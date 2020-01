Giá vàng hôm nay 31/1: TG run sợ trước virus Corona, vàng “nhăm nhe” phá đỉnh

Thứ Sáu, ngày 31/01/2020 08:50 AM (GMT+7)

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.572 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua.

Đêm qua, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã vọt tăng mạnh mẽ, tiến sát mức đỉnh 7 năm ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với dịch bệnh do virus Corona gây ra. Tuy nhiên, tới sáng nay, kim loại quý đã không giữ được mức giá này và giảm về ngưỡng tương đương so với chốt phiên hôm qua.

Nỗi lo về dịch viêm phổi cấp do virus Corona lây lan từ Trung Quốc tăng cao khi số người nhiễm đã vượt đại dịch SARS 2003.

Chứng khoán toàn cầu, trong đó có chứng khoán châu Á lao dốc mạnh. Đồng Nhân dân tệ bị đẩy xuống mức thấp và giá dầu lại sụt giảm... do tác động của dịch bệnh nguy hiểm này.

Lo sợ virus Corona, nhiều ông lớn trong ngành thực phẩm như Starbucks, KFC, McDonald's... đã đóng cửa tại thị trường Trung Quốc. Những cái tên mới nhất gồm Google (Mỹ), IKEA (Thụy Điển), Samsung (Hàn Quốc), Apple cũng vừa ra quyết định đóng cửa thêm 2 Apple Store ở đất nước bùng phát dịch này.

Giới đầu tư lo ngại kinh tế thế giới sẽ tổn thất nặng nề do virus Corona. Sự bán tháo mạnh mẽ đã diễn ra trên thị trường tài chính phiên hôm qua. Các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản an toàn như vàng, hỗ trợ giá của quý kim tăng cao.

Giá vàng giữ ở mức cao khi cả thế giới run sợ trước virus Corona

Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 44,10 – 44,52 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji sáng nay niêm yết giá vàng ở mức 44,20 – 44,50 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên gần nhất.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm là 23.196 đồng/USD, tăng 11 đồng so với cuối phiên hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.075-23.245 đồng/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên hôm qua. Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.130 -23.240 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên gần nhất.

