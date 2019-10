Giá vàng hôm nay 1/10: Đồng bạc xanh tăng giá, vàng tiếp tục lao dốc

Thứ Ba, ngày 01/10/2019 09:00 AM (GMT+7)

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.470,7 USD/ounce, giảm tới 20 USD so với đầu giờ sáng hôm qua. So với đầu giờ sáng nay, giá vàng giao ngay thế giới cũng mất khoảng 14 USD/ounce.

Giá vàng Sự kiện:

Giá vàng giao tháng 12 năm 2019 trên sàn Comex New York đứng ở mức 1.478 USD/ounce, tăng nhẹ so với rạng sáng nay. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 30/9, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm tới 25 USD/Ounce.

Giá vàng thế giới lao dốc nguyên nhân chủ yếu do đồng bạc xanh tăng giá mạnh. Đồng USD tăng giá sau khi đại diện lãnh đạo của 2 nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc phủ nhận những thông tin bất lợi xung quanh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết chưa cân nhắc các biện pháp hạn chế dòng tiền đầu tư của nước Mỹ vào các công ty của Trung Quốc, trong đó có việc hủy niêm yết đối với các cổ phiếu Trung Quốc tại các sàn chứng khoán Mỹ. Thông tin này được giới đầu tư kỳ vọng về khả năng căng thẳng Mỹ - Trung sẽ tiếp tục hạ nhiệt cũng như mở ra tương lai tương sáng cho cuộc đàm phán giữa hai bên.

Phát biểu trước đó, Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cho biết ông muốn Bắc Kinh và Washington giải quyết tranh chấp thương mại với thái độ bình tĩnh và lý trí. Vị này bày tỏ hy vọng hai bên có thể tìm ra cách thức để giải quyết các khác biệt.

Theo kế hoạch, hai bên sẽ có các cuộc liên lạc trong tháng 9 và dự kiến, một phái đoàn Trung Quốc sẽ tới Mỹ vào đầu tháng 10 để tiến hành vòng đàm phán thương mại mới.

Một thông tin khác cũng tác động đến giá vàng trong phiên hôm qua đến từ nền kinh tế Trung Quốc. Chỉ số sản xuất PMI (quản lý sức mua) của Trung Quốc trong tháng 9 bất ngờ tăng lên 49,8 điểm, từ mức 49,5 điểm trong tháng trước. PMI trong tháng 9 của Trung Quốc đã cải thiện nhiều và vượt qua kỳ vọng của thị trường dù vẫn giữ mức dưới 50 điểm.

Ngoài ra, giá vàng giảm khi giới đầu tư đón nhận thông tin Saudi Arabia sẽ đồng ý ngừng bắn ở Yemen sau 4 năm chiến đấu với phiến quân chống chính phủ Houthi.

Vàng vẫn tiếp tục lùi xa mốc 1.500 USD.

Với trong nước, đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 41,25-41,55 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng (mua vào) và 350.000 đồng/lượng (bán ra) so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng của Doji Hà Nội sáng nay cũng giảm khoảng 250.000-300.000 đồng so với đầu giờ sáng qua, hiện đứng ở mức 41,55 -42 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm là 23.165 đồng/USD tiếp tục tăng 5 ồng/USD so với hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.120 -23.270 đồng/USD, giảm nhẹ 20 đồng chiều mua vào và tăng 20 đồng chiều bán ra so với hôm qua. Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.140 -23.250 đồng/USD, giảm nhẹ chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với hôm qua.