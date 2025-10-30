Britney Spears ngầm phủ nhận lái xe lạng lách trong đêm

Ca sĩ Britney Spears, 43 tuổi, bị ghi lại cảnh lái xe lấn sang làn đường khác nhiều lần sau khi đi ăn tại một nhà hàng vào tối 22/10. Đoạn video do Page Six công bố cho thấy Britney Spears rời khỏi nhà hàng Red-O ở Thousand Oaks, California cùng một cô bạn và có vẻ như những người đi cùng cố khuyên cô không nên tự lái xe. Britney còn thực hiện cú quay xe đột ngột, bánh xe rít mạnh trên mặt đường. Ngôi sao nhạc pop cũng được trông thấy vừa ăn trên xe lúc chờ đèn đỏ, vừa lái bám sát đuôi xe khác và nhiều lần lấn sang làn đường xe đạp. Có lúc, chiếc MVW màu đen của Britney vượt qua cả vạch phân cách giữa đường.

Britney Spears ngầm phủ nhận là người trong video lái xe nguy hiểm lan truyền trên mạng.

Trong bài đăng kế tiếp, hôm 27/10, nữ ca sĩ bày tỏ sự bức xúc, cho rằng bị đối xử thiếu tôn trọng giữa hàng loạt tin đồn. Nữ ca sĩ đăng kèm đoạn video cũ ghi lại cảnh cô diện bikini, ngồi vẽ tranh: "Đáng tiếc, tôi không cảm thấy được tôn trọng chút nào bởi những điều kinh khủng không thể tin được nói về tôi, vì vậy tôi không hề có cảm hứng hay có động lực để thể hiện nghệ thuật mới nhưng đây là một số tác phẩm đẹp trong quá khứ mà tôi nghĩ là khá có ý nghĩa".

Theo tờ Mail, các thành viên trong gia đình Britney lo sợ cô đang "mất kiểm soát" trong bối cảnh chồng cũ - Kevin Federline - quảng bá cuốn hồi ký gây chấn động You Thought You Knew về thời gian họ bên nhau. Nguồn tin cho biết nữ ca sĩ hiện rơi vào trạng thái rối loạn và có hành vi bốc đồng. Thời gian qua, Britney cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh, video gợi cảm lên trang cá nhân khiến nhiều người lo lắng cho tình trạng của cô.

Hồi ký của Federline thu hút nhiều sự chú ý vì loạt tiết lộ gây sốc - từ việc cáo buộc Britney Spears dùng cocaine khi đang cho con bú cho đến việc cô ngoại tình với một vũ công dự. Chồng cũ cũng tố ca sĩ từng đánh, mắng nhiếc con trai cả và nhiều lần cầm dao lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngủ của các con trong đêm. Federline khẳng định anh chỉ nói sự thật và viết ra với sự thấu hiểu nhằm giúp đỡ vợ cũ.

Britney Spears và chồng cũ Kevin Federline.

Britney Spears chỉ trích cuốn hồi ký, nói rằng đây là chiêu trò kiếm tiền của chồng cũ sau khi Kevin không còn nhận được trợ cấp nuôi hai con Sean Preston 20 tuổi và Jayden 19 tuổi. "Tin tôi đi, những lời dối trá trắng trợn trong cuốn sách đó chỉ đang mang lại tiền cho anh ta, còn người duy nhất thực sự bị tổn thương lại là tôi", cô viết trên Instagram.

Britney Spears, sinh năm 1981, được mệnh danh "công chúa nhạc pop". Cô nổi tiếng qua các ca khúc như Baby One More Time, Oops!... I Did It Again, Toxic. Suốt sự nghiệp, ca sĩ ra mắt 9 album phòng thu, nhận về một kèn vàng Grammy và 8 giải Billboard.

Cô trải qua ba cuộc hôn nhân, người gần nhất là huấn luyện viên thể hình Sam Asghari, kém cô 13 tuổi. Britney Spears hoàn tất ly hôn Asghari đầu tháng 5/2024. Trước đó, cô cưới bạn thời thơ ấu Jason Allen Alexander, rồi đến Kevin Federline. Năm 2023, cô có mối tình ồn ào với người giúp việc Paul Richard Soliz, được cho chia tay hồi tháng 5. Từ năm 2008 đến 2021, Britney Spears được bố - ông Jamie Spears - giám hộ sau bê bối tự giam mình trong phòng cùng các con. Tháng 11/2021, tòa án tuyên bố ca sĩ tự do, không yêu cầu Britney Spears phải khám sức khỏe trước khi ngừng việc giám hộ.