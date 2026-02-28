Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam là Nghệ sĩ Nhân dân duy nhất lĩnh vực sân khấu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Mới đây, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo danh sách này, có 36 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong đó, có bà Trịnh Thúy Mùi (tức Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi) – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi hiện là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Ảnh: TL

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi sẽ ứng cử tại tỉnh Đồng Tháp, đơn vị bầu cử số 1 gồm các phường: Thường Lạc, Hồng Ngự, An Bình và các xã: Thường Phước, Tân Hồng, Tân Thành, Tân Hộ Cơ, An Phước, Tam Nông, Long Khánh, Long Phú Thuận, An Hòa, An Long, Tân Long, Phú Thọ, Tân Thạnh, Thanh Bình.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5 (Khóa X, nhiệm kỳ 2020–2025) diễn ra vào ngày 14/1 tại Hà Nội, các đại biểu thống nhất cao trong việc giới thiệu Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chia sẻ với Dân Việt về việc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi cho biết: “Tôi rất cảm kích khi tại Hội nghị Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam lần thứ 5 diễn ra vào ngày 14/1, sau khi nghe tiểu sử tóm tắt Đại biểu Quốc hội khóa XVI của tôi với các tiêu chí về phẩm chất chính trị, năng lực trong công tác, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, các đại biểu tại hội nghị đã thống nhất cao trong việc giới thiệu tôi ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi ghi nhiều dấu ấn trong nghệ thuật ở cả vai trò nghệ sĩ biểu diễn lẫn đạo diễn. Ảnh: TL

Việc được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là niềm tự hào và vinh dự lớn lao của cá nhân tôi. Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ứng cử Đại biểu Quốc hội cả. Tuy nhiên, đi kèm với niềm tự hào và vinh dự là trách nhiệm cao trước cử tri, đội ngũ văn nghệ sĩ và sự phát triển của văn học nghệ thuật nước nhà.

Tôi không dám hứa hẹn điều gì lớn lao, chỉ dám hứa sẽ đem hết khả năng của mình để nói lên tiếng nói của các cử tri, tiếng nói của văn nghệ sĩ lên nghị trường Quốc hội, góp phần phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những trăn trở của giới sáng tạo nghệ thuật trong quá trình lao động nghề nghiệp”.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi cũng nói thêm rằng, trong nhiệm kỳ của một Đại biểu Quốc hội, trước sự tin tưởng của cử tri và giới văn nghệ sĩ, bà sẽ nỗ lực tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến văn hóa, nghệ thuật và đời sống tinh thần của xã hội; đồng thời lắng nghe, đối thoại và chuyển tải kịp thời những kiến nghị từ cơ sở đến các cơ quan có thẩm quyền.

“Với tôi, đó không chỉ là trách nhiệm của một Đại biểu Quốc hội mà còn là bổn phận của một nghệ sĩ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi bày tỏ.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi tên khai sinh là Trịnh Thị Mùi, sinh ngày 17/10/1962 tại tỉnh Ninh Bình. Chức vụ hiện tại: Thường vụ Đảng ủy, Bí thư chi bộ Cơ quan Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi từng được trao tặng Huân chương Lao động hạng II và Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TL

Sở trường công tác: Đạo diễn sân khấu; Biểu diễn nghệ thuật: chèo, ca trù, ngâm thơ, hát chầu văn; Tổng đạo diễn các chương trình văn hóa nghệ thuật quốc gia, các chương trình về di sản văn hóa…

Trong quá trình công tác, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi từng được trao tặng Huân chương Lao động hạng II; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 10 lần Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; 1 cúp vàng Quốc gia năm 2013; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Sân khấu; Danh hiệu NSƯT năm 2005; Danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015; Danh hiệu công dân Thủ đô Ưu tú năm 2015; 7 Huy chương Vàng Liên hoan Chèo toàn quốc; 3 Huy chương Bạc quốc gia; Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bằng khen Bộ Công an…