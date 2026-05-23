Cảnh Điềm vướng lùm xùm 'thuê người mang thai hộ'

Ngày 22/5, chủ đề "Thỏa thuận mang thai hộ của Cảnh Điềm" bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội, gây xôn xao. Theo nội dung bài đăng, Cảnh Điềm được cho là đã hiến trứng và bạn trai hiến tinh trùng, sau đó nhờ người mang thai hộ tại Mỹ.

Một bài viết khác với nội dung "Nữ nghệ sĩ nổi tiếng họ J đòi 300 triệu NDT thông qua mang thai hộ", sau đó được chia sẻ trên Weibo, tiếp tục gây xôn xao. Theo bài đăng, sau khi Cảnh Điềm ký hợp đồng, người đàn ông này đưa trước cho cô 100.000 NDT và một khoản "phí thưởng" 30 triệu NDT. Anh còn thuê máy bay riêng đưa cô đến Mỹ để lấy trứng và đặt trọn một tầng của khách sạn cao cấp ở Los Angeles làm nơi để cô nghỉ ngơi. Vào ngày lấy trứng, Cảnh Điềm đòi thêm 360 triệu NDT nhưng bị đối phương từ chối. Sau đó, cô được cho là phá hợp đồng, trở về Trung Quốc và chặn liên lạc với người đàn ông.

Dù sự việc chưa được làm rõ, chủ đề "Cảnh Điềm mang thai hộ" hiện hot top 2 Weibo, hút gần 15 triệu lượt đọc. Tại Trung Quốc, việc nhờ mang thai hộ bị cấm.

Diễn viên Cảnh Điềm. Ảnh: Weibo

Trước ồn ào, công ty quản lý của Cảnh Điềm hôm 22/5 ra thông cáo báo chí, khẳng định những tin đồn là "bịa đặt ác ý", gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của nghệ sĩ. Thông cáo yêu cầu bên liên quan gỡ bỏ nội dung sai sự thật, cho biết đã ủy nhiệm luật sư thu thập bằng chứng để truy cứu trách nhiệm. Thông cáo nhấn mạnh "không bịa đặt, không lan truyền tin đồn" và kêu gọi duy trì một môi trường trực tuyến trong sạch và lành mạnh.

Cảnh Điềm sinh năm 1988 tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, là nữ diễn viên và ca sĩ. Năm 2017, cô nổi tiếng nhờ đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình Đại Đường vinh diệu. Đến năm 2021, cô một lần nữa gây sốt trở lại với vai chính trong bộ phim truyền hình Tư Đằng.

Những năm gần đây, Cảnh Điềm vẫn hoạt động ổn định tuy độ bùng nổ không còn mạnh. Gần đây, cô tham gia bộ phim cổ trang Tựa Gấm, đóng cùng Trương Vãn Ý. Bộ phim được chú ý nhờ tạo hình cổ trang sang trọng và nhan sắc nổi bật của cô.

Cảnh Điềm được khen là 'đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh'. Ảnh: Weibo

Đời tư của Cảnh Điềm nhiều ồn ào. Cô từng dính scandal tình cảm với vận động viên bóng bàn nổi tiếng Trương Kế Khoa. Hai người công khai hẹn hò vào năm 2018 và từng là cặp rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Đến năm 2019, cả hai xác nhận chia tay. Năm 2023, giới thạo tin cho hay Trương Kế Khoa dính nợ cờ bạc và bị tố đã gán ảnh, video riêng tư của Cảnh Điềm cho chủ nợ. Vụ việc gây chấn động mạng xã hội Trung Quốc lúc đó. Chủ nợ sau đó bị cho là đã dùng những tài liệu riêng tư này để uy hiếp Cảnh Điềm, nhưng cô không thỏa hiệp mà chọn kiện ra tòa. Scandal gây ảnh hưởng mạnh tới hình ảnh Cảnh Điềm.