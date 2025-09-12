Đến Hoàng Su Phì, chiêm ngưỡng mùa vàng đẹp nhất Việt Nam

Hoàng Su Phì (tỉnh Tuyên Quang) nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, đặc biệt là những ruộng bậc thang hùng vĩ. Nơi đây đang khoác lên mình "tấm áo" đẹp nhất trong năm, thu hút đông đảo du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Từ cuối tháng 9 - đầu tháng 10, Hoàng Su Phì chính thức bước vào mùa gặt. Dưới ánh nắng dịu dàng, những bông lúa chín vàng óng ánh tạo nên một khung cảnh bình yên, ấm áp.

Được hình thành qua bao thế hệ cần cù và khéo léo của người dân địa phương, những thửa ruộng bậc thang trải dài như một bức tranh hùng vĩ giữa núi rừng.

Mỗi bước chân khám phá nơi đây đều mang đến cho du khách những góc nhìn mới lạ, thể hiện sự hòa quyện giữa thiên nhiên và sức lao động của con người.

Hoàng Su Phì có rất nhiều điểm ngắm lúa đẹp, trong đó nổi bật nhất là Bản Phùng, Bản Luốc, Thèn Chu Phìn, Nậm Ty, Sán Sả Hồ,...

Ở Bản Luốc, ruộng bậc thang được ví như “mâm xôi vàng” khổng lồ, mềm mại. Còn tại Bản Phùng, du khách có thể bắt gặp những thửa ruộng vắt vẻo giữa lưng trời, phản chiếu ánh nắng như một chiếc gương dát vàng.

Nhiều người cho rằng, mùa lúa chín ở Hoàng Su Phì chính là mùa của những giấc mơ du mục, nơi con người có thể thả hồn vào những đám mây trôi, ngắm nhìn cảnh sắc đất trời chuyển mình trong lặng lẽ, trầm mặc.

Đến với Hoàng Su Phì, du khách sẽ phải chinh phục những cung đường đèo ngoằn ngoèo, cùng nhiều khúc cua hiểm trở. Tuy nhiên, phần thưởng cho chuyến đi ấy chính là khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và sự hiếu khách của người dân địa phương.

Đến Hoàng Su Phì cũng là dịp để du khách khám phá bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số như: Dao, Tày, Nùng, Mông… Họ vẫn giữ nguyên nếp sống truyền thống, từ trang phục rực rỡ, những lễ hội bản địa cho đến những tập tục canh tác trên ruộng bậc thang.

Du khách đến đây có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên và trải nghiệm không khí mùa gặt, hòa mình vào cuộc sống lao động và cảm nhận niềm vui thu hoạch của người dân địa phương.

Với hơn 3.000 ha ruộng bậc thang được công nhận là di sản quốc gia, Hoàng Su Phì không chỉ là “đặc sản” của du lịch Tây Bắc, mà còn là một trong những nơi có cảnh sắc mùa vàng đẹp nhất Việt Nam.