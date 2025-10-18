Con trai Britney Spears đi mua sắm với bạn gái giữa ồn ào của bố mẹ

Jayden được trông thấy rời khỏi cửa hàng thực phẩm ở Calabasas, California hôm 14/10. Cậu mặc áo phông trắng, quần jeans xám và giày thể thao, tay xách hai túi giấy lớn. Bạn gái đi cạnh Jayden mặc áo hoodie đen, quần cargo hồng nhạt và đi giày màu nâu.

Jayden và bạn gái trên phố hôm thứ Ba. Ảnh: Backgrid

Cậu xuất hiện đúng vào ngày New York Times đăng tải một phần hồi ký mới của Kevin Federline mang tên You Thought You Knew (Tạm dịch: Bạn tưởng rằng bạn biết), trong đó có những tiết lộ gây chú ý về Britney. Trong đoạn trích này, Kevin cho biết các con trai Jayden và Sean (20 tuổi) thi thoảng tỉnh giấc và thấy mẹ đứng ở cửa phòng, lặng lẽ nhìn họ trong khi tay cầm dao. Cựu vũ công cũng bày tỏ mối lo ngại Britney ngày càng có những hành vi bất thường. "Nếu không thay đổi, sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra, và điều tôi sợ nhất là các con trai sẽ phải gánh hậu quả", Kevin viết.

Đại diện của Britney hiện chỉ trích cáo buộc này của Kevin, cho rằng chồng cũ của ca sĩ đang dựng chuyện giật gân để kiếm tiền. Cô nói luôn đặt sự an toàn và hạnh phúc của hai con lên trên hết.

Jayden xuất hiện thoải mái giữa ồn ào của bố mẹ. Ảnh: Backgrid

Trong khi đó, Jayden và Sean hiện không nói gì về vụ ồn ào này. Jayden gần đây quay về California sống sau hai năm chuyển đến Hawaii ở cùng bố và mẹ kế. Cậu từng có mối quan hệ xa cách với mẹ nhưng đã hàn gắn vào cuối năm ngoái. Trên Instagram, Britney thi thoảng đăng ảnh đi chơi, lễ nhà thờ với con trai út.

Britney Spears bên con trai hồi tháng 6. Ảnh: Instagram

Britney Spears và Kevin Federline bắt đầu hẹn hò vào năm 2004, nhanh chóng gây chú ý khi đính hôn chỉ sau ba tháng bên nhau. Họ kết hôn vào tháng 9 cùng năm, có hai con trai là Sean Preston (sinh năm 2005) và Jayden James (sinh năm 2006). Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng rạn nứt do những bất đồng và áp lực từ danh tiếng, dẫn đến ly hôn vào năm 2007. Sau đó, Kevin giành quyền nuôi con chính, còn Britney trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng, bị đặt dưới quyền giám hộ suốt 13 năm. Dù từng gắn bó, mối quan hệ của cả hai ngày càng căng thẳng theo thời gian, đặc biệt là trong cách nuôi dạy con. Những tiết lộ trong hồi ký của Kevin sắp phát hành tiếp tục khiến mối quan hệ này trở thành tâm điểm chú ý.