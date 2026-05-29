3 sai lầm phá hủy sự nghiệp đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh

Theo QQ , sau khi vướng scandal nhờ người mang thai hộ, quỵt tiền của bạn trai đại gia, Cảnh Điềm đã biến mất không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Mặt khác, có thông tin nữ diễn viên đang rao bán căn hộ gần sông Hoàng Phố, Thượng Hải trị giá hơn 22 triệu USD để xoay tiền trả nợ.

Từ mỹ nhân có vẻ đẹp nổi bật, được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh", "đóa hoa phú quý chốn nhân gian", Cảnh Điềm giờ đây sa sút danh tiếng, không còn nhận được những dự án lớn, dính nhiều scandal chấn động và thậm chí còn vướng nguy cơ bị cấm sóng. Cảnh Điềm bị đánh giá "cầm quân bài tốt đánh ra bài tệ". Cô liên tục đưa ra những lựa chọn sai lầm khiến sự nghiệp tụt dốc.

Cảnh Điềm đang gây chú ý vì nghi ngờ có ý định nhờ người mang thai hộ, ôm tiền của bạn trai bỏ trốn.

Ê chề vì mối tình với vận động viên Trương Kế Khoa

Cảnh Điềm xây dựng hình ảnh tiểu thư sinh ra trong gia đình quyền quý, có cha làm quan chức cấp cao. Những thông tin này xuất hiện dày đặc trong những năm đầu nữ diễn viên mới ra mắt, tạo nên hình ảnh sang trọng xuất thân cao cho Cảnh Điềm. Phía nữ diễn viên không lên tiếng phủ nhận vì hình tượng "đóa hoa phú quý" có lợi cho sự phát triển nghệ thuật của cô. Trong những năm đầu sự nghiệp, Cảnh Điềm được ưu ái nhận nhiều dự án lớn, thậm chí đóng trong những bom tấn Hollywood, điều mà hiếm có sao Hoa ngữ nào làm được.

Tuy nhiên, sau đó cha mẹ thật của Cảnh Điềm lộ diện, nữ diễn viên cũng để lộ gia thế bình thường. Nữ diễn viên cũng bị chê cười là nói dối, phông bạt xuất thân cành vàng lá ngọc. Truyền thông Trung Quốc cho biết người nâng đỡ Cảnh Điềm trong những năm đầu sự nghiệp không phải cha mà là bạn trai đại gia giấu mặt.

Sau khi chia tay bạn trai đại gia, có thể thấy rõ ràng tài nguyên phim ảnh của Cảnh Điềm tụt dốc hơn so với trước. Bên cạnh đó, cô còn công khai hẹn hò với vận động viên bóng bàn nổi tiếng Trương Kế Khoa. Lúc này, Trương Kế Khoa phải ra khỏi đội bóng do vi phạm kỷ luật. Nam diễn viên bước chân vào giới giải trí, càng được chú ý hơn với danh xưng "bạn trai Cảnh Điềm".

Tới năm 2019, Trương Kế Khoa vay nợ S số tiền 5 triệu NDT (727.000 USD) để đánh bạc. Khi không có tiền trả nợ, Trương Kế Khoa đã cầm cố giấy tờ của mình, đồng thời còn cho chủ nợ xem 3 video nóng và một ảnh nhạy cảm của Cảnh Điềm. Trương còn tiết lộ có mua chung một bất động sản với Cảnh Điềm để xin chủ nợ cho hoãn thời gian trả tiền.

Cảnh Điềm là nạn nhân trong vụ việc bị bạn trai gán ảnh nóng trả nợ. Nhưng scandal vẫn ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của cô.

Khi không đòi được tiền từ Trương Kế Khoa, chủ nợ đã tìm tới Cảnh Điềm, yêu cầu nữ diễn viên phải trả số tiền 22 triệu NDT (khoảng 3,2 triệu USD) trong đó có 5 triệu NDT tiền nợ và lãi suất 1,99 %/tháng. Cảnh Điềm bắt buộc phải báo cảnh sát với lý do bị tống tiền.

Dù không bị đòi nợ, Cảnh Điềm cũng vướng tai tiếng có video nóng và ảnh nhạy cảm. Cảnh Điềm thổ lộ: "Năm 2019, tôi đánh mất chính mình. Tôi không ngờ rằng phải đối diện với nỗi đau khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi thậm chí không thể ra khỏi nhà, rất sợ hãi khi nói với mọi người, mắc kẹt trong u tối, cảm giác nghẹt thở", theo 163 .

Nhận quảng cáo sản phẩm kém chất lượng

Tháng 6/2022, Cảnh Điềm bị chỉ trích tham lam, thiếu trung thực, thờ ơ trước trải nghiệm của người tiêu dùng, tắc trách trong việc nhận quảng cáo. "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" nhận được 2,5 triệu NDT để quảng bá cho một loại thực phẩm có công hiệu ngăn hấp thụ dầu mỡ và đường. Tuy nhiên, không có đủ bằng chứng chứng minh hiệu quả thực tiễn của sản phẩm trên.

Khoản thu nhập kể trên bị coi là bất hợp pháp và đã bị Cục Giám sát thị trường quận Thiên Hà, Quảng Châu tịch thu. Nữ diễn viên còn bị phạt hành chính 4,6 triệu NDT. Tổng số tiền phạt và tịch thu là 7,2 triệu NDT. Cảnh Điềm bị cấm nhận quảng cáo trong 3 năm, hình phạt này ảnh hưởng tới thu nhập và hình tượng của Cảnh Điềm. Đáng nói, trong giới giải trí Hoa ngữ, rất hiếm nghệ sĩ bị phạt như Cảnh Điềm, cô trở thành một tiền lệ xấu trong mắt công chúng.

Vụ việc bị cấm nhận quảng cáo khiến Cảnh Điềm bị chê cười

Nghi vấn nhờ người mang thai hộ, quỵt tiền bạn trai đại gia

Khi những bê bối trước đó của Cảnh Điềm vừa bị xóa nhòa, công chúng dần lấy lại thiện cảm với nữ diễn viên thì Cảnh Điềm lại tiếp tục vướng vào scandal nghiêm trọng hơn.

Ngày 24/5, trên MXH Trung Quốc xôn xao về bản hợp đồng mang thai hộ ở Mỹ bằng tiếng Anh có chữ ký "Tian Jing", nghi là thuộc về nữ diễn viên Cảnh Điềm. Trong đó, nữ nghệ sĩ yêu cầu bạn trai đại gia phải trả khoản tiền cọc đầu tiên là 100.000 USD (2,6 tỷ đồng), nhưng đối phương đã hào phóng đến mức chuyển cho minh tinh Cbiz 30 triệu NDT (gần 110 tỷ đồng).

Theo 163 , Cảnh Điềm được cho là đã cùng bạn trai sang Mỹ để làm thủ tục nhờ người mang thai hộ, trốn tránh pháp luật Trung Quốc. Tại đây, vị đại gia bao trọn một tầng của khách sạn cao cấp tại Los Angeles để phục vụ riêng cho nữ diễn viên. Sau đó, Cảnh Điềm lật kèo, yêu cầu phải nhận thêm hàng trăm triệu tệ nữa mới đồng ý cho trứng. Khi không được thỏa mãn, nữ nghệ sĩ bỏ về nước trước, chặn mọi liên lạc và từ chối trả lại khoản tiền 50 triệu NDT đã nhận từ trước. Cuối cùng, vị đại gia này đã tiến hành khởi kiện nữ diễn viên.

Cảnh Điềm có thể bị cấm sóng nếu phát giác có hành vi nhờ người mang thai hộ.

Dù Cảnh Điềm phủ nhận việc người được nhắc tới trong bài đăng là cô, khán giả vẫn tìm thấy một số chứng cứ trùng khớp. Bên cạnh đó, văn bản phủ nhận của phía Cảnh Điềm bị nhận xét là chiêu trò đánh lạc hướng chứ không thực sự phủ nhận tin tức nhờ người mang thai hộ.

Theo 163 , tại Trung Quốc, hành vi mang thai hộ vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, phía Cảnh Điềm phải ra mặt phủ nhận ngay lập tức. Nhưng sau đó, cô lại biến mất và rao bán gấp nhà khiến công chúng nghi ngờ nữ diễn viên đang gấp rút giải quyết hậu quả.

Từ đó, danh tiếng của Cảnh Điềm tụt dốc không phanh. Khán giả bày tỏ ngán ngẩm khi nữ diễn viên liên tục rơi vào tình huống nguy cơ, vi phạm pháp luật dù đã hoạt động nhiều năm trong giới giải trí. Từ một ngôi sao được ngưỡng mộ, Cảnh Điềm dần trở thành cái tên nhạt nhòa không ai muốn nhớ tới.