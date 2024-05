Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng SJC giảm miệt mài vẫn cao hơn thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng

Thời điểm 8h30 sáng nay ngày 25/5 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.333 USD/ounce, tăng nhẹ 1 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng chưa kể thuế, phí, giá vàng thế giới rơi vào khoảng 71,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra tới 18,3 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn đều có xu hướng giảm trong những phiên gần đây nhưng mức giảm không nhiều và chậm. Giá vàng cũng chưa thể giảm như kỳ vọng để thu hẹp cách biệt với giá thế giới, dù các phiên đấu thầu đã tăng cung cho thị trường hàng ngàn lượng vàng.

Mử cửa phiên giao dịch hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 87,5 - 89,5 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng ở mức 87,5 - 89,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên gần nhất. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 đứng ở mức 75,25 – 76,7 triệu đồng/lượng, tương đương so với chốt phiên hôm qua.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 87,5 - 89,4 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 74,6 - 76,4 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên liền trước.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 87,6 - 89,3 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên hôm trước.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 75,16 – 76,66 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên so với chốt phiên trước đó.

Giá vàng ghi nhận tuần giảm mạnh sau 3 tuần tăng liên tiếp

Giá vàng thế giới ghi nhận tuần giảm mạnh sau 3 tuần tăng liên tiếp. Đây cũng là tuần giảm giá mạnh nhất của quý kim này trong vòng 5 tháng qua.

Trên Reuters, Daniel Ghali - chiến lược gia hàng hóa tại ngân hàng đầu tư TD Securities cho rằng, đồng USD tăng và triển vọng giảm lãi suất tại Mỹ mờ mịt đã châm ngòi cho làn sóng bán vàng chốt lời.

Thời gian qua, hướng đi của giá vàng phụ thuộc nhiều vào quan điểm chính sách của Fed. Sự không chắc chắn về thời điểm Fed sẽ cắt giảm lãi suất đã khiến các nhà đầu tư phương Tây dè dặt. Người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kim loại Michael Widmer của Bank of America cho rằng, một khi Fed cắt giảm lãi suất, họ sẽ lại tăng mức độ đầu tư trở lại.

Mặc dù thị trường vàng một lần nữa gặp khó khăn bởi quan điểm chính sách “diều hâu” từ Fed, nhưng Chủ tịch và Giám đốc điều hành John Ing của Maison Placements Canada Inc. cho rằng, đợt phục hồi của vàng còn lâu mới kết thúc với dự báo vàng vẫn trên đà chinh phục mốc 3.000 USD/ounce. Ing cho rằng, đà phục hồi của vàng thời gian qua là nhờ lực mua trú ẩn an toàn. Theo ông, khoản nợ công của Mỹ đã khiến giới đầu tư bất an và tìm đến vàng để bảo vệ tài sản của mình.

