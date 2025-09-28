Nam diễn viên gây thất vọng nhất 2025

Theo 163, bộ phim cổ trang Phó sơn hải càng chiếu thành tích càng thụt lùi. Lượt xem của phim giảm từ 40 triệu view/ngày xuống chỉ còn khoảng hơn 30 triệu view. Trong khi đó, video chê diễn xuất của nam chính Thành Nghị đạt 500.000 lượt chia sẻ trên trang mạng xã hội Douyin (Tik Tok Trung Quốc). Đây là thất bại lớn ảnh hưởng tới danh tiếng của Thành Nghị.

Thành Nghị sinh năm 1990, vốn nổi tiếng là mỹ nam cổ trang có phong thái tốt, khả năng diễn cảnh võ thuật ấn tượng nhất màn ảnh nhỏ Trung Quốc hiện tại. Nam diễn viên thu hút người hâm mộ qua các tác phẩm như Trầm vụn hương phai, Lưu ly, Liên hoa lâu... Do đó Thành Nghị được đánh giá là mỹ nam cổ trang số một Trung Quốc.

Thành Nghị có ưu điểm thực hiện các động tác võ thuật đẹp mắt, phong thái cổ trang hiên ngang đĩnh đạc.

Phó sơn hải cũng là dự án cổ trang với nội dung về hành trình lưu lạc giang hồ của Tiêu Minh Minh, chàng trai mê tiểu thuyết võ hiệp, vô tình lạc vào một cuốn sách. Phim từng được PR là mang lại không khí của phim võ hiệp thập niên 1990, đầu 2000, đặc biệt trong ngày đầu lên sóng, chỉ số truyền thông và thành tích về lượt xem của Phó sơn hải rất tốt.

Tuy nhiên, càng phát sóng, tác phẩm càng bị chê về chất lượng, bị đánh giá thiếu chỉn chu cẩu thả trong quá trình chế tác, để lọt nhiều vật phẩm hiện đại trong cảnh quay, phông nền mờ xấu. Các trang truyền thông của Trung Quốc như trang tin tức thuộc Đài Truyền hình Thượng Hải, Guangming Daily đều chỉ ra những điểm yếu về kịch bản của Phó sơn hải.

Đặc biệt, diễn xuất của Thành Nghị trong phim khiến người xem thất vọng. Nam diễn viên bị đánh giá có khuôn mặt đơ cứng, sưng phồng thiếu tự nhiên. Trong các cảnh khóc ngũ quan của anh bị biến dạng lộ nhiều khuyết điểm. Thêm vào đó, khả năng đọc lời thoại của Thành Nghị cũng bị đánh giá kém. Nếu không bật phụ đề, khán giả khó nghe rõ nam diễn viên đang nói gì.

Trong Phó sơn hải, diễn xuất của Thành Nghị bị đánh giá không có phong độ tốt, ngoại hình của anh cũng gây nhiều tranh cãi.

Nội dung của Phó sơn hải thiếu chiều sâu, nhiều tình tiết bị đánh giá làm khá qua loa không có điểm sáng.

Từ thất bại của Phó sơn hải, Thành Nghị bị chê vì dù mạnh tay PR nhưng thực tế kỹ năng diễn xuất còn kém cỏi. Bên cạnh đó, ngoại trừ mảng cổ trang, nam diễn viên có nhiều tác phẩm có thành tích kém như Gió nam hiểu long tôi, Thâm tiềm, Trường An nặc...

Truyền thông Trung Quốc còn đánh giá Thành Nghị diễn xuất rập khuôn một màu, các vai diễn và trang phục trong những dự án phim na ná nhau. Sự thất bại của Phó sơn hải là dấu hiệu cảnh báo sự sụp đổ chung của dây chuyền sản xuất phim truyền hình cổ trang mỳ ăn liền.