Giá vàng hôm nay 3/2: Ngày Thần tài giữa “bão” Corona, giá vàng tăng giảm ra sao?

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 09:03 AM (GMT+7)

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.584 USD/ounce, tương đương so với chốt phiên tuần qua.

Giá vàng trong nước

Hôm nay là ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày Vía Thần tài. Theo quan niệm dân gian, đây là một ngày quan trọng, mua vàng vào ngày này có thể mang lại may mắn, tài lộc cho cả năm. Chính vì thế, ngay từ hôm qua, thị trường vàng trong nước đã vô cùng sôi động.

Mở cửa phiên sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 44,3 – 45,00 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên tuần qua.

Vàng Doji sáng nay niêm yết giá vàng ở mức 44,00 – 45,00 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng so với phiên gần nhất.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng 9999 được niêm yết ở mức 44,00 – 44,85 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua.

So với giá của kim loại quý trong ngày Thần tài năm ngoái, ở mức 36,80 – 37,50 triệu đồng/lượng, có thể thấy giá vàng đã tăng rất mạnh. Đây là mức chênh lệch lớn thể hiện sự biến động đầy hấp dẫn của giá vàng trong năm qua.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm là 23.201 đồng/USD, tăng 5 đồng so với cuối phiên hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.075-23.245 đồng/USD, không đổi so với chốt phiên hôm qua. Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.165 -23.285 đồng/USD, tăng 35 đồng chiều mua vào và 45 đồng chiều bán ra so với phiên gần nhất.

Giá vàng tăng cao trong ngày Vía Thần tài

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới neo ở mức cao giữa tâm “bão” đại dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới gây ra. 8 giờ 30 phút sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới 1.584 USD/ounce, tương đương so với mức chốt phiên tuần qua.

Theo kết quả khảo sát diễn biến giá vàng tuần tới cả chuyên gia và giới đầu tư đều dự đoán giá vàng sẽ tăng mạnh.

Cụ thể, có tới 82% chuyên gia dự đoán giá vàng tăng, chỉ có 18% cho rằng giá vàng giảm và đặc biệt tuần này không có chuyên gia nào giữ quan điểm trung lập.

Còn đối với kết quả khảo sát trực tuyến trên thị trường, có tới 69% nhà đầu tư cho rằng giá vàng tăng, chỉ có 16% dự đoán giá vàng giảm và còn lại 15% cho rằng giá vàng đi ngang.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, giá vàng thế giới đã tăng tổng cộng 71,70 USD/ounce, tương đương mức tăng 4,73%. Lý do chủ yếu do những bất ổn địa chính chị trên toàn thế giới và gần đây nhất là do virus Corona khiến giới đầu tư và toàn cầu lo sợ.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/gia-vang-hom-nay-3-2-ngay-than-tai-giua-bao-corona-gia-vang-t...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/gia-vang-hom-nay-3-2-ngay-than-tai-giua-bao-corona-gia-vang-tang-giam-ra-sao-1055075.html