Mỹ nam cứ có phim hot là dính scandal chấn động

Ngày 1/2, Naver bất ngờ đưa tin nam diễn viên Kim Seon Ho có hành vi lập công ty ma, trốn thuế, quy trình giống với nam ca sĩ Cha Eun Woo. Lời tố cáo gây chấn động vì Kim Seon Ho đang nổi tiếng với tác phẩm Can this love be translated? (Tạm dịch: Tiếng yêu này anh dịch được không?) gây sốt trên nhiều quốc gia.

Theo cáo buộc, Kim Seon Ho cũng thành lập một công ty gia đình, trong đó nam diễn viên là giám đốc điều hành của công ty, các vị trí khác như giám đốc nội bộ và kiểm toán viên của công ty do cha mẹ của Kim Seon Ho đảm nhận.

Kim Seon Ho bị cáo buộc lập công ty ma trốn thuế.

Tuy nhiên, trái ngược với trường hợp của Cha Eun Woo không được công ty quản lý bảo vệ, Kim Seon Ho nhanh chóng có lời phản hồi từ chính công ty quản lý Fantagio. Trong đó, Fantagio cho biết Kim Seon Ho mở một công ty mang tên mình vào tháng 1/2024, với mục đích vận hành các hoạt động của nam diễn viên ở mảng kịch sân khấu. Tuy nhiên, sau khi trở thành nghệ sĩ dưới trướng Fantagio vào tháng 3/2025, Kim Seon Ho quyết định giải thể công ty nhỏ, các hoạt động kinh doanh đã được chấm dứt từ một năm trước. Công ty mang tên nam diễn viên đang trong quá trình hủy bỏ chính thức theo luật. Fantagio khẳng định Kim Seon Ho đang tuân thủ nghiêm túc tất cả thủ tục pháp lý và thuế liên quan.

Kim Seon Ho có lẽ là trường hợp hiếm có trong giới giải trí Hàn Quốc thường vướng scandal ngay sau khi có một tác phẩm nổi bật, nhưng nhiều lần được các bên khác nhau lên tiếng bảo vệ. Có lẽ vì vậy, khán giả luôn yêu mến Kim Seon Ho nhiệt tình, luôn tin tưởng vào nhân cách, cách làm việc của anh vì cho rằng anh là người tốt nên được đồng nghiệp và truyền thông ủng hộ.

Công ty quản lý lên tiếng giải thích cho Kim Seon Ho.

Năm 2021, khi nổi tiếng với bộ phim Hometown Cha Cha Cha (Điệu cha-cha-cha làng biển), Kim Seon Ho bất ngờ bị bạn gái cũ tố cáo là người tệ bạc.

Choi Young Ah (bạn gái cũ của Seon Ho) khẳng định nam diễn viên ép cô phá thai để bảo vệ sự nghiệp. Choi Young Ah khẳng định Kim Seon Ho có tính cách tệ hại, giả vờ xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt công chúng nhưng thường nói xấu đồng nghiệp đạo diễn, không tôn trọng tình cảm của người hâm mộ, sau khi phá thai thì bạo lực mạnh với bạn gái, chia tay qua điện thoại, rũ bỏ trách nhiệm với thú cưng...

Tuy nhiên, khi Kim Seon Ho im lặng và xin lỗi nhận trách nhiệm về mình, bạn của Choi Young Ah và trang Dispatch lại lên tiếng bảo vệ nam diễn viên. Dispatch tung bằng chứng chứng minh Choi Young Ah là kẻ nói dối, cô mới là người đề nghị phá thai, trong khi Kim Seon Ho dù biết bạn gái nhiều lần ngoại tình lừa dối mình vẫn muốn chịu trách nhiệm tới cùng. Kim Seon Ho cũng đưa Choi Young Ah đi tới bệnh viện và ở bên chăm sóc cô sau khi phá thai. Dispatch còn tung các tin nhắn tiết lộ Choi Young Ah không chấp nhận được chuyện chia tay và muốn hủy hoại sự nghiệp Kim Seon Ho bằng vụ tố ép phá thai.

Dispatch, chuyên trang chuyên bóc phốt nghệ sĩ Hàn Quốc, lại lên tiếng bảo vệ Kim Seon Ho.

Sự thật trái ngược hoàn toàn khiến công chúng có cái nhìn thiện cảm với Kim Seon Ho, đánh giá anh là người tử tế, hiền lành, dù bị vu oan nhưng vẫn nhận trách nhiệm về mình vì đã để chuyện đời tư trở nên ầm ĩ.

Hiện tại, khi Kim Seon Ho rất được yêu thích với bộ phim Can this love be translated? (Tạm dịch: Tiếng yêu này anh dịch được không?), anh bị tố trốn thuế nhưng nhanh chóng được công ty quản lý đứng ra làm rõ vấn đề.

Kim Seon Ho sinh năm 1986, mới nổi lên từ năm 2020 với bộ phim Khởi nghiệp, anh nhanh chóng có loạt tác phẩm gây chú ý như Điệu cha-cha-cha làng biển, Quý công tử, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, Bạo chúa (The Tyrant)...

Kim Seon Ho được khen ngợi có khả năng liên tục tạo xu hướng từ các cảnh phim. Ví dụ trong Điệu cha-cha-cha làng biển, anh gây sốt với cảnh khoe bằng cấp trước mặt nữ chính. Với phim Khi cuộc đời cho bạn quả quýt, cảnh Kim Seon Ho ngất trước nhan sắc của cô dâu cũng trở thành phân đoạn nổi tiếng. Ở tác phẩm Tiếng yêu này anh dịch được không?, câu thoại: "Lúm mà cần nhìn kỹ mới thấy à, của người ta nhìn sơ đã thấy được rồi", thể hiện sự ghen tuông một cách đáng yêu của nam chính. Nhờ vậy, dù đóng chính hay chỉ là khách mời, Kim Seon Ho đều gây ấn tượng mạnh với khán giả và được mệnh danh là "ông hoàng phim hài lãng mạn mới".

Kim Seon Ho nổi tiếng với vai Tổ trưởng Hong trong Điệu cha-cha-cha làng biển.

Cái nghiêng đầu nháy mắt "gây bão" của Kim Seon Ho trong Khi cuộc đời cho bạn quả quýt.