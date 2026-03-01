Nữ ca sĩ Việt gây bất ngờ khi MV cán mốc 1 tỷ lượt xem, gây sốt dịp Tết

Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lượt xem các nội dung liên quan đến MV đã đạt 1 tỷ lượt, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC). Tổng số video được tạo ra xoay quanh ca khúc vượt hơn 1,5 triệu nội dung, phản ánh mức độ hưởng ứng lớn từ cộng đồng mạng.

MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh vừa chạm cột mốc gần 1 tỷ lượt xem trên mọi nền tảng sau hơn một tháng phát hành

Đáng chú ý, nền tảng TikTok giữ vai trò chủ lực trong quá trình lan tỏa, góp phần tạo nên hiệu ứng phủ sóng mạnh mẽ cho “Trộm vía”. Không chỉ dừng lại ở việc đón nhận ca khúc, khán giả còn chủ động sáng tạo nội dung mới bằng cách sử dụng âm thanh của bài hát, đưa MV trở thành xu hướng nổi bật suốt hơn một tháng qua. Hàng triệu video được tạo ra ghi lại những khoảnh khắc sum vầy ngày Tết, cảnh gia đình hai bên gặp gỡ hay đời sống thường nhật của các cặp đôi ở nhiều vùng miền. Âm nhạc từ đó trở thành chất liệu để mỗi người kể lại câu chuyện riêng theo cách gần gũi và tự nhiên.

Theo ê-kíp, một trong những yếu tố giúp MV đạt sức bật lớn chính là thời điểm phát hành vào dịp Tết Nguyên đán - giai đoạn nhu cầu giải trí, chia sẻ cảm xúc và kết nối gia đình của khán giả tăng cao. Trong không khí đoàn viên, những nội dung mang màu sắc tích cực, gần gũi và dễ tạo sự đồng điệu thường nhận được sự quan tâm lớn. “Trộm vía” xuất hiện đúng thời điểm, trở thành lựa chọn phổ biến trong các video ghi lại khoảnh khắc sum vầy, chúc Tết, gặp gỡ bạn bè hay những sinh hoạt đời thường đầu năm.

Không chỉ dừng lại ở vai trò một sản phẩm âm nhạc, MV “Trộm vía” dần trở thành một phần trong đời sống số của khán giả, đặc biệt trong dịp Tết - thời điểm các câu chuyện về gia đình, sự gắn kết và giá trị truyền thống được quan tâm hơn. Lấy hình ảnh những cô dâu Việt về làm dâu ở các vùng miền khác nhau, MV khai thác một lát cắt đời sống hiện đại, nơi dù khác biệt về văn hóa địa phương, phong tục hay nếp sống, sự đồng điệu trong tình cảm gia đình vẫn là điểm chung kết nối mọi người. Chính sự gần gũi này giúp khán giả dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của bản thân hoặc những người xung quanh trong câu chuyện của MV.

Vũ Thùy Linh cho biết cô bất ngờ trước cách khán giả đón nhận ca khúc một cách tự nhiên và gần gũi. Theo nữ ca sĩ, hình ảnh những cô dâu Việt về làm dâu ở nhiều vùng miền khác nhau trong MV được xây dựng nhằm truyền tải thông điệp về sự gắn kết và tinh thần dung hòa văn hóa trong đời sống hiện đại. Với cô, giá trị lớn nhất của sản phẩm không chỉ nằm ở những con số ấn tượng mà còn ở việc bài hát được khán giả xem như một phần của những khoảnh khắc đời thường, đặc biệt trong không khí sum vầy đầu năm mới.

Vũ Thùy Linh là giọng ca trẻ theo đuổi dòng nhạc thính phòng và dân gian. Cô tốt nghiệp Cử nhân tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, đồng thời đang theo học chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nữ ca sĩ là học trò của NSND Thanh Ngoan và NSND Thúy Hường. Trước đó, năm 2024, dự án “Tơ đồng thánh thót” giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiên phong đưa âm nhạc dân gian nguyên gốc đến gần hơn với khán giả trẻ.