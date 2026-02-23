Trịnh Sảng lộ diện mạo tiều tụy giữa ồn ào nợ nần

Trang tin Sohu mới đây phân tích loạt ảnh do chính Trịnh Sảng chia sẻ. Trái với kỳ vọng về màn tái xuất rạng rỡ, cựu minh tinh khiến công chúng xót xa trước diện mạo hốc hác. Xuyên suốt kỳ nghỉ Tết, cô liên tục cập nhật trạng thái. Đặc biệt vào mùng 5, cô đăng tải liền 80 bức ảnh cận mặt. Truyền thông đánh giá đây là nỗ lực tuyệt vọng nhằm níu kéo sự chú ý. Tuy nhiên, kết quả đi ngược mong đợi.

Dưới góc máy mờ, quầng thâm sậm màu cùng bọng mắt to tố cáo tình trạng căng thẳng. Nếp nhăn rãnh mũi má in hằn sâu. Mái tóc thanh xuân nay trở nên thưa thớt, bết dính. Nhằm che giấu sự mệt mỏi, cô cố tạo biểu cảm tinh nghịch như nháy mắt, chu môi. Dẫu vậy, ánh mắt vẫn vô hồn, thiếu sức sống. Bản nhạc nền mang ca từ buồn bã về sự đổi thay càng nhân lên không khí u ám.

Sự xuống sắc này phản chiếu trực tiếp áp lực khổng lồ cô đang gánh chịu. Trước đó, nữ diễn viên từng dõng dạc tuyên bố sẽ quay lại làng giải trí bằng kế hoạch kinh doanh hoành tráng. Cô tiết lộ dự định mở công ty tại Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc. Thế nhưng, lời tuyên bố nhanh chóng bị thực tế phũ phàng vùi dập. Các trang tin đồng loạt phanh phui sự thật cô hiện chỉ sống tại một khu dân cư trung lưu ở Mỹ. Không những vậy, cô còn vướng vào vô số rắc rối pháp lý liên quan những khoản nợ lớn. Thêm vào đó, nguồn tin rò rỉ cho biết đại gia Diệp Diên Vỹ đã khước từ hỗ trợ tài chính để cô tái xuất. Việc mất đi chỗ dựa kinh tế càng đẩy cô chìm sâu vào khủng hoảng

Hình ảnh mới nhất của Trịnh Sảng:

Góc khuất đằng sau cuộc sống nơi xứ người

Nhìn lại quá khứ, công chúng không khỏi ngỡ ngàng trước sự đối lập cay đắng. Trịnh Sảng từng là ngôi sao quyền lực bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ với thù lao lên tới hai triệu NDT mỗi ngày. Nữ diễn viên từng là thanh xuân của hàng triệu khán giả qua các tác phẩm đình đám như "Cùng ngắm mưa sao băng", "Họa bích", "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên", "Cổ kiếm kỳ đàm". Thế nhưng, cú ngã ngựa đau đớn đầu năm 2021 vì bê bối trốn thuế, nhờ người mang thai hộ đã vĩnh viễn đóng sập cánh cửa vinh quang. Kể từ thời khắc bị phong sát, cô buộc phải sang Mỹ định cư.

Cuộc sống nơi đất khách của cựu minh tinh không hề bình yên. Đầu năm 2025, mạng xã hội chấn động trước bài tố cáo của một tài khoản tự xưng là con trai đại gia Diệp Diên Vỹ. Người này chỉ trích Trịnh Sảng lén lút qua lại với cha mình tại Mỹ, khiến mẹ anh ở quê nhà sống khổ sở. Đáng chú ý, ông Diệp từng vướng cáo buộc lừa đảo tiền lương hưu của nhiều người cao tuổi tại Trung Quốc trước khi bỏ trốn sang Los Angeles. Nhiều nguồn tin khẳng định nữ diễn viên đã chủ động tiếp cận ông Diệp cuối năm 2024. Đứng trước sức ép chủ nợ, cô bị đồn đoán tình nguyện ở bên người đàn ông này để tìm kiếm sự bảo vệ.

Đứng trước làn sóng chỉ trích, phía nữ diễn viên không thể tiếp tục im lặng. Thông qua studio đại diện, cô đã tung ra đoạn ghi âm trần tình. Bằng giọng điệu bức xúc, cô quả quyết khẳng định bản thân duy trì lối sống độc lập. Cô phủ nhận hoàn toàn cáo buộc bán mình cầu vinh, nhấn mạnh bản thân không làm tình nhân của ai cả. Nữ diễn viên uất ức bày tỏ sự khó hiểu trước việc liên tục trở thành tâm điểm đồn thổi ác ý. Dù liên tục kêu oan, hình ảnh ngọc nữ ngày nào đã sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây, những gì đọng lại chỉ là hình bóng tiều tụy của một ngôi sao đang chật vật sinh tồn giữa muôn trùng sóng gió.