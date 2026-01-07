Táo Y tế Vân Dung than "rất buồn, 2 dòng lệ tuôn" vì không có Táo Quân 2026

Táo Y tế Vân Dung cảm xúc dâng trào khi không có Táo Quân 2026

Hơn hai thập kỷ gắn bó với Gặp nhau cuối năm - Táo Quân, nghệ sĩ Vân Dung không chỉ mang đến tiếng cười mà còn gửi gắm trong đó cả tâm huyết, tình yêu và ký ức của một người nghệ sĩ sống trọn với khán giả.

Khi chương trình vắng bóng trong đêm giao thừa năm nay, cảm giác trống trải, tiếc nuối là điều khó tránh. Với Vân Dung, Táo Quân không đơn thuần là một chương trình hài Tết, mà đã trở thành một phần ký ức, một phần đời sống tinh thần gắn liền với mỗi mùa xuân đã qua.

Vân Dung chia sẻ khi không có Táo Quân. Ảnh: FBNV

Mới đây, Táo Y Tế đã có một bài thơ bày tỏ cảm xúc khi vắng Táo Quân 2026 vào Giao thừa:

20 năm diễn Táo Quân

Chương trình như thể một phần trong em

Năm nay không được bon chen

Táo Quân không có nên em rất buồn

Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn

Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay

Giao thừa dịp Tết năm nay

Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời

Chúc khán giả luôn yêu đời

Một năm hạnh phúc rạng ngời niềm vui

Vân Dung là nữ nghệ sĩ duy nhất tham gia đầy đủ hơn 20 số đã phát sóng của chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân.

Vai Táo Y tế từ lâu đã trở thành hình ảnh gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ Vân Dung trên sân khấu Táo Quân – Gặp nhau cuối năm. Bên cạnh đó, chị từng đảm nhiệm nhiều vai Táo khác nhau như Táo Kinh tế, Táo Xã hội, Táo Điện lực, Táo Dân sinh, Táo Giáo dục, để lại dấu ấn riêng với lối diễn sắc sảo và giọng thoại “chanh chua” quen thuộc với khán giả mỗi mùa chầu.

Vân Dung có cả thanh xuân đồng hành với Táo Quân. Ảnh: VTV

Chia sẻ về cái duyên với Táo Quân, Vân Dung cho biết hơn 20 năm gắn bó với chương trình, chị may mắn được thử sức ở nhiều dạng vai. Tuy nhiên, nhân vật khiến khán giả nhớ đến nhiều nhất vẫn là Táo Y tế. Theo nữ nghệ sĩ, khán giả đã quen với hình ảnh này và bản thân chị cũng rất yêu thích, song nếu được giao vai khác, chị vẫn sẵn sàng nhận và cố gắng hoàn thành trọn vẹn. Với chị, làm nghề là để mang niềm vui đến cho khán giả, không phải để kén chọn vai diễn.

Với nữ nghệ sĩ, Táo Quân không chỉ là một chương trình truyền hình phát sóng đêm giao thừa mà còn là ký ức theo suốt cuộc đời, là “gia tài” lớn nhất trong sự nghiệp.

Mỗi dịp giao thừa, sau khi thắp hương ông bà, Vân Dung lại trở về quây quần bên gia đình để theo dõi Táo Quân. Dù là người trong cuộc, chị thừa nhận lần nào xem chương trình cũng hồi hộp, lo lắng trước phản ứng của khán giả. Nữ nghệ sĩ nói vui rằng mình “hèn”, vì lúc nào cũng sợ khán giả không thích, không thấy hay.

Vân dung trong vai Táo Y tế. Ảnh: FBNV

Trong suốt hơn 20 mùa Táo Quân, không năm nào vắng mặt Vân Dung. Chị không đóng khung bản thân trong một dạng vai cố định mà luôn biến hóa qua nhiều nhân vật Táo khác nhau, góp phần tạo nên sức sống bền bỉ cho chương trình.

Nhắc lại kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia Táo Quân, Vân Dung kể về lần bị treo lơ lửng trên không trung ở độ cao khoảng 20m trong lúc biểu diễn, khiến cả ê-kíp hoang mang. Do chỉ nhân vật Ngọc Hoàng mới có quyền cho chị hạ xuống, trong khi nghệ sĩ Quốc Khánh quên phân đoạn này và di chuyển ra cuối sân khấu, Vân Dung bị treo trên cao trong tình trạng đau đớn. Theo lời nữ nghệ sĩ, dây siết vào bụng và ngực khiến chị đau “kinh khủng”, cho đến khi Ngọc Hoàng chạy vào đọc thoại cho phép hạ xuống, cả khán phòng vỗ tay động viên.

Chia sẻ về lịch tập luyện, Vân Dung cho biết mỗi mùa Táo Quân thường kéo dài khoảng 30 ngày, từ đầu giờ chiều đến sáng hôm sau. Suốt hơn 20 năm đồng hành với chương trình, hầu như năm nào chị cũng đổ bệnh sau khi ghi hình. Dẫu vậy, điều khiến nữ nghệ sĩ và các đồng nghiệp lo lắng nhất vẫn là tình cảm của khán giả. Theo Vân Dung, chỉ cần khán giả còn yêu mến và còn ngồi trước màn hình theo dõi, mọi khó khăn, gian khổ đều có thể vượt qua.