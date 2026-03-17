Khi mỹ nhân gặp kẻ thù

Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Chương Tử Di khiến cư dân mạng dậy sóng với hàng loạt bình luận "không nhận ra nổi biểu tượng nhan sắc một thời". Chương Tử Di được mệnh danh là "chị đại" làng điện ảnh Hoa ngữ với gương mặt đậm chất điện ảnh. Suốt nhiều năm qua, cô luôn giữ vững phong độ nhan sắc, khiến dân tình phải trầm trồ mỗi khi xuất hiện.

Thế nhưng giờ đây, Chương Tử Di cũng đã "va phải kẻ thù lớn nhất đời mình" - chính là thời gian. Thời gian đã làm biến đổi nhan sắc Chương Tử Di ít nhiều. Gương mặt thanh tú nhỏ nhắn ngày trước nay đầy đặn hơn, tròn trịa hơn.

Chương Tử Di còn mất điểm vì lớp trang điểm không đều và trang phục, kiểu tóc không mấy phù hợp, làm lộ khuyết điểm ngoại hình. Điều này khiến dân tình hoang mang, thậm chí nhiều người còn đòi đuổi việc stylist của nàng "Đại hoa đán" vì làm việc quá ẩu, quá lơ là.

Nhiều người nhận xét rằng gương mặt của Chương Tử Di có phần sưng vù, cứng đờ, lại còn dính phải lỗi make up khi dặm phấn không đều, quá lạm dụng phấn tạo khối khiến Chương Tử Di không còn là Chương Tử Di trong lòng người yêu điện ảnh.

Nhiều ý kiến cho rằng, nữ diễn viên 47 tuổi này đã sử dụng các biện pháp thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân, khiến gương mặt có phần sưng vù, cứng đờ.

Người hâm mộ của Chương Tử Di thì giải thích rằng, nữ diễn viên Ngọa Hổ Tàng Long đã cố ý tăng 10kg để phục vụ cho dự án điện ảnh sắp tới, chứ cô không hề thất thủ trong việc quản lý ngoại hình hay lạm dụng các biện pháp thẩm mỹ.

Tuy nhiên trước mắt, chưa có nguồn tin chính thống nào xác nhận Chương Tử Di tăng cân vì vai diễn. Hiện tại, cư dân mạng bàn tán xôn xao trên các diễn đàn về việc Chương Tử Di rốt cuộc là thẩm mỹ hỏng khiến visual mất nét hay tăng cân.

Mỹ nhân Trương Mạn Ngọc ngày trước không còn

Trương Mạn Ngọc - người phụ nữ khiến đàn ông Châu Á khát khao

"Nữ thần sắc đẹp" một thời của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) - Trương Mạn Ngọc khiến nhiều người khó nhận ra khi xuất hiện với gương mặt gầy gò, tiều tụy ở tuổi 54.

Trong khi Chương Tử Di mất điểm do tăng cân thì Trương Mạn Ngọc xuống sắc do gầy ốm. Gò má nhô cao, mái tóc xác xơ khiến cô giống như một người có tuổi.

Nhiều người lo ngại khi "nữ thần sắc đẹp" một thời của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) quá gầy gò. So với nhiều đồng nghiệp cùng lứa, Trương Mạn Ngọc có phần "xuống sắc" nhanh hơn. Trước những lời bình luận về ngoại hình hiện tại, Trương Mạn Ngọc tỏ ra bình thản: "Từ lâu tôi đã không còn để tâm quá nhiều đến sắc vóc. Cuộc đời sống nay chết mai, hà cớ phải ép bản thân vì lời khen ngợi của người khác?".

Đối mặt với tuổi tác, Trương Mạn Ngọc thừa nhận cô đã già và không còn xinh đẹp như thời trẻ. Cô cũng cười khi nói sẽ nhiều khán giả không còn ủng hộ cô như trước nhưng người hâm mộ trung thành vẫn dành những lời động viên cho "mỹ nhân một thời" bằng cách khuyên cô nên đầu tư ăn uống và tăng cân hơn.

Trương Mạn Ngọc từng là là một biểu tượng nhan sắc, người phụ nữ được triệu đàn ông tại châu Á khao khát nhưng ở tuổi 54, cô sống lủi thủi một mình.

Cô không còn khát khao yêu đương, mà dành thời gian vẽ tranh, đi du lịch hay tận hưởng cuộc sống giản dị. Nữ diễn viên nổi tiếng không còn khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền mà bị bắt gặp ở những khu chợ giảm giá. Cô cũng cắt đứt liên lạc với nhiều bạn bè trong làng giải trí nhiều năm nay.

Theo hàng xóm của nữ diễn viên, cô sống một mình trong căn hộ, không có nhiều bạn bè và người thân. Mỗi ngày, Trương Mạn Ngọc dẫn chó đi dạo xung quanh và luôn đeo khẩu trang để tránh sự chú ý. Khi nhiều người nhận ra Mạn Ngọc là người nổi tiếng, chủ động đến bắt chuyện, hỏi han nhưng cô đều tỏ thái độ lạnh lùng.

Từng là minh tinh hàng đầu với thu nhập ở cả ba lĩnh vực truyền hình, điện ảnh lẫn âm nhạc, Trương Mạn Ngọc có khối tài sản không nhỏ sau nhiều năm trong nghề.

Một nguồn tin cho hay, những mối tình chớp nhoáng với người yêu trẻ tuổi cùng thói quen đánh bạc đã khiến số tiền cô kiếm được thâm hụt đi nhiều. Từ năm 2019, cô tích cực trở lại làng giải trí khi tham gia các show truyền hình nhưng từ chối mọi lời mời đóng phim.