Vợ kém 15 tuổi của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý quyết định hiến tạng

Vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đăng ký hiến tạng

Theo vợ Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý, đây không phải là lựa chọn nhất thời mà là kết quả của quá trình suy nghĩ chín chắn và lâu dài. Chị luôn tin rằng mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống và điều quan trọng là phải sống sao cho xứng đáng. Vì vậy, thay vì đặt ra những lời hứa xa xôi trong tuổi mới, chị chọn bắt đầu bằng một hành động cụ thể và thiết thực.

Vợ NSND Công Lý quyết định hiến tạng. Ảnh: FBNV

Vợ nam nghệ sĩ bày tỏ, quyết định hôm nay có thể nhỏ bé, nhưng biết đâu trong tương lai lại trở thành cơ hội sống đối với một ai đó. Nghĩ đến điều ấy, chị cảm thấy bình an và tự hào – không phải vì cho rằng mình cao cả, mà vì bản thân đã đủ trưởng thành để biết cho đi bằng tất cả sự chân thành.

C cũng cho biết, bản thân luôn mong muốn sống hết lòng vì gia đình và những người yêu thương. Nếu có thể, chị hy vọng mình còn có thể để lại điều gì đó ý nghĩa cho cả những người chưa từng quen biết. Với chị, sống tử tế khi còn có thể và ra đi cũng theo một cách tử tế là điều đáng trân trọng.

Vợ NSND Công Lý và tấm thẻ hiến tạng. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, trong ngày thực hiện thủ tục đăng ký hiến tạng, chị lựa chọn diện thiết kế của LanV.Designs – dòng nhung lụa thêu tay của nhà thiết kế Nguyễn Thị Ngọc Lan. Chị chia sẻ cảm giác mình “đẹp hơn bao giờ hết”, có lẽ không chỉ vì bộ trang phục, mà bởi khi ấy trái tim đang rất nhẹ nhõm và trong trẻo.

Tuổi mới của chị Ngọc Hà bắt đầu bằng một quyết định lặng lẽ nhưng đầy tính nhân văn, nhận được nhiều sự đồng cảm và ủng hộ từ bạn bè, người thân.

5 năm hôn nhân của Ngọc Hà và Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý

Ngọc Hà và Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý kết hôn vào đầu năm 2021, sau nhiều năm hẹn hò. Cô kém chồng 15 tuổi. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau ngày cưới, vào tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý bất ngờ bị đột quỵ và phải nhập viện điều trị. Sau đó, ông trải qua thời gian dài điều trị tích cực, trong đó có giai đoạn được đưa sang Nhật Bản để phục hồi sức khỏe với sự đồng hành sát sao của vợ.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý đã được cải thiện đáng kể. Anh có thể trở lại với công việc nghệ thuật, đảm nhận một số vai nhỏ trong các dự án phim truyền hình.

Vợ chồng NSND Công Lý - Ngọc Hà đã bên nhau 5 năm. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Ngọc Hà không ít lần phải lên tiếng trước những thông tin thiếu chính xác liên quan đến đời tư và cuộc sống gia đình. Gần đây nhất, cô đã phủ nhận thông tin từng có một đời chồng trước khi đến với Nghệ sĩ Nhân Công Lý – một tin đồn lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nhưng hoàn toàn không có cơ sở.

Những sự việc liên tiếp cho thấy áp lực mà Ngọc Hà đang phải đối mặt khi đời tư bị đem ra bàn tán, thậm chí là xuyên tạc. Cô khẳng định mong muốn duy nhất là có được sự bình yên trong cuộc sống, tránh ồn ào không đáng có, để tập trung chăm sóc gia đình và đồng hành cùng chồng trong hành trình hồi phục.

Ngọc Hà sinh năm 1988 từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Du lịch 2008 nhưng không hoạt động showbiz mà theo đuổi con đường làm báo. Ngọc Hà là phóng viên mảng văn hoá - giải trí của một tờ báo điện tử, KOLs truyền thông. Trước khi quyết định về chung một nhà, cặp đôi đã có khoảng thời gian 5 năm bên nhau.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý sinh năm 1973 ở Hà Nội. Ông được phong tặng danh hiệu NSND năm 2019 và được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội năm 2020. Hiện ông đã thôi giữ chức vụ này.

Sau khi bị đột quỵ, sức khỏe của Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý không được như trước và vẫn trong quá trình phục hồi. Tháng 3/2024, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý tham gia một vai ngắn trong phim truyền hình Trạm cứu hộ trái tim.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý Công Lý gây ấn tượng mạnh với vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân. Anh cũng tham gia nhiều phim truyền hình như: Bão qua làng; Gió làng Kình; Tình khúc bạch dương; Khi đàn ông góa vợ bật khóc; Hướng dương ngược nắng; Những cô gái trong thành phố; Dưới bóng cây hạnh phúc…