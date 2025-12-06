5 bộ phim Việt lỗ nặng không tưởng năm 2025
Cục diện gần 20 bộ phim Việt chen nhau ra rạp trong ba tháng cuối năm gây ra kết cục đồng loạt thua lỗ vì nghẽn suất chiếu. Nhiều phim có doanh thu thê thảm, một số tác phẩm chỉ thu khoảng 5 tỷ đồng trong cuối tuần đầu tiên ra rạp, con số báo hiệu thua lỗ. Chuyên gia nhìn nhận điện ảnh Việt Nam phát triển theo mô hình lệch pha: có phim thu trên 700 tỷ đồng, nhưng cũng có cả chục phim lỗ nặng, doanh thu thấp không tưởng.
Bộ phim "Phó sơn hải" do Thành Nghị đóng chính khởi đầu với các thành tích rất tốt. Tuy nhiên, sau đó tác phẩm bị chỉ trích vì có nhiều sạn, cảnh quay...
Theo Hà Trang - Ngọc Ánh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/12/2025 11:38 AM (GMT+7)