Gây thiệt hại đến 34 tỷ USD, bão Milton trở thành một trong những thảm họa tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ

Theo ước tính từ CoreLogic, thiệt hại do cơn bão Milton gây ra có thể lên tới 34 tỷ USD. Trong số đó, từ 4 đến 6 tỷ USD là thiệt hại do lũ lụt không có bảo hiểm. Điều đáng nói là con số này chỉ tính riêng những thiệt hại trực tiếp từ bão, chưa kể đến thiệt hại từ ít nhất 9 cơn lốc xoáy kèm theo.

Cơn bão này được cho là đã gây ra ít nhất 24 cái chết tại Florida. Tuy nhiên, mặc dù gây ra thiệt hại lên đến hàng chục tỷ USD, các chuyên gia nhận định rằng hậu quả có thể đã tồi tệ hơn.

Phần lớn các chính sách bảo hiểm nhà ở không bao gồm thiệt hại do lũ lụt, chỉ bảo hiểm thiệt hại do gió bão. Hầu hết các thiệt hại do lũ lụt được bảo hiểm thông qua Chương trình Bảo hiểm Lũ lụt Quốc gia (NFIP), do Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) điều hành.

Những chủ nhà sống trong khu vực có nguy cơ lũ lụt cao thường phải có bảo hiểm lũ lụt theo yêu cầu của ngân hàng. Tuy nhiên, lũ lụt có thể xảy ra ở những khu vực ngoài các vùng nguy cơ, nơi chủ nhà ít có khả năng mua bảo hiểm hơn, dẫn đến nhiều thiệt hại không được bảo hiểm.

Trong bức ảnh trên không này, một chiếc xe chạy qua con phố bị ngập sau cơn bão Milton, ở Siesta Key, Florida, vào ngày 10 tháng 10 năm 2024.

Thiệt hại từ bão Milton chủ yếu đến từ sức gió mạnh, khác với nhiều cơn bão thông thường. Theo CoreLogic, khi Milton tiến gần đất liền, nó tương tác với dòng không khí nhanh (jet stream) trên khu vực đông nam Hoa Kỳ, khiến sức gió mạnh hơn ở phía bắc và tây bắc của bão - thường là khu vực có gió yếu hơn.

Một điều bất ngờ là các trạm đo thời tiết tại Florida cũng ghi nhận sức gió mạnh ở Sarasota, phía nam nơi bão Milton đổ bộ, tạo ra hai vùng gió bão gây thiệt hại.

Theo CoreLogic, mặc dù thiệt hại từ Milton rất lớn, nhưng nó vẫn thấp hơn nhiều so với cơn bão Helene, với ước tính thiệt hại lên tới 47,5 tỷ USD chỉ hai tuần trước khi Milton đổ bộ. Tuy nhiên, Milton vẫn có thể nằm trong top 10 cơn bão gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nếu tính cả những thiệt hại được bảo hiểm, bao gồm thiệt hại được NFIP bảo hiểm.

Nếu mức thiệt hại cao nhất được ghi nhận, với 22 tỷ USD thiệt hại do gió và 6 tỷ USD do lũ lụt, Milton sẽ vượt qua bão Ike năm 2008 để đứng thứ 10 về thiệt hại bảo hiểm.

