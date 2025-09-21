Hai con trai cao hơn 1,9 m của Britney Spears hiếm hoi xuất hiện

Sean và Jayden tới cổ vũ cô em họ Maddie Watson, 17 tuổi (con gái Jamie Lynn Spears - em của Britney Spears) trong trận bóng bầu dục tại trường trung học vào tuần này. Trong bức ảnh Maddie chia sẻ trên Instagram hôm 17/9, cô và em gái Ivey Watson 7 tuổi rạng rỡ chụp hình cùng hai anh họ. Đây là lần hiếm hoi các anh em đoàn tụ với nhau trong nhiều năm qua.

Jayden James (trái) và Sean Preston (phải) chụp hình cùng hai em họ Maddie, Ivey Watson. Ảnh: Instagram

Trong dịp này, Sean Preston - con cả Britney - chọn phong cách giản dị với áo phông trắng và quần jeans tối màu dáng rộng. Jayden cũng chọn phong cách thoải mái, diện áo phông xám oversize và quần denim. Sean và Jayden trông cao lớn bên các em. Nhiều người hâm mộ nhận xét hai anh em trưởng thành, thay đổi không thể nhận ra. Theo chia sẻ của Britney hồi tháng 6, con trai út Jayden đã cao 1,91 m.

Các con của Britney chuyển đến Hawaii sống cùng bố - cựu vũ công Kevin Federline - và mẹ kế từ hè 2023, ít khi xuất hiện. Hai anh em từng có mối quan hệ xa cách với mẹ vì một số bất đồng. Tuy nhiên từ cuối năm ngoái, Britney và hai con dần hàn gắn và Jayden thường xuyên về California thăm mẹ hơn.

Jayden James bên mẹ hồi tháng 6. Ảnh: Instagram

Tháng 12/2024, Britney hạnh phúc khoe ảnh đoàn tụ với con trai út và thổ lộ cô đang có "Giáng sinh tuyệt vời nhất trong đời". Tháng 8 vừa qua, Britney xúc động viết trên Instagram, nhớ về những năm tháng buồn đau khi các con rời đi: "Quãng thời gian khó khăn nhất trong đời tôi là ba năm không có các con bên cạnh... Tôi bị cắt đứt liên lạc và đã phải sống trong nỗi phủ nhận cùng vô vàn nước mắt".

Không chỉ với con cái, Britney từng căng thẳng với em gái Jamie Lynn. Mối quan hệ chị em càng thêm rạn nứt sau khi Jamie phát hành hồi ký Things I Should Have Said năm 2022 tiết lộ nhiều điều về người chị nổi tiếng. Tuy nhiên, gần đây hai chị em đã hòa giải. Theo nguồn tin của Us Weekly, ngôi sao nhạc pop 43 tuổi và em gái 34 tuổi hiện FaceTime vài tuần một lần, Jamie dự định đến thăm Britney tại Los Angeles vào tháng này.

Britney Spears và em gái, Jamie Lynn Spears. Ảnh: Splash