Nghệ sĩ tệ nhất năm 2025

Nhân kỷ niệm 21 năm thành lập, tạp chí giải trí JoyNews24 đã thực hiện cuộc khảo sát với 110 chuyên gia trong ngành nhằm tổng kết những bê bối, vụ án và tranh cãi nổi bật nhất trong giới giải trí năm 2025. Kết quả, danh hiệu Nhân vật tệ nhất năm cùng nhiều đề cử đáng quên khác đã được công bố, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng.

Đồng hạng 7 là Seungri và Yoon Ji On. Cựu thành viên Big Bang - Seungri nhận hai phiếu bầu, sau khi những thông tin về hoạt động gần đây của anh tại Campuchia khiến dư luận nhắc lại vụ bê bối Burning Sun cùng loạt tội danh cũ. Diễn viên Yoon Ji On (ảnh phải) cũng nhận hai phiếu, liên quan đến vụ lái xe khi say rượu hồi tháng 9.

Đứng ở vị trí thứ 6 là Min Hee Jin. Cựu CEO ADOR nhận ba phiếu trong bối cảnh bà thành lập công ty mới và đang đối đầu pháp lý với tập đoàn giải trí HYBE. Tranh cãi kéo dài quanh vụ kiện khiến Min Hee Jin tiếp tục là tâm điểm của dư luận.

“Ông hoàng ẩm thực” Baek Jong Won xếp thứ ba. Đầu bếp kiêm doanh nhân nổi tiếng bị điều tra vì vi phạm quy định an toàn thực phẩm và ghi nhãn sai tại chuỗi nhà hàng TheBorn Korea. Vụ việc khiến ông nhận bốn phiếu bầu.

Hai cái tên giữ hạng bốn là Kim Se Ui (ảnh trái) và Jung Woo Sung. Người sáng lập kênh YouTube GaroSero Institute - Kim Se Ui cùng diễn viên Jung Woo Sung đều nhận năm phiếu. Jung Woo Sung vướng bê bối ngoại tình với người mẫu Moon Gabi và bị cho là có con ngoài giá thú.

Taeil (cựu thành viên NCT) có mặt trong bảng xếp hạng với vị trí thứ ba. Cựu idol có bảy phiếu bầu sau khi bị kết án 3 năm rưỡi tù giam vì tội hiếp dâm. Anh hiện trong quá trình kháng cáo.

Chủ tịch HYBE - Bang Si Hyuk xếp thứ hai với tám phiếu, liên quan đến cuộc điều tra cáo buộc gian lận tài chính kéo dài nhiều tháng. Theo cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS), Bang bị nghi đã thao túng và che giấu thông tin liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của HYBE, qua đó giúp bản thân và một số quỹ đầu tư thu lợi hàng trăm tỷ won. Vụ việc được cho là bắt nguồn từ giai đoạn 2019-2020, khi HYBE (khi đó là BigHit Entertainment) chuẩn bị IPO nhưng chưa công bố rộng rãi. Cảnh sát và Viện Kiểm sát Seoul đã nhiều lần xin lệnh khám xét trụ sở HYBE, trong khi Bang Si Hyuk đã trở về Hàn Quốc để hợp tác điều tra.

Hai cái tên dẫn đầu danh sách năm nay là diễn viên Kim Soo Hyun và MC hài Lee Jin Ho, cùng nhận 28 phiếu bầu. Kim Soo Hyun bị cáo buộc có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi, và bị cho là liên quan gián tiếp đến cái chết của cô, dù phía nam diễn viên chưa đưa ra phản hồi.

Trong khi đó, Lee Jin Ho vướng nhiều bê bối liên tiếp: từ đánh bạc, lái xe khi say rượu, cho đến việc tin tức do anh đăng tải bị cho là nguyên nhân khiến bạn gái tự tử.

Ngoài các tên tuổi trên, JoyNews24 còn liệt kê một số vụ việc đáng chú ý khác như Ju Haknyeon (cựu thành viên The Boyz) rời nhóm sau lùm xùm hẹn hò, Hwang Jung Eum bị tố tham ô hàng tỷ won và đầu tư tiền ảo, nhà sản xuất Seo Hye Jin của chương trình Under Fifteen bị chỉ trích vì khai thác yếu tố gợi cảm của trẻ vị thành niên.