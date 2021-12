Ô tô giảm giá mạnh trong tháng cuối cùng năm 2021, có mẫu giảm hơn 600 triệu đồng

Trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, nhiều hãng xe và đại lý liên tục giảm giá bán ô tô để giữ thị phần. Cuộc đua giảm giá tiếp tục được các hãng, đại lý mạnh tay áp dụng trong tháng cuối cùng của năm 2021.

Mạnh tay nhất trong cuộc đua giảm giá cạnh tranh thị phần là hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Anh Hồng Sơn, một nhân viên kinh doanh của hãng xe VinFast cho biết khách hàng mua xe mới trong tháng 12 này được giảm tới 150% lệ phí trước bạ của một số mẫu xe. Trong đó, hãng xe Việt dành tặng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và 50% là ưu đãi từ Chính phủ.

Hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục mạnh tay giảm giá nhiều mẫu xe để cạnh tranh thị phần

Cụ thể, khách hàng mua VinFast Lux SA2.0 2 bản Nâng cao (Plus) và Cao cấp (Premium) được giảm trực tiếp 180 triệu đồng và 200 triệu đồng đối với bản Tiêu chuẩn (Base). Đối với khách hàng mua VinFast Lux SA2.0 theo hình thức trả thẳng sẽ được giảm thêm 10% giá trị.

Như vậy, sau khi áp dụng mức giảm 150% lệ phí trước bạ, khách Việt mua VinFast Lux SA2.0 hiện nay tiết kiệm từ 587 - 640 triệu đồng và chỉ khách hàng cần bỏ ra từ 965 tỷ - 1,195 tỷ đồng để sở hữu mẫu SUV này. Mẫu VinFast Lux A2.0 phiên bản cao cấp cũng được giảm gần 300 triệu đồng so với giá niêm yết cả hãng.

Cùng với đó, nhiều mẫu xe của Toyota Việt Nam được ưu đãi và giảm giá mạnh. Theo đó, ngoài gói hỗ trợ 50% phí trước bạ đối với các mẫu xe sản xuất và lắp ráp trong nước của Chính phủ, nhiều mẫu xe của Toyota Việt Nam còn nhận mức ưu đãi lên tới 40 triệu đồng.

Trong đó, mẫu Corolla Altis tiếp tục được hãng áp dụng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 40 triệu đồng, mẫu Rush được áp dụng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 30 triệu đồng. Mẫu Innova được áp dụng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 15 triệu đồng, mẫu Fortuner được ưu đãi cao nhất gần 40 triệu đồng. Mẫu xe Vios được áp dụng gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 20 triệu đồng ở tất cả các phiên bản.

Trong khi đó, các mẫu xe Honda như City, Brio, CR-V, HR-V, Civic, Accord, Jazz, CR-V cũng đều nhận ưu đãi trong tháng này. Theo đó, trong tháng 12, Honda Việt Nam cùng hệ thống phân phối trên toàn quốc triển khai chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe Honda Civic, Honda HR-V và Honda Brio. Giá trị hỗ trợ phụ thuộc vào mức thu của từng địa phương hoặc tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý nhất là mẫu xe hot CR-V giảm sâu đến bất ngờ. Theo khảo sát ở Hà Nội, tại một số đại lý Honda CR-V đang có mức giảm từ 75-87 triệu đồng. Cụ thể: phiên bản CR-V L có mức giảm khá sâu lên tới 87 triệu đồng, phiên bản CR-V G giảm 81 triệu đồng, còn lại phiên bản CR-V E có mức giảm thấp hơn là 75 triệu đồng.

Như vậy, cộng thêm khoản giảm 50% phí trước bạ theo quy định của nhà nước, khách hàng mua CR-V thời điểm này sẽ tiết kiệm đến 130-153 triệu đồng, tùy theo phiên bản và khu vực đăng ký.

Nhiều mẫu xe của Toyota Việt Nam tiếp tục được ưu đãi và giảm giá mạnh

Với hãng xe Mazda, bên cạnh chính sách giảm 50% phí trước bạ dành cho xe ô tô lắp ráp trong nước, Mazda Việt Nam áp dụng ưu đãi phí trước bạ dành cho các dòng xe nhập khẩu bao gồm 50% đối với New Mazda2, Mazda CX-3, Mazda CX-30 và 100% đối với All New Mazda BT-50. Ngoài ra, khách hàng sở hữu xe Mazda trong tháng 12 sẽ được ưu đãi lên đến 120 triệu đồng, cùng nhiều quà tặng giá trị (áp dụng tùy từng mẫu xe cụ thể).

Mức ưu đãi cao nhất lên đến 120 triệu đồng dành cho Mazda CX-8 Deluxe, ưu đãi trực tiếp giá bán đến 70 triệu đồng, tặng gói phụ kiện nâng cấp trị giá 50 triệu đồng. Ngoài các mẫu SUV, All-New Mazda3 Sedan cũng nhận được ưu đãi đến 33 triệu đồng, mâu New Mazda6 nhận ưu đãi lên đến 49 triệu đồng.

Các mẫu xe của Nissan tại Việt Nam cũng được nhà phân phối điều chỉnh giảm giá của nhiều mẫu. Trong đó, X-Trail giảm cao nhất từ 68-88 triệu đồng. Phiên bản V-series 2.0 SL Luxury giảm từ 913 triệu xuống còn 845 triệu đồng. Nissan Navara giảm 36 triệu và nâng mức bảo hành lên 5 năm. Nissan Sunny giảm 28 triệu đồng.

Với hãng xe Suzuki, bộ đôi Suzuki Ertiga và XL7 ngoài mức ưu đãi 50% phí trước bạ của hãng, một số đại lý tiếp tục đưa ra mức ưu đãi hấp dẫn từ 30 - 60 triệu đồng. Cụ thể, Suzuki XL7 có mức giảm tiền mặt 40 triệu đồng so với giá niêm yết (xuống còn 549 triệu đồng). Bên cạnh đó, khách hàng mua xe trong tháng này sẽ được tặng thêm gói phụ kiện dán phim cách nhiệt và thảm trải sàn.

Trong khi đó, mẫu xe Suzuki Ertiga phiên bản Ertiga MT có mức giảm 45 triệu đồng so với giá niêm yết còn 454 triệu đồng. Còn đối phiên bản Ertiga Sport cũng đang có mức giảm 60 triệu đồng so với giá niêm yết xuống còn 499 triệu đồng.

Trước đó, từ cuối tháng 11, Volkswagen tặng 100% lệ phí trước bạ với các mẫu xe và giảm từ 60-180 triệu đồng tiền mặt tùy mẫu xe. Ford giảm giá cho mẫu Ecosport vừa ra mắt 30 triệu đồng/chiếc và giảm các mẫu khác 70-90 triệu đồng/chiếc, đồng thời tặng lệ phí trước bạ 50%, tặng bảo hiểm thân xe và nhiều phụ kiện khác.

Các đại lý xe Hyundai thời điểm này cũng không nằm ngoài cuộc đua chạy nước rút cuối năm khi giảm giá từ 10-50 triệu đồng cho một số mẫu xe.

