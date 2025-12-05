Nhật Kim Anh kêu cứu

Nhật Kim Anh cầu cứu

Nhật Kim Anh cầu cứu

Những ngày qua, thông tin diễn viên Nhật Kim Anh bị bắt lan rộng khắp mạng xã hội. Dù những thông tin này chưa được kiểm chứng nhưng tốc độ lan truyền chóng mặt khiến cư dân mạng, đặc biệt những người yêu mến diễn viên Nhật Kim Anh cảm thấy hoang mang. Trước diễn biến này, nữ diễn viên đã lên tiếng đính chính.

Nhật Kim Anh chia sẻ video ghi lại khoảnh khắc vui vẻ bên con gái. Kèm theo đó, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ: "Các cô chú yêu thương ơi! Xin hãy chọn lọc thông tin và coi những trang báo chính thống nha! Đừng coi những trang tin bịa đặt câu view nha!".

Không chỉ vậy, Nhật Kim Anh mới đây tiếp tục đăng tải clip mới cầu cứu. Nữ diễn viên mặc đồ đi chùa, cầu cứu khán giả vì các clip bịa đặt, vu khống cô đạt rất nhiều lượt xem.

Trong khi những clip đính chính sự thật thì lại ít người quan tâm. "Người ta đăng clip bôi nhọ, vu khống, bịa đặt thì lên tới 20 triệu view, rất nhiều người coi. Trong khi tôi đăng clip đính chính thì chỉ có 900 like. Cứu tôi với, khổ thân tôi quá" - cô trải lòng.

Cô nói thêm "Mọi người nếu theo dõi sẽ thấy chính những trang từng bôi nhọ, vu khống tôi thì bây giờ lại dùng 'chiêu' mới là lên xin lỗi, đính chính. Nhưng họ đính chính thì chẳng có ai coi cả. Trong khi lúc tung tin bịa đặt, giật gân thì rất nhiều người coi. Tôi rất mong quý vị khán giả hãy chọn lọc thông tin, theo dõi những trang báo chính thống để tiếp nhận thông tin chính xác".

Nỗi oan của Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh nhiều lần bị oan

Khi thông tin nổ ra, truyền thông cũng liên lạc với Nhật Kim Anh nhưng không liên lạc được. Điều đó khiến cho mối nghi ngờ về Nhật Kim Anh càng tăng cao.

Tuy nhiên, thực tế, cô đang đi chùa cầu an cùng mẹ tại Đài Loan. "Chúng tôi đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những tài khoản tung tin giả. Theo chúng tôi được biết, tài khoản tung tin là một kênh về cờ bạc, nên có thể họ cố ý câu view để thu hút người xem".

Đây không phải lần đầu tiên, Nhật Kim Anh vướng tin đồn khó kiểm soát. Trước đó, khi Mr Pip bị bắt vì lừa đảo, cõi mạng cũng tràn ngập thông tin về Nhật Kim Anh có liên quan đến nhân vật này. Thậm chí nhiều người còn đồn Nhật Kim Anh mới đẻ con cho Mr Pip.

Nói về điều này, Nhật Kim Anh cười lớn: "Tôi còn không biết Mr Pip là ai". Cô con gái của Nhật Kim Anh mà mọi người đồn đoán là cô bé lai, thật ra bé gái này là do Nhật Kim Anh thực hiện IVF (thụ tinh nhân tạo). Vậy nên, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cần phải được kiểm chứng thật kỹ trước khi đặt niềm tin vào đó và bình luận.

Song song với hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn là một doanh nhân

Song song với hoạt động nghệ thuật, Nhật Kim Anh còn là một doanh nhân. Cô hiện giữ vị trí giám đốc điều hành của một thương hiệu mỹ phẩm quy mô lớn và sở hữu khối tài sản ấn tượng, bao gồm biệt thự cùng nhiều tài sản giá trị khác.

Mới đây, Nhật Kim Anh đã có buổi livestream trò chuyện với cư dân mạng. Trước đông đảo khán giả, nữ diễn viên sinh năm 1985 đã có chia sẻ thẳng thắn về chuyện làm nghề. Nhật Kim Anh thừa nhận hiện tại không còn quá nổi tiếng mà chỉ muốn cống hiến cho khán giả. Cô còn cho biết sẽ cắt tóc nếu như khán giả không còn quan tâm.

Cô viết: "Các cô chú anh chị nào yêu thương Kim Anh thì cứ vào coi chứ đừng có nói những lời cay nghiệt giúp em nhé. Cũng chẳng muốn níu kéo hào quang. Thật ra từ xưa tới giờ Kim Anh cũng làm gì có hào quang đâu mà níu kéo. Tức là mình cũng được khán giả yêu thương biết đến mình một chút thôi, cũng không phải nổi tiếng quá.

Kim Anh bây giờ cũng còn gì đâu mà cần quá nổi tiếng. Tôi chỉ nhận những bộ phim để cống hiến cho khán giả thôi. Lúc nào mà khán giả không còn thương mình nữa, thì Kim Anh sẽ cắt tóc ngắn luôn".