Quảng Trị có 2 điểm đến lọt vào top 15 trải nghiệm tuyệt vời nhất ở Việt Nam

Theo giới thiệu của Lonely Planet, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là tốt nhất cho những trải nghiệm độc đáo, với điểm tham quan thiên nhiên lớn nhất Việt Nam - theo đúng nghĩa đen - chính là Hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới về thể tích và là một kỳ quan thiên nhiên đích thực.

Bài viết đăng trên tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet

Cả một dãy nhà ở Thành phố New York có thể vừa khít lối đi chính rộng lớn của hang, nhưng lượng khách tham quan được kiểm soát chặt chẽ và hang động khổng lồ này chỉ có thể tiếp cận bằng những chuyến đi bộ có hướng dẫn viên tốn kém. Tin tốt là Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có rất nhiều hang động khác mà bạn có thể leo trèo, bò, chèo thuyền hoặc đu dây zipline với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ. Bạn có thể tham quan các hang động Tú Làn, Phong Nha và Thiên Đường với chi phí eo hẹp; nếu có nhiều tiền hơn, bạn có thể đến Hang Én, nơi những người đi bộ đường dài dựng lều trên bãi biển ngầm, được chiếu sáng bởi những tia sáng tự nhiên.

Hiện nay tour Sơn Đoòng đã bán hết chỗ đến năm 2026, tuy nhiên nếu bạn không thể giành được một suất tham quan quý giá này, đừng lo lắng, vì xung quanh đó còn rất nhiều hang động tuyệt đẹp khác đang chờ bạn khám phá.

Cũng theo Lonely Planet, Việt Nam ngày nay đã vượt qua chiến tranh, nhưng những chiến trường từ thời Chiến tranh Việt Nam vẫn còn đó như một lời nhắc nhở sâu sắc về những gì người dân đã phải trải qua để đạt được ngày hôm nay. Những địa điểm ghi lại tổn thất của quân đội Mỹ như Đồi Hamburger ở Khu Phi quân sự (DMZ) đã in sâu vào tâm trí người dân - và những địa đạo thời chiến ở Củ Chi gần TP.HCM và Vịnh Mốc gần Huế hé lộ phần nào những trải nghiệm của người Việt Nam, cho thấy người dân bình thường đã phải trải qua những khó khăn phi thường như thế nào để chống lại siêu cường quốc hùng mạnh nhất thế giới.

Một du khách quốc tế tham quan địa đạo Vĩnh Mốc

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Trị, lựa chọn và vinh danh này của Lonely Planet đánh giá được sự đa dạng, hấp dẫn của hệ thống sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Quảng Trị là khám phá và trải nghiệm hang động, văn hóa lịch sử, mạo hiểm, sinh thái qua thực tế hoặc qua ứng dụng công nghệ hiện đại. Những đánh giá và giới thiệu về các điểm đến ở tỉnh Quảng Trị trên các trang du lịch uy tín mang tầm quốc tế, tiếp tục làm lan toả thương hiệu điểm đến của du lịch Quảng Trị trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.