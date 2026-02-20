Jessica Alba đắm say bên tình trẻ sau khi hoàn tất ly hôn

Jessica Alba và Danny Ramirez được trông thấy rạng rỡ trên bãi biển Miami, Florida hôm 16/2. Cặp sao, hiện sống ở Los Angeles, tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư ở vùng biển nắng ấm.

Nữ diễn viên 44 tuổi và tài tử 33 tuổi thoải mái trao nhau những cử chỉ tình tứ nơi công cộng. Cả hai diện trang phục và phụ kiện đồng điệu, thu hút sự chú ý với loạt khoảnh khắc ngọt ngào.

Jessica công khai hẹn hò nam diễn viên 'Top Gun: Maverick' từ mùa hè năm ngoái, nửa năm sau khi cô đệ đơn ly hôn Cash Warren. Hôm 15/2, truyền thông Mỹ đưa tin Jessica và chồng cũ đã hoàn tất ly hôn, đánh dấu việc nữ diễn viên chính thức bước sang chương mới của cuộc đời. Cuộc ly hôn diễn ra êm thấm, trong đó hai người chia sẻ quyền nuôi ba con chung và Jessica chia cho chồng cũ 3 triệu USD.

Trong kỳ nghỉ vài ngày sau dấu mốc này, Jessica Alba không giấu được niềm hạnh phúc và sự đắm say dành cho bạn trai hiện tại.

Danny cũng không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho ngôi sao 'Bộ tứ siêu đẳng'. Trước đó, hồi tháng 1, anh công khai mối quan hệ trên Instagram bằng loạt ảnh ghi lại chuyến du lịch đón năm mới cùng Jessica. Nữ diễn viên là bạn gái đầu tiên Danny giới thiệu với công chúng kể từ khi bước chân vào làng giải trí.

Vào đầu tuần này, Danny Ramirez cũng ăn mừng việc kết thúc quá trình quay bộ phim 'Baton' do anh viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính. Tài tử đang có sự nghiệp phim ảnh đầy triển vọng sau khi ghi dấu ấn với loạt phim Marvel 'The Falcon and the Winter Soldier' (2021) và đặc biệt là bom tấn điện ảnh 'Top Gun: Maverick' (2022). Trước khi theo đuổi diễn xuất, Danny từng là vận động viên bóng bầu dục. Tuy nhiên, một chấn thương đã khiến anh phải từ bỏ con đường thể thao và tình cờ bén duyên với điện ảnh.