Du lịch Quảng Trị thăng hạng với hai điểm đến lọt top hấp dẫn Việt Nam

Mới đây, tạp chí du lịch uy tín Lonely Planet đã công bố danh sách 15 điểm đến và trải nghiệm hấp dẫn nhất Việt Nam, trong đó Quảng Trị gây chú ý khi có tới hai đại diện góp mặt: Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Địa đạo Vịnh Mốc. Đây là minh chứng cho sức hút đa dạng của du lịch Quảng Trị, từ khám phá thiên nhiên kỳ vĩ đến trải nghiệm lịch sử - văn hóa đặc sắc.

Ảnh Oxalis Adventure

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: thế giới hang động kỳ vĩ

Hành trình khám phá hệ thống hang động tại Phong Nha – Kẻ Bàng được Lonely Planet xếp trong top 10 trải nghiệm đáng thử tại Việt Nam. Nơi đây nổi tiếng với rừng nguyên sinh bạt ngàn và những hang động khổng lồ, trong đó Sơn Đoòng được xem là hang động lớn nhất hành tinh, thu hút du khách quốc tế.

Ảnh tư liệu VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Dù tour khám phá Sơn Đoòng đã kín chỗ đến năm 2026, du khách vẫn có nhiều lựa chọn khác như hang Én, hang Tú Làn hay hang Va, mỗi nơi mang đến những trải nghiệm khám phá thiên nhiên độc đáo và kỳ bí. Những hang động với thạch nhũ, măng đá muôn hình vạn trạng cùng hệ sinh thái phong phú khiến Phong Nha – Kẻ Bàng trở thành điểm đến khó quên đối với những ai yêu thích du lịch mạo hiểm, sinh thái.

Địa đạo Vịnh Mốc: chứng nhân lịch sử sống động

Bên cạnh thiên nhiên hùng vĩ, Quảng Trị còn ghi dấu ấn với Địa đạo Vịnh Mốc, địa điểm nổi tiếng về lịch sử kháng chiến. Nằm trong danh sách những trải nghiệm hấp dẫn của Lonely Planet, Địa đạo Vịnh Mốc thu hút du khách nhờ giá trị lịch sử và trải nghiệm thực tế về những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Ảnh luhanhvietnam

Cùng với Địa đạo Củ Chi (TP HCM) và Đồi Hamburger (Thừa Thiên – Huế), địa đạo Vịnh Mốc là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường của quân và dân địa phương. Du khách có thể đi sâu vào hệ thống địa đạo dài gần 2km, quan sát những hầm trú ẩn, phòng làm việc và nơi sinh hoạt của người dân trong thời chiến, từ đó hiểu hơn về một phần lịch sử Việt Nam.

Trước đó, tại Hà Nội, sản phẩm du lịch “Đường Trường Sơn huyền thoại – Hang Chỉ huy” (xã Thượng Trạch) cũng được vinh danh ở hạng mục Sản phẩm du lịch sáng tạo tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. Những ghi nhận này cho thấy Quảng Trị không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn mà còn sở hữu các điểm di tích lịch sử đặc sắc, từ đó tạo nên sức hút đa dạng cho du khách trong và ngoài nước.

Ngoài việc khám phá thiên nhiên và lịch sử, du khách đến Quảng Trị còn có cơ hội trải nghiệm du lịch mạo hiểm, sinh thái và khám phá văn hóa bản địa. Các cung đường trekking quanh Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng hay tham quan các bản làng gần địa đạo mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và đời sống dân tộc.

Những thành công trong việc được Lonely Planet và các giải thưởng du lịch quốc gia ghi nhận không chỉ nâng tầm thương hiệu Quảng Trị trên bản đồ du lịch Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ du lịch bền vững, kết hợp giữa khám phá thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, thu hút thêm nhiều du khách trong tương lai.