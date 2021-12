Vài chục triệu mỗi cân, loại nấm này có gì bổ dưỡng mà người giàu "săn lùng" khắp nơi?

Người Nhật đặc biệt ưa chuộng loại nấm này do sự quý hiếm, hương vị độc đáo, mùi thơm nồng như quế và có lợi cho sức khỏe. Matsutake là loại nấm đắt thứ ba trên thế giới sau Yartsa Gunbu (50.000 USD/500 gram) và nấm cục trắng châu Âu (1500-4500 USD/500 gram). Nhưng tại sao Matsutake lại đắt như vậy?

Nấm Matsutake rất đắt do độ hiếm có và khó trồng của nó. Chúng mọc trong rễ của những khu rừng thông đỏ đang bị sâu đe dọa và đang bị thu hẹp nhanh chóng. Matsutake cũng được thu hoạch mỗi năm một lần và rất nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết.

Nấm Matsutake khá khó tìm (hầu như luôn ẩn hiện hoàn hảo dưới một lớp tán lá) khiến giá cả tăng chóng mặt. Một lý do khác khiến cho Matsutake là loại nấm đắt thứ ba là do nguồn nấm sẵn có của Nhật Bản đã giảm mạnh trong vòng 50 năm qua do loài giun tròn Bursaphelenchus xylophilus gây ra.

Thu hoạch hàng năm của nấm Matsutake ở Nhật Bản không vượt quá 1000 tấn mỗi năm, vì vậy một cây nấm Matsutake đơn lẻ có thể có giá lên đến 100 USD và giá có thể lên đến hơn 2000 USD/kg. Điều thú vị là nấm Matsutake cũng được trồng ở Mỹ, Canada, Trung Quốc và Hàn Quốc, tuy nhiên, người Nhật Bản cho rằng những cây nấm đó không giống như nấm Matsutake thật được trồng trong rừng thông đỏ ở Nhật Bản.

Nấm Matsutake chỉ phát triển trong những điều kiện thời tiết nhất định. Nhiệt độ ban ngày không được vượt quá 26°C và nhiệt độ ban đêm không được xuống dưới 15°C. Ngoài ra, thảm nấm cần có lượng mưa trên 100mm trong vòng 20 ngày để nảy mầm. Matsutake thường được bán trong 3 tuần vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Nếu có nhiều mưa, nấm bắt đầu nảy mầm vào cuối tháng 8. Vì loại nấm này rất nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết và vận chuyển, nên 2-3 ngày sau khi hái cần được tiêu thụ. Tất cả những điều này góp phần làm cho giá nấm cao ngất ngưởng và khiến nó trở thành loại nấm đắt thứ ba thế giới.

Matsutake là một loại nấm ngon, có mùi và vị độc đáo, có thể ăn sống. Nó có kết cấu đàn hồi, hương vị béo ngậy, thơm phức và mùi như thông. Nó kết hợp giữa mùi của gia vị (quế), trái cây (lê, táo) và vị hơi đắng của nhựa thông, vì thế nó được những người sành ăn vô cùng đánh giá cao.

Nấu loại nấm này cần một cách tiếp cận đặc biệt vì khi xử lý nhiệt mạnh (như sấy khô và đông lạnh), chúng sẽ mất đi hương vị tinh tế và hương thơm độc đáo giống như quế. Matsutake thường được dùng làm món ăn kèm. Trong các nhà hàng truyền thống của Nhật Bản, đây là một món cơm với gà cắt hạt lựu và nấm Matsutake. Nấm Matsutake thường được thêm vào súp, cũng như món salad và các món thịt. Chúng được nấu cùng với gạo và thịt gà hoặc cá. Matsutake cũng có thể được sấy khô và ngâm chua, nhưng nó không phổ biến lắm. Đôi khi, Matsutake được ăn sống để bảo tồn mùi vị đặc biệt của nó.

