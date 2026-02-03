Ảnh sao 3/2: MC Phương Mai dọn về căn hộ 200 m2 sau ly hôn

Người mẫu kiêm MC Phương Mai mở tiệc đãi bạn bè nhân dịp chuyển về căn hộ mới ở trung tâm TP HCM.

Người đẹp cho biết cô thuê nhà rộng 200 m2 để thoải mái bố trí không gian sinh hoạt, dành một phòng riêng thay đồ, một phòng chơi cho con trai và khu vực tập yoga giữa phòng khách.

Người mẫu Lê Thu Trang và chồng, diễn viên Quang Sơn, làm lễ lễ rửa tội cho con gái, bé Elizabeth Hoàng Lê Minh Ngọc, tại nhà thờ ở TP HCM.

Diễn viên Tú Vi khoe góc nghiêng trong bộ ảnh mừng Tết Bính Ngọ.

Vợ chồng Thanh Duy - Kha Ly sánh đôi đi tiệc tất niên.

Gia đình Tronie Ngô và Kiều Ngân đưa con trai hơn một tuổi đi chụp ảnh áo dài tại Bảo tàng Mỹ thuật.

Lê Âu Ngân Anh xúng xính áo dài bên ông xã Tô Ny và con trai Ti Nô.

Cô cho biết mùa xuân luôn trở nên trọn vẹn khi được ở cạnh chồng con, tận hưởng cảm giác bình yên của cuộc sống gia đình.

Ca sĩ Minh Hằng cho biết cô dành thời gian thư giãn, tận hưởng sự thảnh thơi ngày đầu tuần dù đang trong giai đoạn bận rộn khi Tết cận kề.

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đưa cặp sinh đôi Lisa và Lion đi biển.

Quỳnh Lương cùng ông xã Tiến Phát bồng con gái đến thăm khu nghỉ dưỡng của gia đình tại Vĩnh Long.

Sau khi kết hôn và sinh con, nữ diễn viên ít xuất hiện trên truyền thông, dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng trong công việc kinh doanh.

Hoa hậu Kỳ Duyên chụp ảnh thời trang ở Huế.