Giá vàng hôm nay 11/11: Tăng dữ dội, vượt kì vọng của giới đầu tư

Thứ Năm, ngày 11/11/2021 09:06 AM (GMT+7)

Giá vàng tăng bốc đầu, vượt qua mọi dự đoán của các chuyên gia và giới đầu tư.

Thời điểm 8h45 sáng 11/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.847 USD/ounce, tăng mạnh 18 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Đêm qua, đã có lúc giá vàng tăng bốc đầu, lao một mạch lên mức 1.868 USD/ounce,mức giá cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

Giá vàng tăng sốc sau khi báo cáo lạm phát giá tiêu dùng tháng 10 của Mỹ được đưa ra hôm 10/11 theo giờ địa phương cho thấy có mức tăng “nóng”.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ tháng 10 tăng 0,9% so với tháng 9 và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn con số dự kiến lần lượt là tăng 0,6% so với tháng 9 và tăng 5,9% so với cùng kỳ 2020. Mức tăng CPI tháng 10 này là mức tăng cao nhất của Hoa Kỳ trong hơn 30 năm. Trước đó, chỉ số giá sản xuất của Mỹ báo cáo hôm thứ Ba cũng tăng mạnh 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất của Trung Quốc vào thứ Tư đã được báo cáo là đã tăng 13,5% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm ngoái và tăng từ mức tăng 10,7% vào tháng 9.

Các con số lạm phát từ Mỹ và Trung Quốc đã thúc đẩy sự quan tâm mua vàng khi các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang tìm kiếm các biện pháp bảo vệ tài sản.

Theo Credit Suisse, giá kim loạt quý đã vượt ngưỡng 1.834 USD/ounce cho nên đà tăng sẽ rất ấn tượng. Lợi suất thực giảm cho thấy vàng đang có lợi thế trong ngắn hạn. Phân tích kỹ thuật cho thấy vàng có thể bứt phá lên 1917 USD/ounce.

Nhu cầu vàng vật chất được dự báo sẽ tăng lên ở Ấn Độ và Trung Quốc vào dịp cuối năm có thể hỗ trợ cho giá vàng.

Giá vàng tăng bốc đầu

Tại thị trường trong nước, theo đà tăng của vàng thế giới, vàng SJC cũng tăng phi mã. Duy trì đà tăng mạnh liên tiếp, vàng SJC đang hướng tới mốc kỷ lục 60 triệu đồng.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 58,9-59,62 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 58,9-59,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và 350.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 58,9-59,6 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng chiều mua vào và 250.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-11-11-tang-du-doi-vuot-ki-vong-cua-gioi-dau-tu-50202111119727...Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-11-11-tang-du-doi-vuot-ki-vong-cua-gioi-dau-tu-5020211111972752.htm