Quỳnh vào các cuộc tranh luận không đáng có.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình mang lại cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhiều thứ. Với Duyên Quỳnh, mọi thứ vẫn lưng chừng giữa hào quang và tranh cãi cùng bản hit. Sự thật là không ít khán giả có cái nhìn không tốt với Duyên Quỳnh sau những sự việc đã xảy ra. Và khi nữ ca sĩ gặp sự cố ở Làn Sóng Xanh, ngay lập tức đông khán giả thả vào những bình luận tiêu cực đến ác ý.

Sân khấu Làn Sóng Xanh là cơ hội tốt để Duyên Quỳnh một lần tỏa sáng cùng Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Ngồi bên dưới có Võ Hạ Trâm, Tùng Dương và nhiều tên tuổi lớn của thị trường nhạc Việt. Nhưng một lần nữa, thành công lại quay lưng với Duyên Quỳnh.