Phim cẩu thả nhất năm 2025

Theo 163, những ngày qua, bộ phim Phó sơn hải do Thành Nghị, Cổ Lực Na Trát đóng chính trở thành đề tài gây tranh cãi khắp MXH Trung Quốc. Một bên khán giả cho rằng bộ phim có chất lượng quá kém, tuy nhiên có nhiều người đánh giá cao cảnh võ thuật trong phim.

Theo đó, Phó sơn hải chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Châu kỳ hiệp của Ôn Thụy An, là bộ truyện được hàng triệu khán giả yêu thích. Nam chính là Tiêu Minh Minh chàng trai say mê tiểu thuyết võ hiệp, vô tình xuyên không trở thành đại hiệp Tiêu Thu Thủy và bắt đầu hành trình giang hồ, bảo vệ gia đình đất nước. Trong phim, nam diễn viên Thành Nghị thể hiện 3 vai Tiêu Minh Minh, Tiêu Thu Thủy và Lý Trầm Chu - phản diện âm hiểm nhiều mưu kế trong tiểu thuyết.

Phim Phó sơn hải của Thành Nghị vốn có mở màn ấn tượng.

Theo 163, Thành Nghị là nam diễn viên 9X có lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất hiện tại, đặc biệt khán giả xứ Trung rất thích các tác phẩm cổ trang của Thành Nghị. Chính vì vậy, trước khi Phó sơn hải lên sóng, có tới hơn 10 triệu khán giả đã đặt lịch trước để chờ xem phim.

Ngay khi lên sóng, Phó sơn hải cũng đạt được nhiều thành tích nổi bật như sau chưa đầy một tiếng ra mắt, mức nhiệt trên Tencent đã cán mốc 26.000 điểm, trở thành bộ phim phá mốc này nhanh nhất trên Tencent trong năm 2025. Phim có tới 73 quảng cáo và 25 thương hiệu đồng hành, chứng minh các nhà đầu tư cũng kỳ vọng cao vào tác phẩm. Các chỉ số Douyin, Maoyan, Vlinkage của Phó sơn hải đều đạt top một ngay trong ngày đầu ra mắt.

Tuy nhiên, càng xem khán giả càng thấy khó chịu với chất lượng của phim. Phó sơn hải thường xuyên sử dụng cảnh quay trên phông nền xanh khiến bối cảnh trở nên giả thiếu tự nhiên. Trong nhiều phân cảnh, các nhân vật bị mất một phần đầu hoặc chân do hậu kỳ cẩu thả. Không những vậy, nam chính Thành Nghị còn gây tranh cãi khi bị lộ cảnh cầm kịch bản, chân đi dép Crocs.

Thành Nghị lộ cảnh đi dép Crocs và cầm kịch bản trong cảnh quay.

Chất lượng giảm sút khiến thành tích của Phó sơn hải bị ảnh hưởng, lượt xem sụt giảm nghiêm trọng. Không những vậy, trạng thái của Thành Nghị cũng bị chê vì gương mặt sưng phồng, thiếu tự nhiên, giọng thoại kém. Theo 163, Phó sơn hải gây tranh cãi cả về nội dung kịch bản, diễn xuất, kỹ xảo, chỉ có những cảnh võ thuật được khen ngợi khá tốt. Hiện tại, Phó sơn hải bị đánh giá là tác phẩm gây thất vọng nhất năm 2025.

Phó sơn hải bị chê vì có nhiều cảnh vô lý thiếu logic, lạm dụng phông nền.