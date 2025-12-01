Quy trình nghiêm ngặt gửi 'Mưa đỏ' đi Oscar

Danh sách 86 tác phẩm nước ngoài đủ tiêu chuẩn dự tranh giải Oscar do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật Hoa Kỳ tuyển chọn, có tên Mưa đỏ - đại diện điện ảnh Việt Nam. Vòng bỏ phiếu sơ bộ sẽ kết thúc ngày 12/12. Thời điểm công bố danh sách rút gọn là 16/12. Các phim nằm trong danh sách đề cử chính thức sẽ được thông báo vào cuối tháng 1/2026.

Theo Cục Điện ảnh, quy trình chuẩn bị hồ sơ dự Oscar của Việt Nam được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và chính xác, đáp ứng rất nhiều quy định của đơn vị tổ chức để được chấp nhận vào danh sách chính thức. Hồ sơ gửi phim của Việt Nam được chuẩn bị theo quy trình chặt chẽ.

"Ban đầu, Hội đồng tuyển chọn phim Việt Nam tiến hành rà soát các phim đủ điều kiện phát hành trong nước. Các tiêu chí đánh giá được đưa ra gồm nghệ thuật, giá trị văn hóa và khả năng đại diện quốc gia. Quy trình xét chọn diễn ra minh bạch, dựa trên tiêu chí tương thích với hệ thống đánh giá của Viện Hàn lâm. Song song với đó là quá trình hoàn thiện toàn bộ tài liệu do Viện yêu cầu bao gồm bản đăng ký chính thức, giấy tờ pháp lý liên quan đến quyền sở hữu phim, bản dịch lời thoại - phụ đề tiếng Anh, hồ sơ giới thiệu tác phẩm, ảnh phim và các thông tin đầy đủ", lãnh đạo Cục Điện ảnh nói.

Mỗi loại tài liệu đều được kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo đúng định dạng và đúng chuẩn quốc tế. Trong suốt tiến trình này, Cục Điện ảnh thường xuyên liên lạc với bộ phận quốc tế của ban tổ chức để xác nhận tình trạng hồ sơ, điều chỉnh chi tiết kỹ thuật khi cần thiết và bảo đảm tác phẩm đáp ứng mọi yêu cầu về tính hợp lệ.

Cũng theo Cục Điện ảnh, việc Mưa đỏ hiện diện trong danh sách 86 phim truyện quốc tế tranh giải Oscar là kết quả của sự chuẩn bị chuyên nghiệp, bài bản và nghiêm túc của Việt Nam khi tham dự sân chơi điện ảnh lớn nhất hành tinh. Đây là tín hiệu đáng mừng cho bộ phim, cho thấy sự trưởng thành của nền điện ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Ở khu vực Đông Nam Á, bốn tác phẩm của Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore sẽ cạnh tranh với Mưa đỏ. Đó là các phim Sore: A Wife from the Future (Indonesia), Pavane for an Infant (Malaysia), Magellan (Philippines) và Stranger Eyes (Singapore). Trong khi đó, đại diện của Thái Lan không được tuyển chọn năm nay.

Mưa đỏ là cơn địa chấn ở phòng vé Việt. Sau buổi công chiếu đầu tiên chưa đầy 24 giờ đồng hồ, phim đã thu về hơn 30 tỷ đồng doanh thu. Gần một tháng chiếu rạp, phim đạt hơn 700 tỷ đồng doanh thu, trở thành phim Việt chiếu rạp có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Phim giành giải thưởng Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24, trao giải tối 25/11.