Victoria Beckham được cho là 'bóng gió' về bất hòa gia đình

"Chắc hẳn bà ấy đã rất đau khổ khi các con trai không nói chuyện với nhau suốt ngần ấy năm. Và với tư cách là một người mẹ, tôi nghĩ rằng bà ấy hẳn rất vui khi thấy các con hòa thuận", Vic chia sẻ với The Sunday Times hôm cuối tuần.

Mối bất hòa của anh em Liam - Noel Gallagher mà Vic nhắc tới khiến ban nhạc rock huyền thoại Oasis tan rã năm 2009. 15 năm sau, vào tháng 8 vừa qua mối quan hệ mới được cải thiện, giúp nhóm nhạc tái hợp.

Vợ chồng Brooklyn không dự show thời trang của Victoria hôm 3/10.

Mail cho rằng bà xã David Beckham đang mượn chuyện anh em Gallagher để nói đến rạn nứt trong gia đình. Trang tin này viết: "Victoria Beckham thừa nhận mẹ Liam và Noel Gallagher hẳn đã phải rất khó khăn trong suốt cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ, ám chỉ đến cảm xúc của chính mình về những vấn đề liên quan đến con trai Brooklyn. Victoria dường như đã lấy bất hòa của gia đình nổi tiếng khác để ám chỉ cảm xúc thực sự về mối căng thẳng với cậu con lớn".

Tờ Mirror cũng dẫn lại nội dung cuộc trò chuyện của Vic với The Sunday Times kèm nhận xét: "Về đời tư, Victoria Beckham luôn kín tiếng. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên, Vic khéo léo đề cập đến mâu thuẫn giữa cô và Brooklyn Beckham khi bình luận về mối bất hòa kéo dài 15 năm giữa anh em nhà Gallagher".

Bà Becks cũng tiết lộ thêm về cuộc sống gia đình hiện tại: "Harper mới 14 tuổi nên con bé đang sống ở nhà. Cruz, 20 tuổi nên cũng vậy, nhờ đó tôi được gặp cả hai đứa mỗi ngày. Romeo không sống ở nhà, nên tôi ít gặp hơn một chút".

Trong lần trò chuyện này, Vic không nhắc đến con trai cả Brooklyn. Nội dung cuộc phỏng vấn được công bố sau khi cô ra mắt bộ sưu tập mới ở Paris hôm 3/10. Tại show diễn, David Beckham cùng các con đến ủng hộ Vic như thường lệ, còn vợ chồng con cả vắng mặt.

Giữa ồn ào về mâu thuẫn gia đình, Brooklyn Beckham thường xuyên nói lời yêu thương, ủng hộ vợ và không quan tâm đến những lời bàn tán của dư luận.

Mâu thuẫn gia đình Becks ban đầu được cho xuất phát từ việc Brooklyn và vợ phản đối Romeo hẹn hò Kim Turnbull vì anh từng có thời gian thân thiết với Kim. Một số nguồn tin nói vợ chồng cậu cả nhà Becks yêu cầu được gặp bố mẹ riêng tư, không muốn chạm mặt bạn gái Romeo, nhưng bị từ chối. Vợ chồng Brooklyn cảm thấy bố mẹ "chọn em trai và bạn gái của em" nên quyết định không dự các bữa tiệc có Kim góp mặt. Rạn nứt thêm sâu sắc sau khi Brooklyn và Nicola không tham dự bất kỳ sự kiện nào từ sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham.

Vợ chồng con cả nhà Becks hiện sống ở Mỹ, không tham dự các sự kiện gia đình gần một năm qua, bị hai em trai bỏ theo dõi trên Instagram. Cả hai được cho là mâu thuẫn với bố mẹ và các em trai, hiện không còn liên lạc. Hồi tháng 7, Brooklyn và vợ làm mới lời thề đám cưới nhưng không mời thành viên nào nhà Becks. Truyền thông Anh cũng cho rằng Brooklyn có những động thái phô trương sự giàu có của nhà vợ và đang lên kế hoạch mở nhà hàng burger tại Mỹ với sự hậu thuẫn lớn từ gia đình vợ.