Việt Nam vào top 10 quốc gia thân thiện nhất thế giới

Ngày 7/10, tạp chí du lịch CN Traveller đã công bố kết quả bình chọn Readers' Choice Awards 2025 (danh hiệu do người đọc bình chọn) dành cho các quốc gia thân thiện nhất thế giới.

Danh sách năm nay ghi nhận kết quả đặc biệt khi 10 quốc gia dẫn đầu đều đạt điểm trên 96% và chỉ cách nhau tối đa 2%, dẫn đến một số vị trí đồng hạng và cuộc cạnh tranh sát sao cho ngôi đầu bảng. Xếp hạng này không bao gồm các quốc gia châu Âu, vốn được liệt kê riêng trong danh sách những quốc gia thân thiện nhất châu Âu.

Trong ảnh là một bãi biển tại Seychelles. Ảnh: Visit Seychelles

1. Kenya - 98,46 điểm

Kenya được độc giả bình chọn là quốc gia thân thiện nhất thế giới năm 2025. Du khách thường đến đây để chiêm ngưỡng "Big Five" (5 loài thú lớn của châu Phi), nhưng đằng sau mỗi chuyến safari là những hướng dẫn viên nhiệt tình, luôn khiến bạn cảm thấy an toàn và thoải mái. Cuộc sống về đêm sôi động ở Nairobi hay những khu nghỉ dưỡng 5 sao dọc bờ biển cát trắng cũng là những điểm nhấn thu hút du khách. Ảnh: Goway Travel

2. Barbados - 98,18 điểm

Vừa thư thái vừa sôi động, Barbados là sự kết hợp hoàn hảo của hai thái cực. Văn hóa nơi đây là sự pha trộn độc đáo giữa ảnh hưởng Tây Phi và Anh. Lễ hội Crop Over hàng năm là một ví dụ điển hình, bùng nổ với sắc màu và âm nhạc calypso, thu hút hàng nghìn du khách quốc tế đến tham dự và trải nghiệm lòng hiếu khách tuyệt vời của người dân. Ảnh: Visit Barbados

3. Mexico - 98 điểm

Tăng 5 bậc so với năm ngoái, Mexico đã giành một vị trí trên bục vinh quang. Nền văn hóa Mexico là sự giao thoa thú vị giữa truyền thống và hiện đại, từ những món taco đường phố giòn tan, ban nhạc mariachi sôi động đến những ly tequila bất tận. Lễ hội người chết (Día de los Muertos) vào tháng 11 là minh chứng cho sự đoàn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ. Với dân số hơn 130 triệu người, du khách sẽ bắt gặp vô số gương mặt thân thiện tại đây. Ảnh: Lonely Planet

4. Bhutan - 97,78 điểm

Bhutan góp mặt trong danh sách nhờ nhiều lý do nổi bật. Chính phủ Bhutan theo đuổi chính sách đột phá, ưu tiên Chỉ số Hạnh phúc Quốc gia lấy con người làm trung tâm thay vì các thước đo kinh tế truyền thống như Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Mặc dù Bhutan áp dụng thuế du lịch khá cao, toàn bộ số tiền này được sử dụng cho phát triển bền vững, giúp Bhutan trở thành một trong những quốc gia hiếm hoi đạt mức carbon âm trên thế giới.

Nằm bên rìa dãy Himalaya phủ tuyết, quốc gia nhỏ bé này thể hiện sự thân thiện với môi trường lẫn con người. Dù lần đầu xuất hiện trong danh sách, Bhutan đã vượt qua nhiều quốc gia quen thuộc để trở thành quốc gia thân thiện nhất châu Á. Ảnh: CNBC

5. Campuchia - 97,33 điểm

Campuchia, quốc gia chủ yếu theo Phật giáo Theravada, xây dựng văn hóa quanh khái niệm "metta" - một thuật ngữ biểu thị tình yêu vô điều kiện dành cho mọi sinh vật. Người dân Campuchia chào đón du khách bằng sự tử tế chân thành bất kể xuất thân của họ.

Quốc gia này có các thành phố lớn như Phnom Penh, thủ đô sôi động bên bờ sông và ngôi đền Angkor Wat tráng lệ, được biết đến là công trình tôn giáo lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, để thực sự hiểu sâu về văn hóa Campuchia, du khách nên đến các vùng nông thôn. Tại đây, du khách được trải nghiệm homestay Khmer hé lộ nét phong phú của những ngôi làng dệt lụa và các trang trại. Ảnh: Lonely Planet

6. Việt Nam - 97,27 điểm

Những cánh đồng lúa sọc sợi, thị trấn cổ kính và những vùng vịnh màu ngọc lục bảo đầy mê hoặc khiến không nơi nào trên Trái Đất giống Việt Nam. Người dân nơi đây cũng sẵn sàng chia sẻ tất cả với du khách. Cộng đồng là nền tảng nổi bật của xã hội Việt Nam từ văn hóa “vỉa hè” độc đáo với các quầy thức ăn đến nhóm tập thể dục, thợ cắt tóc bên lề đường ở thành thị.

Theo CN Traveller, không chuyến đi Việt Nam nào trọn vẹn nếu thiếu trải nghiệm cung vòng lặp Hà Giang huyền thoại - hành trình xe máy bốn ngày uốn lượn quanh những thung lũng núi sâu. Dù hầu hết du khách tham gia vì cảnh quan tuyệt đẹp, điều thực sự đọng lại trong ký ức là mối liên kết không thể tách rời với những người lái xe bản địa.

Trong ảnh là du khách Barbara đến từ Australia, khám phá cuộc sống và con người ở Tây Bắc trong chuyến du lịch Việt Nam cuối tháng 9/2025.

7. Mauritius và Chile - 96,67 điểm

Mauritius là nơi thời gian dường như chậm lại với nhịp sống thanh bình và thiên nhiên phát triển theo những cách không tưởng.

Trong khi đó, Chile là quốc gia Nam Mỹ duy nhất lọt vào danh sách. Quốc gia này sở hữu không khí sôi động, đề cao mối quan hệ cộng đồng và phép lịch sự. Du khách nên dành thời gian khám phá sự tương phản môi trường khi di chuyển từ những cánh đồng muối kỳ lạ và địa hình rực lửa của sa mạc Atacama ở phía bắc đến những sông băng ngoạn mục của vùng Patagonia ở phía nam.

Trong hình là Công viên Quốc gia Torres del Paine ở Chile. Ảnh: Lonely Planet

8. Thái Lan và Seychelles - 96,36 điểm

Thái Lan là điểm đến yêu thích của các backpacker solo, dân du mục số và các gia đình. Họ nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến đây. Từ lâu, người Thái đã được coi là những người hiếu khách nhất hành tinh và quốc gia này còn có biệt danh “Vùng đất của nụ cười”.

Cùng vị trí thứ 8, Seychelles là quốc gia nhỏ nhất trong danh sách nhưng 107.000 cư dân của họ đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với du khách. Quốc đảo gồm 115 hòn đảo rải rác trên Ấn Độ Dương nhưng chỉ 8 trong số đó có người sinh sống, nổi bật nhờ thiên nhiên hoang sơ được miêu tả là thiên đường.

Văn hóa cũng là điều thú vị tại Seychelles khi giao thoa từ châu Phi, châu Âu và châu Á. Seychelles thậm chí còn thu hút cả hoàng gia khi Hoàng tử William và Công nương Kate từng nổi tiếng chọn nơi đây làm điểm đến cho tuần trăng mật.

Trong hình là Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok. Ảnh: Reuters