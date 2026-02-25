Ảnh sao 25/2: Phi Thanh Vân cùng bạn trai U60 và quý tử đi lễ chùa

Phi Thanh Vân đăng ảnh quấn quýt bạn trai doanh nhân Trần Chí Phú và quý tử Tấn Đức trong chuyến du xuân, lễ chùa cầu bình an, may mắn đầu năm Bính Ngọ.

Ca sĩ Mỹ Lệ tình cảm bên bố khi về quê chơi. Cô được nhận xét diện mạo 'như bản sao' của đấng sinh thành.

MC Quỳnh Chi tôn vòng một sexy khi diện thiết kế phong cách sang trọng, cổ điển.

Jennifer Phạm chân trần dạo biển, tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng đầu năm.

Hoa hậu Giáng My nền nã trong tà áo dài, tạo dáng với không gian phòng khách biệt thự đầy sắc xuân.

Diễn viên múa Linh Nga vui vì có dịp hội ngộ diva Hồng Nhung khi ra Hà Nội diễn.

Quang Minh tụ họp ca sĩ Quang Lê, Vy Oanh và nhiều bạn bè đồng nghiệp trong hậu trường tour diễn chào Xuân Bính Ngọ ở Mỹ.

MC Hoàng Oanh đăng ảnh chụp cùng con trai lai Tây và ca sĩ Ái Phương, đùa rằng đây chính là 'người ấy' của cô.

Gần đây Hoàng Oanh úp mở đã tìm được tình yêu mới sau ly hôn nhưng chưa công khai danh tính, hình ảnh bạn trai.

Ngọc Quyên đưa con trai đi chơi xuân với mẹ con diễn viên Kim Ngọc và ba bố con Baggio.

Thanh Thảo phanh áo khoe nội y cùng vòng một sexy khi chụp ảnh cùng Tuấn Hưng, Lam Trường và Đan Trường bên lề một show diễn ở Mỹ.

Bà xã Bình Minh được bạn thân - siêu mẫu Thanh Hằng - lì xì đầu năm mới.