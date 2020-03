Dồi dào khẩu trang vải kháng khuẩn, khẩu trang y tế, chợ mạng vẫn loạn giá

Thứ Ba, ngày 17/03/2020 16:00 PM (GMT+7)

Trước chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người từ ngày 16/3 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp cung ứng khẩu trang vải kháng khuẩn của Việt Nam khẳng định sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân. Điều này cũng khiến giá khẩu trang y tế trên các trang mạng xã hội bắt đầu giảm giá do nguồn cung dồi dào hơn.

Khẩu trang vải kháng khuẩn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân

Trước việc dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục bùng phát, lây lan tại nhiều nước trên thế giới; Tổ chức y tế thế giới công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Hoa Kỳ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Công tác phòng, chống dịch tại nước ta cũng đã bước vào giai đoạn mới.

Trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 mới đây, Thủ tướng chỉ đạo, từ ngày 16/3/2020, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người (như tại siêu thị, sân bay, nhà ga, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng...)

Các Bộ Công Thương, Y tế chỉ đạo bảo đảm sản xuất, cung ứng khẩu trang bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo ngành hàng không, các hãng hàng không phát miễn phí khẩu trang cho hành khách trong trường hợp hành khách chưa có khẩu trang, kể cả hành khách người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt chuyến bay và khi vào nhà ga.

Người dân có thể dễ dàng đặt mua khẩu trang vải kháng khuẩn trên các trang thương mại điện tử của các đơn vị thành viên Vinatex

Để đáp ứng nhu cầu về khẩu trang của người dân trong cả nước, đại diện Vinatex cho biết Tập đoàn đã nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm khẩu vải phòng dịch mới 2 lớp với giá bán 60.000đ/hộp 5 chiếc với lớp vải dệt thoi kháng nước, kháng bụi, kháng khuẩn công nghệ nano bạc.

Từ ngày 16/3, Vinatex tiếp tục giới thiệu tới người tiêu dùng cả nước loại “khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn 3 lớp” với giá 70.000đ/hộp 5 chiếc tại 05 địa điểm bán lẻ của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Dự kiến, trong tháng 3 và tháng 4/2020, Dệt Kim Đông Xuân sẽ đưa ra thị trường từ 5-7 triệu chiếc khẩu trang thuộc dòng sản phẩm “khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn 3 lớp”, với mức sản lượng tăng dần, đặt mục tiêu đạt 1 triệu chiếc từ nay đến hết tháng 3 và tiến tới 200.000 chiếc/ngày trong tháng 4.

Song song với đó, để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, dòng sản phẩm khẩu trang vải dệt kim kháng khuẩn 2 lớp với giá 7.000đ/chiếc vẫn tiếp tục được Dệt Kim Đông Xuân và các đơn vị thành viên Tập đoàn sản xuất và sẽ cung ứng khoảng 12 triệu chiếc khẩu trang trong tháng 3 và duy trì sản lượng 300.000 chiếc khẩu trang/ngày trong tháng 4. Như vậy, tổng sản lượng 2 loại khẩu trang sẽ được Tập đoàn đưa ra thị trường là khoảng 13 triệu chiếc trong tháng 3 và 15-16 triệu chiếc trong tháng 4.

Tính đến ngày 15/03, các đơn vị thành viên Vinatex đã cung ứng khoảng 10 triệu khẩu trang vải kháng khuẩn ra thị trường. Đồng thời, hơn 300 tấn vải kháng khuẩn bán ra thị trường nhằm cung ứng cho các doanh nghiệp may khẩu trang chống dịch, tương ứng khoảng 16 triệu chiếc khẩu trang.

Thêm vào đó, Dệt Kim Đông Phương có năng lực sản xuất lên tới 500.000 mét vải dệt thoi kháng nước, kháng bụi, kháng khuẩn công nghệ nano bạc, để cung ứng cho các doanh nghiệp may có nhu cầu sử dụng, tương ứng với 15 triệu chiếc khẩu trang/tháng.

Vinatex đảm bảo cung ứng ổn định trên hệ thống 05 cửa hàng bán lẻ trực thuộc Tập đoàn, với số lượng từ 150.000 – 200.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn mỗi ngày do đơn vị Dệt Kim Đông Xuân sản xuất.

Ngoài Dệt kim Đông Xuân, các đơn vị thành viên khác trong Tập đoàn cũng đã cho ra mắt các dòng sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn riêng của mình và bán trên toàn hệ thống bán lẻ toàn quốc, bao gồm: Hanosimex, Đức Giang, May Chiến Thắng, Dệt lụa Nam Định, May Nhà Bè, Việt Tiến, Dệt May Hoà Thọ, Dệt May Huế, Việt Thắng, Dệt kim Đông Phương,…

Khẩu trang y tế trên chợ mạng vẫn loạn giá

Theo khuyến cáo của chuyên gia về y tế, trong mùa dịch Covid-19, việc đeo khẩu trang đối với người chưa bị bệnh nhằm tránh hít phải những giọt bắn lớn chứa nhiều loại virus từ người đối diện.

Những tin rao bán khẩu trang y tế với số lượng lớn vẫn được nhiều thành viên đăng tải trên các nhóm mua bán

Còn với người đang trong giai đoạn ủ bệnh, không ai biết việc đeo khẩu trang có tác dụng cản trở phát tán của virus ra ngoài. Trong trường hợp này, nếu không đeo khẩu trang, giọt bắn chứa virus có thể bắn xa 2m, rất nguy hiểm.

Việc đeo khẩu trang có mục tiêu chính là ngăn cản các giọt bắn lớn, văng ra xa vào mặt người tiếp xúc. Do đó sử dụng bất cứ loại khẩu trang nào cũng được, có thể là khẩu trang vải, khẩu trang 2,3 lớp. Chứ không nhất thiết phải mang khẩu trang y tế, N95.

Trước việc Vinatex đảm bảo nguồn cung về khẩu trang vải kháng khuẩn và những lời khuyên của chuyên gia y tế đã khiến giá khẩu trang y tế trên các trang chợ mạng đã có xu hướng giảm.

Trong nhóm "Nhóm Chuyên sỉ, lẻ khẩu trang y tế giá rẻ nhất thị trường" với hơn 180.000 thành viên tham gia có hàng loạt tin rao bán khẩu trang y tế kháng khuẩn với những mức giá khác nhau. Theo đó, giá một thùng khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp được rao bán với giá từ 11.500.000đ – 14.000.000đ. Tương đương giá một hộp khẩu trang 50 chiếc có giá từ 230.000đ-280.000đ.

Trong “Nhóm khẩu trang y tế giá bình ổn thị trường - Cùng vượt qua dịch Corona” với hơn 30.000 thành viên tham gia thì những tin rao bán khẩu trang với số lượng lớn cũng liên tục được cập nhật. Mức giá dao động từ 12.500.000đ-15.500.000đ/thùng. Tương đương từ 250.000đ đến 310.000đ/hộp 50 chiếc. Nếu mua số lượng lớn, mức giá có thể giảm hơn nữa.

Mức giá rao bán đã được các đầu mối giảm đáng kể so với cách đây 1 tuần

Mặc dù mức giá này đã giảm đáng kể so với cách đây một tuần. Trước đó, cũng trên hai nhóm này, xuất hiện nhiều tin rao khẩu trang lên tới 17-18 triệu đồng/thùng 50 hộp khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp đầy đủ giấy tờ. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn còn khá cao so với giá thành sản xuất và để người dân có mức thu nhập trung bình có thể mua được.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương, trong kỳ báo cáo ngày 15/3/2020, lực lượng QLTT cả nước đã thực hiện kiểm tra, giám sát 49 cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế, xử lý 02 cơ sở, phạt tiền 1.250.000 đồng. Lũy kế từ ngày 31/01 đến ngày 15/03/2020, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát 6.450 cơ sở. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 2.214.956.000 đồng.

Qua công tác quản lý, khảo sát nắm thông tin, tình hình khẩu trang y tế loại thông thường 3 lớp vẫn còn khan hiếm. Nhưng khẩu trang vải 3 lớp kháng khuẩn giặt được 10 lần, 15 lần, 30 lần và các sản phẩm nước rửa tay sát trùng vẫn đang được bán tại các siêu thị và Trung tâm thương mại, hệ thống phân phối sản phẩm thuộc Công ty sản xuất khẩu trang và các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo đảm đủ cung ứng cho thị trường, không phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng hay tăng giá quá mức.

