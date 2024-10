Giá vàng nhẫn lên gần 86 triệu đồng một lượng

Ngày 19/10, các thương hiệu kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh biểu giá mua bán vàng nhẫn trơn, tiếp tục phá vỡ kỷ lục 85 triệu đồng thiết lập ngày hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) nâng chiều mua vào tăng 350.000 đồng lên 84 triệu một lượng, còn chiều bán ra tăng 550.000 đồng lên 85,3 triệu đồng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI nâng giá nhẫn trơn lên 84,7 - 85,7, tăng 600.000 đồng cả hai chiều so với hôm qua. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá mua bán nhẫn trơn cũng lên mức kỷ lục 84,7 - 85,7 triệu đồng.

Chỉ trong tuần này, mỗi lượng nhẫn trơn đã tăng khoảng 2,5 triệu đồng theo đà tăng của thế giới. Còn nếu so với đầu năm, nhẫn trơn 24K tăng hơn 22 triệu đồng, tương đương mức tăng hơn 35%.

Trong khi đó, vàng miếng SJC sáng nay vẫn đứng yên do Ngân hàng Nhà nước chưa thay đổi giá bán can thiệp. SJC niêm yết giá mua bán vàng miếng tại 84 - 86 triệu đồng. Giá vàng miếng chưa kịp thay đổi khiến giá các nhà vàng thu mua nhẫn trơn lại lên bằng và cao hơn tới 700.000 đồng một lượng so với vàng miếng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đã phá vỡ mốc 2.700 USD và lập kỷ lục mới 2.722 USD một ounce. Chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới neo tại gần 2.721 USD, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 83,1 triệu đồng một lượng.Trong nước, người dân hiện cũng không dễ mua vàng nhẫn trơn, cũng như vàng miếng. Nhẫn trơn tại nhiều thương hiệu lớn thường xuyên trong tình trạng khan hàng. Đăng ký mua vàng miếng tại 5 đơn vị được Ngân hàng Nhà nước uỷ thác cũng không dễ, mất thời gian, số lượng tối đa chỉ 1-2 lượng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]