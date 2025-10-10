Hà Nội 30 năm trước qua ống kính nhiếp ảnh gia Nhật

Ông Kobayashi (58 tuổi) lần đầu đến Hà Nội vào tháng 2/1995 và bắt đầu sinh sống ở đây từ tháng 11/1996. Đến năm 2000, ông trở về trụ sở chính ở Nhật Bản, rồi lại được cử sang Hà Nội một lần nữa vào năm 2007 và quay lại Nhật vào năm 2017. Năm 2020, ông tiếp tục được điều sang Hà Nội và hiện sống, làm việc tại đây.

Đến nơi đất khách quê người, một trong những việc đầu tiên ông làm là ghi lại hình ảnh cuộc sống Thủ đô. Trong ảnh là hồ Hoàn Kiếm năm 1995 một ngày mờ sương, nhìn từ Hàng Khay qua ống kính. 30 năm sau, khi chia sẻ lại hình ảnh này, nhiếp ảnh gia công nhận đây vẫn là điểm dừng chân quen thuộc của người dân ở Hà Nội và du khách thập phương.

Còn đây là đồn Công an quận Hoàn Kiếm, nằm ở ngã tư đường giao giữa Tràng Thi, đường Lê Thái Tổ và đường Bà Triệu.

Bức ảnh được nhiếp ảnh gia chụp vào một ngày lạnh giá tháng 2/1995, ở một hiệu sách vẫn mở cửa đến ngày nay trên phố Tràng Tiền.

Sau 18 năm sống ở Thủ đô, ông Kobayashi nhận thấy không ít bạn trẻ còn xem khu quanh Lotte Center, Kim Mã, Cầu Giấy hay Mỹ Đình, Keangnam là trung tâm Hà Nội. "Có lẽ vì khu vực phía tây phát triển quá nhanh trong 30 năm qua", ông nói.

Theo ông, điều này khá giống với Tokyo. Trung tâm Tokyo là Hoàng cung - nơi từng là thành Edo. Phía tây Hoàng cung là Ikebukuro và Shinjuku trước kia là vùng ngoại ô, nhưng nay Shinjuku đã trở thành "phó trung tâm" Tokyo, nơi đặt tòa thị chính. "Nếu so sánh, tôi thấy Kim Mã - Cầu Giấy giống như Ikebukuro, còn Mỹ Đình thì giống Shinjuku vậy", ông nói.

Tuy vậy, nhiếp ảnh gia Nhật Bản tin rằng dù Hà Nội đang phát triển về hướng Tây hay mở rộng đến đâu thì khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố Tràng Tiền mãi là trái tim của thành phố. Ông cảm nhận: "Nơi đây có sự hòa quyện tinh tế giữa kiến trúc cổ, những con phố xưa và hơi thở hiện đại - điều làm nên vẻ đẹp riêng của Hà Nội". Đó cũng là lý do phần lớn ảnh của ông đều được chụp quanh hồ Hoàn Kiếm.

Trong ảnh là ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và đường Tràng Tiền 30 năm trước.

"Hình ảnh những chiếc xe đạp lướt qua và những tấm biển viết tay thông báo về bộ phim đang chiếu vào thời điểm đó tạo nên một bầu không khí rất hoài niệm", ông Kobayashi nói về bức ảnh chụp Rạp tháng 8 năm 1995.

30 năm trước, ga Hà Nội chưa tấp nập hàng quán như bây giờ. Theo nhiếp ảnh gia, "không khí lúc đó thực sự mang lại cảm giác như ở một thời đại khác, còn Hà Nội trong vài năm qua đã phát triển khá nhiều".

Bức ảnh này chụp mặt tiền ga Hà Nội nhìn về phía Nam dọc theo đường Lê Duẩn.

Không chỉ ghi lại hình ảnh Hà Nội qua năm tháng, ông Kobayashi còn nhận thấy sự thay đổi trong tâm thức của người dân. Ông bộc bạch: "Những năm 1990, mức độ phát triển giữa Hà Nội và TP HCM rất khác nhau. Lúc đó tôi cảm nhận được rằng nhiều người Hà Nội âm thầm ngưỡng mộ TP HCM. Dù họ không nói ra nhưng tôi thấy rõ mong muốn được một lần đến đó.

Thế nhưng, khoảng 15 năm trở lại đây thì khác. Khi trở lại Hà Nội lần thứ 3 vào năm 2020, cảm giác của tôi đã thay đổi: Nhiều người từng có trải nghiệm đáng quý ở nước ngoài lại muốn trở về và tiếp tục gắn bó với Hà Nội. Tôi thấy rõ Hà Nội đã thực sự trở thành một thành phố đáng sống, phát triển và khiến người ta yêu thương hơn rất nhiều".

Ông Kobayashi thích ghi lại khoảng khắc đời thường của người dân dù ở quê hương hay một nơi xa lạ. Nhưng ông nói cuộc sống Hà Nội khiến mình say mê. "Mọi thứ đều mang một vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc và đầy sức sống khiến tôi muốn lưu giữ lại qua ống kính", Kobayashi nói.

Khu tập thể Khương Thượng năm 1995 (đối diện Vincom Phạm Ngọc Thạch ngày nay) qua ống kính Kobayashi.

Nhiếp ảnh gia cho biết, thời đó giữa rất nhiều xe đạp, một chiếc Honda Dream II mới bóng loáng chẳng khác nào một chiếc ô tô mới toanh. Honda Chaly cũng từng là một loại xe rất phổ biến. "Những năm 1990, tất cả các loại xe Dream II đều được sản xuất tại Thái Lan và rất đắt tiền", ông nói.

Cầu Long biên nhìn từ cầu Chương Dương gần như không thay đổi diện mạo sau 30 năm. Bãi cát bên dưới cầu được người dân tận dụng để trồng trọt.

Sân bay Nội Bài năm 1995. Trong ảnh là chiếc Airbus A320 của Vietnam Airlines. Hồi đó, sân bay không có cầu ống lồng dẫn khách lên thẳng máy bay như bây giờ, máy bay phải đỗ ngoài xa và hành khách di chuyển bằng xe buýt ra tận nơi để lên.

Bộ ảnh Hà Nội năm 1995 của nhiếp ảnh gia người Nhật thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, trong đó nhiều người nói họ được nhìn thấy tuổi thơ một lần nữa.

Ông Yuichi Kobayashi coi đây là một niềm vinh dự và xúc động. Ông nói: "Tôi rất vui khi thấy nhiều người Việt nói bộ ảnh khiến họ nhớ về tuổi thơ, về gia đình, về một Hà Nội thân quen đã xa. Tôi cảm thấy may mắn khi những khoảnh khắc mình lưu giữ bằng ống kính có thể chạm đến ký ức và trái tim của mọi người. Đó là điều đẹp đẽ nhất mà nhiếp ảnh có thể mang lại".

Ông cũng cho rằng sự trân trọng quá khứ cho thấy "văn hóa ngày càng có giá trị trong lòng người dân, và đó chính là dấu hiệu của một xã hội có đời sống tinh thần phong phú".

Lam Phương Ảnh: Yuichi Kobayashi