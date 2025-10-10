24 cảnh quan kỳ lạ nhất thế giới

1. Kingley Vale, Sussex, Anh

Những cây thủy tùng ở Kingley Vale với hình dáng uốn lượn và xoắn xuýt qua hàng chục, thậm chí hàng trăm năm khiến khung cảnh như một câu chuyện cổ tích Gothic. Trong đó, một số cây được cho là đã hơn 2.000 năm tuổi, là những sinh vật sống lâu đời nhất ở Anh.

Một số cây thủy tùng cổ thụ có niên đại ít nhất là 2.000 năm. Ảnh: Alamy Stock.

Vào thế kỷ 15, nhiều cây thủy tùng tại đây từng bị chặt hạ để lấy gỗ làm cung dài - loại vũ khí quan trọng thời bấy giờ. Chính vì vậy, quần thể cây còn sót lại ngày nay trở nên vô cùng quý hiếm và độc đáo.

2. Ống khói Tiên, Thổ Nhĩ Kỳ

Những ống khói cổ tích ở Cappadocia, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ là một kỳ quan địa chất độc đáo bậc nhất hành tinh.

Những khối đá hình ống khói cổ tích kỳ lạ này có thể được tìm thấy ở vùng Cappadocia thuộc Goreme, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Smithsonian

Quá trình xói mòn lớp đá mềm trong hàng nghìn năm tạo nên các cột đá bazan có hình dáng như những ống khói. Tuy nhiên, điều thực sự khiến nơi đây trở nên đặc biệt chính là hệ thống hang động và thành phố ngầm do những tín đồ Thiên chúa giáo đầu tiên đào nên và sử dụng để ẩn náu mỗi khi có kẻ xâm lược đi qua các tuyến giao thương gần đó.

3. Giant's Causeway, Bắc Ireland

Trên bờ biển hoang dã phía Bắc Đại Tây Dương của Bắc Ireland, Giant's Causeway thực sự là một huyền thoại. Một số tài liệu cho rằng các cột đá này được sinh ra trong trận chiến giữa gã khổng lồ Finn McCool với đối thủ người Scotland Benandonner.

Giant's Causeway đã trở thành Di sản Thế giới đầu tiên của Bắc Ireland vào năm 1986. Ảnh: Smithsonian

Tuy nhiên, xét về mặt khoa học, những cột đá này thực chất là kết quả của quá trình dung nham nguội dần và co lại trong suốt hàng triệu năm. Tại khu vực này, người ta cũng có thể bắt gặp các khối đá "chị em" ở Hang Fingal trên đảo Staffa, Scotland, tất cả đều hình thành từ cùng một dòng dung nham cổ đại.

4. Những tảng đá Moeraki, New Zealand

Những tảng đá Moeraki hình cầu lớn khiến nhiều người bị nhầm lẫn, cho rằng chúng là công trình nhân tạo trôi dạt vào bãi biển Koekohe trên bờ biển Bắc Otago.

Những tảng đá Moeraki nằm rải rác dọc theo bãi biển Koekohe ở Đảo Nam của New Zealand. Ảnh: VCG

Theo truyền thuyết của người Maori, những tảng đá này là tàn tích của các giỏ đựng cá và trái cây đã trôi dạt vào bờ sau khi chiếc xuồng Araiteuru của tổ tiên họ bị đắm khi đến Đảo Nam của New Zealand.

Về mặt khoa học, những khối đá cao khoảng 2m này được hình thành từ quá trình kết cứng của đá bùn kéo dài hơn năm triệu năm. Chúng chỉ lộ ra khi lớp đá xung quanh bị xói mòn dần theo thời gian.

5. Hố xanh lớn, Belize

Với chiều rộng 300m và độ sâu khoảng 125m, Great Blue Hole là hố sụt lớn nhất thế giới.

Hố sụt này là một phần của hệ thống rạn san hô Belize. Nó được hình thành khi mực nước biển dâng cao hàng nghìn năm trước làm ngập các hang động sâu.

Hố sụt dưới nước khổng lồ này nằm ngoài khơi bờ biển Belize. Ảnh: Asahi Shimbun/Getty

Nhà thám hiểm biển nổi tiếng Jacques Cousteau đã phát hiện ra hố sụt độc đáo này. Khu vực này gần đây đã được khảo sát bằng tàu ngầm, tạo ra các bản đồ sonar 3D hé lộ những khoáng sản chưa từng được phát hiện gần đáy hố.

6. Caño Cristales, Colombia

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa mùa mưa và mùa khô ở Colombia, dòng nước Caño Cristales trở nên rực rỡ với đủ màu đỏ, vàng và xanh lá cây. Hiện tượng độc đáo này là do Macarenia clavigera - một loại thực vật được tìm thấy ở lòng sông.

Từ tháng 9 đến tháng 11, dòng nước sẽ chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên, vào mùa khô, khi nước cạn, nơi đây sẽ bớt rực rỡ hơn.

Nhiều người còn gọi đây là "Dòng sông năm màu". Ảnh: lostininternet

Các du khách được phép bơi ở một số khu vực nhất định nhưng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Đặc biệt, mọi người khi bơi sẽ không được bôi kem chống nắng để bảo vệ hệ sinh thái nơi đây.

7. Dead Vlei, Namibia

Dead Vlei có nghĩa là đầm lầy chết. Nó nằm giữa những cồn cát cao nhất thế giới, một số cao tới 400m.

Dead Vlei - một trong những địa điểm hấp dẫn nhất ở Namibia. Ảnh: MARTIN BUREAU/AFP/Getty Images

Trước đây, khu vực này rất trù phú nhưng ngày càng cằn cỗi. Hiện nay, ở đây chỉ còn lại của một quần thể lớn cây Camel Thorn đã chết khô do biến đổi khí hậu nghiêm trọng xảy ra cách đây khoảng 900 năm.

Khí hậu khô hanh khiến xác cây không thể phân hủy, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ và siêu thực giữa lòng sa mạc.

8. Đồi Socola, Philippines

Những ngọn đồi Socola thoai thoải ở Bohol, Philippines khiến nhiều người bị nhầm lẫn là một bức tranh. Tuy nhiên, 1.268 ngọn đồi này thực chất là hiện tượng tự nhiên. Những đỉnh đá vôi hình nón được hình thành do tác động của nước và sự xói mòn trong hàng nghìn năm.

Đây là kỳ quan thiên nhiên hấp dẫn. Ảnh: Lionel Bonaventure/AFP/Getty

Tên gọi của chúng bắt nguồn từ thảm cỏ xanh mướt chuyển sang màu nâu vào mùa khô. Từ tháng 12 đến tháng 3 là thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm những đồi Socola này.

9. Kilauea, Hawaii

Là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên đảo Hawaii, Kilauea gần như liên tục phun trào, dòng dung nham nóng chảy tràn xuống phá hủy nhiều ngôi nhà, khu nghỉ dưỡng…

Kilauea là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới. Ảnh: Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ/AP

Sau 3 tháng ngừng hoạt động, ngọn núi lửa này đã hoạt động trở lại vào cuối năm 2024, thu hút đông đảo khách du lịch đến chiêm ngưỡng những cột dung nham màu cam sáng phun trào mạnh mẽ cao hơn 90m.

Có nhiều tài liệu cho biết Kilauea khoảng 210.000 – 280.000 năm tuổi. Nó nổi lên khỏi mực nước biển tại bờ biển phía Đông Nam của hòn đảo vào khoảng 100.000 năm trước.

10. Hồ Hillier, Úc

Chỉ cách bãi cát và sóng biển vài mét trên bờ biển Middle Island, thuộc quần đảo Recherche của Úc, làn nước màu hồng rực rỡ của hồ Hillier hoàn toàn tương phản với màu xanh tươi sáng của đại dương gần đó.

"Hồ hồng" của Úc dài 600m và rộng 250m. Ảnh: Shutterstock

Màu hồng này là do loại tảo có tên là Dunaliella salina, nó sản sinh ra sắc tố khiến nước mặn có màu sắc khác với tự nhiên.

Ngoài ra, các vi khuẩn ưa muối sống trong lớp vỏ muối bao quanh hồ cũng được xem là một phần nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ lạ này.

11. Tháp Devils, Wyoming

Nhô cao từ thảo nguyên lên bầu trời bang Wyoming, tháp Devils là địa điểm linh thiêng đối với một số bộ tộc người Mỹ bản địa.

Đây là di tích quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ. Ảnh: Mladen Antono/AFP/Getty

Ngọn tháp cao khoảng 385m so với sông Belle Fourche, được hình thành khi lớp đá trầm tích xung quanh bị xói mòn, để lộ lõi đá mácma đứng sừng sững như một người canh gác vĩnh cửu giữa vùng đất hoang sơ.

Theo truyền thuyết của người Lakota, tháp Devils mọc lên để bảo vệ hai cô gái khỏi sự truy đuổi của một con gấu khổng lồ và những vết rạch sâu xung quanh tháp được cho là dấu móng vuốt của nó để lại.

Đối với người yêu điện ảnh và khoa học viễn tưởng, nơi này còn được biết đến là điểm hẹn của người ngoài hành tinh trong bộ phim kinh điển Close Encounters of the Third Kind (1977) của đạo diễn Steven Spielberg.

12. Dallol, Ethiopia

Với nhiệt độ trung bình lên tới gần 35 độ C, Dallol là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên Trái Đất. Nằm gần biên giới với Eritrea, cảnh quan kỳ ảo của Dallol trong vùng trũng Danakil trông giống như bề mặt sao Hỏa.

Khu vực Dallol là nơi nóng nhất hành tinh. Ảnh: Carl Court/Getty

Ngoài sức nóng khắc nghiệt, Dallol còn nổi bật với các cánh đồng thủy nhiệt đầy màu sắc rực rỡ, những hồ nước xanh ngọc và tảng đá vàng rực như một bức tranh siêu thực trên nền đá đỏ tươi.

Những sắc màu tươi sáng này bắt nguồn từ quá trình oxy hóa sắt vô cơ.

13. Con mắt của sa mạc Sahara, Mauritania

Còn được gọi là Cấu trúc Richat, "con mắt Sahara" trông khá giống bất kỳ phần nào khác của sa mạc trải dài khắp lục địa này khi nhìn từ mặt đất. Nhưng từ trên không gian, kỳ quan địa chất rộng 40km này lại là một điều gì đó hoàn toàn khác.

Cấu trúc Richat có thể dễ dàng nhìn thấy từ không gian. Ảnh: George Steinmetz/ Corbis/ Getty

Người ta cho rằng đây là một mái vòm bị xói mòn chứ không phải là một hố va chạm, trông nó giống một loài amonit hóa thạch khi nhìn từ quỹ đạo Trái Đất.

14. Quái vật tuyết, núi Zao, Nhật Bản

Nằm cao trên vùng Tohoku phía bắc Nhật Bản, núi Zao là nơi có vô số tác phẩm điêu khắc băng giá. Khi mùa đông đến, gió Siberia thổi qua dãy Zao, tuyết rơi và đóng băng trên cây cối. Các khối băng này có nhiều hình thù, giống như những sinh vật bước ra từ truyện tranh manga.

Núi Zao là nơi có những "quái vật tuyết" ngoạn mục của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/AP

Các chương trình biểu diễn kết hợp ánh sáng làm tăng thêm sức hấp dẫn của chúng vào ban đêm. Ngoài ra, khi đến đây, du khách còn được trải nghiệm đi cáp treo băng qua đỉnh núi thú vị không kém.

15. Thung lũng Mặt Trăng, Argentina

Manh mối nằm ngay trong tên gọi của khu vực này: một cảnh quan như mặt trăng với những khối đá bị gió bào mòn, nơi bầu trời đêm rực rỡ ánh sáng của hàng tỷ ngôi sao và mặt trăng.

Thung lũng xa xôi này nằm trong khu vực được bảo vệ của quốc gia Nam Mỹ. Ảnh: UIG/Getty

Được biết đến với tên gọi Công viên Tỉnh Ischigualasto, nơi đây nổi tiếng với nhiều điểm tham quan độc đáo, trong đó có Tượng Nhân sư - hình dạng tương tự tượng Nhân sư cổ đại ở Ai Cập.

Bên cạnh đó còn có The Mushroom - một tảng đá hình tháp với đỉnh mở rộng như chiếc nấm khổng lồ và Bowling Field - khu vực với những tảng đá hình cầu trải rải khắp cảnh quan.

16. Vách đá Vermilion, Arizona

Vách đá Vermillion trải dài trên biên giới Utah-Arizona. Ảnh: Prisma của Dukas/UIG/Getty

Nằm ngay phía nam biên giới tiểu bang Utah, Vermilion Cliffs là một trong những địa điểm có cảnh quan hấp dẫn nhất ở Hoa Kỳ.

Những hẻm núi và vòm đá sa thạch xoáy là nơi lý tưởng để khám phá.

17. Mỏ địa nhiệt Haukadalur, Iceland

Những kỳ quan địa nhiệt của Iceland biến nơi đây thành thiên đường dành cho những ai yêu thích cảnh quan kỳ lạ và tuyệt đẹp, nhất là sau đợt hoạt động tăng cường diễn ra vào cuối năm 2024.

Tài liệu lâu đời nhất về các mỏ địa nhiệt này có từ năm 1294. Ảnh: Mikel Bilbao/VW PICS/UIG/Getty

Nổi bật với các suối nước nóng phun trào Geysir và Strokkur, khu vực rộng lớn này nằm cách Reykjavik khoảng 60 km về phía Đông. Đặc biệt, ở đây còn có một khu cắm trại tiện nghi gần đó.

Theo ghi chép, các mỏ địa nhiệt sủi bọt tại đây đã được biết đến từ năm 1294, khi chúng được kích hoạt bởi một trận động đất.

18. Hang động Trollkirka, Na Uy

Hang động Trollkirka của Na Uy, hay đúng hơn là Hang Nhà thờ Troll, không phải là nơi thờ cúng. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những kỳ quan bằng đá cẩm thạch và đá vôi.

Trollkirka - một trong những hang động đá vôi dài nhất Na Uy. Ảnh: Shutterstock

Điểm thu hút chính ở đây là hang động dài 70m có thác nước. Trong các hang động nhỏ hơn là nơi có những hồ nước lấp lánh, nước trong vắt nổi bật trên nền đá trắng, dường như đã tự uốn cong qua hàng triệu năm.

19. Hẻm núi Bryce, Utah

Bryce Canyon thu hút du khách bởi những “hoodoo” - các cột đá cao sừng sững trải dài hàng dặm, nổi bật với sắc đỏ, trắng và vàng rực rỡ dưới bầu trời xanh trong.

Những tảng đá ở Công viên quốc gia Bryce Canyon có màu đỏ, cam và trắng nổi bật trên nền trời. Ảnh: Ethan Miller/Getty

Những cột đá này được hình thành từ lớp đá mềm ở phần dưới và lớp đá cứng hơn ở trên, là kết quả của hàng nghìn năm phong hóa và xói mòn. Chúng tạo thành một chuỗi các khán đài tự nhiên đồ sộ, đặc biệt ngoạn mục khi được ánh hoàng hôn nhuộm màu rực rỡ.

20. Biển Chết, Israel/Jordan

Biển Chết nằm giữa Jordan (hình trên) và Israel. Ảnh: Ahmad Abdo/AFP/Getty

Là điểm thấp nhất trên Trái Đất, Biển Chết mặn hơn biển thông thường tới 9 lần. Người ta cho rằng đây là một phần của đới nứt kéo dài về phía Bắc đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đây, vùng này từng là một đầm phá nối liền với biển Địa Trung Hải.

Lớp trầm tích muối nằm dưới đáy hồ giúp người tắm duy trì thăng bằng, nổi trên mặt nước. Đặc tính làm trẻ hóa của nước đã biến nơi đây thành điểm đến được du khách ưa thích trong suốt nhiều thế kỷ.

21. Hồ Spotted, Canada

Hồ Spotted của Canada - một cảnh tượng đáng chú ý. Ảnh: Shutterstock

Nằm giữa lòng British Columbia, hồ Spotted trông giống như một hồ nước ngọt thông thường vào mùa đông. Nhưng khi nhiệt độ tăng lên và nước bốc hơi, nó trở nên hoàn toàn khác biệt. Hồ nước xuất hiện những đốm màu xanh lam, vàng và xanh lục và kết quả của sự lắng đọng magie sunfat, natri sunfat và canxi.

22. Thác Máu, Nam Cực

Chảy từ sông băng Taylor ở Nam Cực, màu sắc “ma quái” của Thác Máu có nguồn gốc từ thời xa xưa.

Hiện tượng thiên nhiên đáng kinh ngạc này được nhà địa chất người Úc Griffith Taylor phát hiện vào năm 1911. Ảnh: Cavan/Alamy Stock

Năm 2017, các nhà khoa học phát hiện màu đỏ tươi không phải do tảo gây ra như trước đây vẫn nghĩ mà là kết quả của quá trình oxy hóa sắt trong nước muối. Quá trình này mất khoảng một triệu rưỡi năm để nước đến được thác.

Khi nước tiếp xúc với oxy, sắt trong đó bị oxy hóa, tạo nên màu đỏ đặc trưng.

Người ta tin rằng, nguồn nước này đến từ một hồ muối nằm dưới sông băng, nơi tiếp xúc với những tảng đá giàu sắt.

23. Công viên địa chất Zhangye Danxia, ​​Trung Quốc

“Dãy núi Cầu Vồng” thuộc Công viên Địa chất Zhangye Danxia là ví dụ điển hình về những gì hoạt động địa chất kéo dài hàng triệu năm có thể làm với cảnh quan.

"Dãy núi Cầu Vồng" có diện tích 322 km2.

Những lớp đá sa thạch, đá bùn và đá trầm tích nhiều màu ở đây được hình thành qua hàng triệu năm. Độ nghiêng đột ngột của các lớp đá này là kết quả của sự chuyển động của các mảng kiến tạo, quá trình cũng đã tạo nên dãy Himalaya.

Sự xói mòn của các con sông đã góp phần tạo ra những hẻm núi sâu và đỉnh núi cao, các tầng đá màu tím, xanh lá cây, vàng và đỏ tạo nên một bức tranh thiên nhiên rực rỡ và sống động.

24. Miệng núi lửa Darvaza, Turkmenistan

Được người dân địa phương gọi là “Cổng địa ngục,” Hố khí Darvaza là một hiện tượng nhân tạo có tuổi đời chưa đầy nửa thế kỷ.

Hố khí Darvaza nằm giữa sa mạc Karakum. Ảnh: Giles Clarke/Getty

Khi đang tìm kiếm dầu mỏ, các kỹ sư Liên Xô đã phát hiện một túi khí tự nhiên và vô tình làm sụp đổ nó, khiến thiết bị bị thiêu rụi.

Lo ngại về việc khí mê-tan có thể gây nguy hiểm cho động vật hoang dã trong sa mạc Karakum, các nhà khoa học đã quyết định đốt cháy hố khí này với hy vọng ngọn lửa sẽ tắt sau một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ, ngọn lửa vẫn cháy rực rỡ ở độ sâu khoảng 30m, dù có một số ý kiến cho rằng nó đang dần yếu đi. Hiện tại, đây vẫn là điểm thu hút du khách lớn đối với quốc gia ít người biết đến ở Trung Á này.