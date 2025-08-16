5 vụ ngoại tình với bảo mẫu khiến Hollywood rúng động

Hôm 11/8, NY Post đưa tin Peter Goodwin - con trai tỷ phú William Goodwin, doanh nhân từng đồng sở hữu chuỗi AMF Bowling - đã khiến vợ, Cara, choáng váng khi tuyên bố muốn ly hôn ngay trong kỳ nghỉ Giáng sinh 2023. Sáu ngày sau đó, Peter Goodwin và Annette Lombard - bảo mẫu của các con anh - bị bắt gặp nghỉ dưỡng tại Câu lạc bộ Lướt sóng Four Seasons ở Surfside, Florida. Theo hồ sơ tòa án, Peter Goodwin nộp đơn ly hôn Cara vào tháng 1 năm nay và thừa nhận ngoại tình trước các cáo buộc của vợ, biến vụ việc thành tâm điểm bàn tán.

Dù kịch tính như phim, câu chuyện của Peter Goodwin không phải là chưa từng có tiền lệ. Từ Hollywood đến giới thượng lưu, nhiều nhân vật nổi tiếng từng đánh mất hình ảnh vì mối quan hệ ngoài luồng với bảo mẫu hoặc nhân viên gia đình.

Dưới đây là 5 vụ việc tiêu biểu gây chấn động Hollywood:

Arnold Schwarzenegger - Lời thú nhận làm rung chuyển chính trường

Arnold Schwarzenegger thừa nhận đã ngoại tình với bảo mẫu khi còn là chồng của Maria Shriver.

Arnold Schwarzenegger và Maria Shriver kết hôn năm 1986, được xem là "liên minh vàng" giữa Hollywood và chính trường Mỹ, có 4 con chung. Ít ngày sau khi Maria sinh con út Christopher năm 1997, người giúp việc lâu năm Mildred "Patty" Baena cũng hạ sinh Joseph.

Baena làm việc cho gia đình hơn 20 năm, bí mật về cha ruột của Joseph được giữ kín đến khi Arnold nhận thấy sự giống nhau và xét nghiệm ADN năm 2010. Tháng 1/2011, trong buổi tư vấn hôn nhân, Maria hỏi thẳng và Arnold thừa nhận.

Maria rời nhà, nộp đơn ly hôn tháng 7/2011, quá trình kéo dài đến cuối 2021. Arnold gọi đây là "thất bại lớn nhất" của mình. Ông vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Joseph, khuyến khích con theo đuổi sự nghiệp thể hình, diễn xuất và bất động sản.

Thời điểm vụ việc bị phanh phui, Arnold vừa kết thúc hai nhiệm kỳ Thống đốc California. Bê bối làm ông mất điểm nghiêm trọng trong mắt công chúng, nhất là khi Maria là thành viên gia đình Kennedy. Dù sau này ông trở lại với điện ảnh, hình ảnh cá nhân vẫn gắn liền với scandal.

Jude Law sụp đổ hình tượng "quý ông lãng tử" vì ngoại tình với bảo mẫu

Daisy Wright (phải) là bảo mẫu trong nhà tài tử Jude Law.

Jude Law và Sienna Miller đính hôn năm 2004 sau khi cùng tham gia phim Alfie. Khi đó, Law đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với Sadie Frost và có ba con chung. Năm 2005, scandal nổ ra khi Daisy Wright - bảo mẫu trông các con Law - tiết lộ với báo chí rằng cô và diễn viên đã có quan hệ tình cảm trong thời gian Miller bận quay phim.

Wright chia sẻ chi tiết chuyện hẹn hò, kể cả một chuyến đi nghỉ ở vùng Caribbean, khiến câu chuyện nhanh chóng phủ sóng truyền thông quốc tế. Ngay sau khi tin tức bùng nổ, Jude Law đưa ra lời xin lỗi công khai: "Tôi muốn nói rằng tôi rất xin lỗi vì đã làm tổn thương Sienna và những người thân yêu. Đây là lỗi của tôi, hoàn toàn không thể bào chữa".

Vụ việc lập tức biến Law thành tâm điểm châm biếm của các chương trình truyền hình đêm khuya và ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh "quý ông lãng tử" mà anh xây dựng. Áp lực từ dư luận cùng sự rạn nứt niềm tin khiến cặp sao hủy bỏ hôn ước vào cuối năm 2005.

Dù sau này Law và Miller tái hợp ngắn ngủi năm 2009, mối quan hệ của họ không thể trở lại như trước. Scandal ngoại tình với bảo mẫu vẫn là một trong những sự kiện ồn ào nhất trong đời tư Jude Law, được nhắc lại mỗi khi truyền thông nói về những vụ phản bội gây chấn động Hollywood.

Chồng cũ Uma Thurman kết hôn với bảo mẫu của con

Ethan Hawke kết hôn với bảo mẫu sau khi ly hôn Uma Thurman.

Ethan Hawke ly hôn Uma Thurman năm 2005 sau 7 năm chung sống và có hai con chung. Chỉ ba năm sau, anh kết hôn với Ryan Shawhughes, người từng là bảo mẫu chăm sóc các con trong thời kỳ anh và Uma còn bên nhau.

Hawke nhiều lần khẳng định mối quan hệ này chỉ bắt đầu sau khi hôn nhân với Thurman kết thúc, song thời điểm gần kề khiến dư luận hoài nghi và xem đây là nguyên nhân góp phần làm rạn nứt gia đình. Bỏ qua ồn ào, cặp vợ chồng vẫn gắn bó hơn 15 năm, có thêm hai con gái và thường xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện công khai.

Robin Williams phải lòng bảo mẫu gốc Philippines xinh đẹp

Robin Williams và Marsha Garces.

Cuối thập niên 1980, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Robin Williams thuê Marsha Garces, một phụ nữ gốc Philippines làm bảo mẫu cho con trai Zachary trong cuộc hôn nhân với vợ đầu Valerie Velardi. Sự rạn nứt hôn nhân khiến Garces trở thành người bạn tâm giao, chia sẻ cả công việc lẫn đời sống cá nhân với diễn viên.

Tháng 12/1988, Valerie nộp đơn ly hôn và chỉ vài tháng sau, tháng 4/1989, Williams kết hôn với Garces khi bà đang mang thai con gái đầu lòng Zelda. Họ có thêm con trai Cody năm 1991, cùng nhau xuất hiện tại nhiều sự kiện từ thiện và hợp tác trong một số dự án phim.

Cuộc hôn nhân kéo dài gần 20 năm trước khi Garces đệ đơn ly hôn năm 2008, hoàn tất vào năm 2010. Dù khởi đầu gây tranh cãi, mối tình giữa Williams và Garces vẫn để lại dấu ấn như một giai đoạn dài gắn bó và đồng hành cả trong công việc lẫn đời sống.

Ngôi sao truyền hình thực tế Jon Gosselin ngoại tình với bảo mẫu của 8 con

Jon Gosselin và Kate trước khi ly hôn.

Jon Gosselin nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế Jon & Kate Plus 8, ghi lại cuộc sống của anh, vợ Kate Gosselin và 8 người con. Năm 2009, khi hôn nhân rơi vào khủng hoảng và thủ tục ly hôn đang diễn ra, một cựu bảo mẫu của gia đình, Stephanie Santoro lên tiếng với báo chí rằng cô và Jon đã có quan hệ tình cảm.

Santoro, từng là người chăm sóc các con nhà Gosselin, khẳng định mối quan hệ này diễn ra trong thời gian Jon và Kate vẫn chưa chính thức ly hôn, thậm chí kể chi tiết những lần gặp gỡ tại nhà riêng. Lời cáo buộc nhanh chóng thu hút truyền thông Mỹ và trở thành chủ đề bàn tán trên các trang giải trí, nhất là khi cặp sao vốn đã là tâm điểm vì chương trình truyền hình ăn khách.

Jon Gosselin phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng đây chỉ là tin đồn nhằm gây chú ý. Tuy nhiên, những hình ảnh chụp anh cùng Santoro ở nhiều địa điểm khiến dư luận chia rẽ. Scandal này, cùng với những mâu thuẫn căng thẳng trong vụ ly hôn, đã góp phần làm hoen ố hình ảnh của Jon trong mắt khán giả và khiến tên anh gắn liền với những ồn ào hậu ly hôn.