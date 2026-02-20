NSƯT Chí Trung phim 'Tết này ai đến xông nhà', tuổi U70 cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung là một trong những gương mặt kỳ cựu của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Ông sinh ra tại Hà Nội, là con trai của nghệ sĩ Quý Dương và nghệ sĩ violon Phùng Thúy Lan. Ông trúng tuyển vào Nhà hát Tuổi trẻ trong cuộc thi hơn 2.000 thí sinh và gắn bó với ánh đèn sân khấu.

Quá trình công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, Chí Trung có những thành công với chính kịch. Ông đã có những vai diễn điển hình trong các vở lớn như: Romeo trong "Romeo và Juliet", Đôn Sứt trong "Lời thề thứ 9", Tạ Quay trong "Trò đời".

Chí Trung còn là một diễn viên phim điện ảnh, truyền hình. Ông góp mặt trong hàng chục bộ phim, trong đó ấn tượng qua các bộ phim như: "Tết này ai đến xông nhà", "Kiều nữ và đại gia", "Thái sư Trần Thủ Độ", "Gia đình vui nhộn", "Thông gia ngõ hẹp"...

Cho đến nay, vai diễn trong phim điện ảnh "Tết này ai đến xông nhà" phát hành năm 2002 vẫn là một trong những vai diễn để đời của Chí Trung. Bộ phim thuộc thể loại hài tâm lý xã hội, được đạo diễn Trần Lực xây dựng với nhiều tình huống bất ngờ, tạo ra được tiếng cười vui tươi cho khán giả trong dịp năm mới.

Trong phim, Chí Trung vào vai Quốc - bạn thân và cũng là "quân sư quạt mo" cho Thi (Quốc Khánh) trong chuyện tình trường.

Bằng cái dáng vẻ khệ nệ, chậm rãi pha lẫn chút tính cách hoài nghi, chiêm nghiệm đã đưa nhân vật của Chí Trung hiện lên đúng nghĩa là một anh trưởng giả thời hiện đại, thích sống trong nền nếp gia phong và luôn tỏ ra mình am tường thế sự và được Thi tin tưởng. Thế nhưng, mọi lời tư vấn đều trở nên vô nghĩa khi cuối cùng Thi vẫn là người độc thân mặc dù đã theo đuổi nhiều cô gái.

Năm 1997, Chí Trung được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Năm 2017, Chí Trung được bổ nhiệm Quyền Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ. Sau hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, tháng 6/2022, NSƯT Chí Trung nghỉ hưu. NSƯT Chí Trung sau khi nghỉ hưu vẫn tham gia phim ảnh với các vai diễn phù hợp, trong đó phải kể đến vai Hưng “Khẹc” trong phim "Độc Đạo" năm 2024 gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Khán giả biết đến Chí Trung nhiều hơn với vai trò nghệ sĩ hài, ông từng đóng vai "Táo Giao thông" nhiều năm trong chương trình “Gặp nhau cuối năm” và được nhiều khán giả yêu mến cũng nhờ vai diễn đó. Trong vai trò là MC, NSƯT Chí Trung tham gia trò chơi truyền hình "Những ẩn số vàng" được phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Khi về hưu, NSƯT Chí Trung vẫn tham gia đóng phim, diễn hài, đặc biệt là tham gia "Táo Quân" cho đến thời điểm 2025.

Về đời tư, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân trước đó, NSƯT Chí Trung đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc mới bên bạn gái là doanh nhân Ý Lan.

Sau khi về hưu, ngoài đi diễn, quay quảng cáo, quay vlog, NSƯT Chí Trung dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống, sẻ chia tình cảm với Ý Lan. Cả hai thường xuyên có những chuyến đi du lịch trong và ngoài nước, tham gia sự kiện cùng nhau.

Chia sẻ với báo chí, NSƯT Chí Trung tiết lộ, cuộc sống từ lúc về hưu tới giờ cảm thấy rất thích. Trước đây, phụ trách nhà hát, là trưởng đoàn mấy chục năm, công việc vất vả. Nhưng bây giờ thì dành thời gian cho bản thân mình hơn, tập thể thao, đọc sách, đi du lịch,… Hiện tại, ở tuổi U70, NSƯT Chí Trung tận hưởng cuộc sống không còn vướng bận công việc quản lý.

(Ảnh: VTV, Thanh niên Tư liệu, Internet)