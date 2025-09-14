Lý do khách quốc tế quay lại Việt Nam nhiều lần không chán

Trong một bài viết trên tờ Daily Telegraph tháng 7, nhà báo Australia Ronan O’Connell kể lần đầu đến Việt Nam cách đây 18 năm và từ đó quay lại thêm 18 lần nữa. Với anh, Việt Nam không chỉ là điểm đến yêu thích bậc nhất ở châu Á mà còn gắn với nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc đời như du lịch một mình đầu tiên, cầu hôn vợ, nhận tin sắp làm cha và cả hành trình cuối cùng bên người cha quá cố.

"Việt Nam là điểm đến tôi chưa bao giờ thấy chán, mỗi lần trở lại đều mang đến trải nghiệm mới", O’Connell nói và khẳng định sẽ tiếp tục quay lại để khám phá nhiều góc nhìn khác.

Ken Rafter, du khách Australia, cũng đưa gia đình tới đây liên tiếp hai năm qua. Họ đi từ Bắc vào Nam như Hà Nội, Ninh Bình, Hạ Long, Tam Cốc, Đà Nẵng, Hội An, TP HCM và Vũng Tàu.

Ken Rafter (phải) và gia đình chụp ảnh trong chuyến đi Đà Nẵng vào tháng 4 năm 2023. Ảnh: NVCC

"Chúng tôi yêu lối sống và sự thân thiện của người Việt mỗi lần ghé thăm", Rafter nói, đồng thời đánh giá cao chính sách visa thông thoáng và hạ tầng đô thị ngày càng hiện đại với nhiều tòa nhà chọc trời.

Theo khảo sát của nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến Agoda dựa trên dữ liệu lưu trú nửa đầu năm, Việt Nam đứng thứ ba châu Á về lượng khách quay lại, sau Nhật Bản và Thái Lan. Theo số liệu của Cục thống kê, 7 tháng đầu năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 12 triệu lượt, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước, tăng 25% so với 2019 - năm hoàng kim của du lịch Việt.

Trong bài viết đăng tải tháng 8, trang tin du lịch Mỹ Travel Off Path với hơn 6 triệu độc giả mỗi tháng, chỉ ra 5 yếu tố khiến Việt Nam đặc biệt hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế.

Đó là kho tàng di sản lịch sử như Phố cổ Hội An, Cố đô Huế, địa đạo Củ Chi; chi phí hợp lý so với nhiều nước trong khu vực; cảnh quan đa dạng từ vịnh Hạ Long, Sa Pa đến Phong Nha - Kẻ Bàng, thác Bản Giốc; ẩm thực phong phú từ phở, bánh mì đến món ăn đường phố và trên hết là sự hiếu khách của người Việt.

Tiến sĩ Daisy Kanagasapapathy, Phó chủ nhiệm bộ môn Quản trị du lịch và khách sạn tại RMIT Việt Nam, cho biết việc mở rộng thị thực điện tử (e-visa) cho tất cả quốc tịch với thời hạn lưu trú 90 ngày và cho phép nhập cảnh nhiều lần đã giúp tháo gỡ nhiều rào cản trước đây. Danh sách các quốc gia được miễn thị thực tăng lên 29 cũng khiến Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn so với các nước trong khu vực.

Tiến sĩ Kanagasapapathy cho rằng "bầu trời Việt Nam chưa bao giờ nhộn nhịp như hiện nay", nhờ việc mở rộng các đường bay quốc tế, bao gồm các tuyến bay thẳng quan trọng từ các thành phố lớn ở châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông.

"Sự gia tăng kết nối này đóng vai trò then chốt trong việc thu hút du khách từ các thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, hay lượng du khách châu Âu từ Anh và Đức", bà Kanagasapapathy nói và cho biết thêm Chính phủ cùng ngành du lịch đã tận dụng hiệu quả các sự kiện lịch sử 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước hay 80 năm Quốc khánh 2/9.

Claudia và Pietro chụp ảnh với cảnh người Việt xếp hàng chờ xem duyệt binh. Ảnh:Tú Nguyễn

Các sự kiện trọng đại tầm quốc gia đã chạm tới cảm xúc của cả du khách nội địa lẫn quốc tế đang tìm kiếm trải nghiệm văn hóa phong phú và bề dày lịch sử.

Bà cũng nhấn mạnh Việt Nam đang hướng tới đa dạng hóa bằng cách khai thác du lịch ngách, nhằm phục vụ nhiều đối tượng khác nhau, vượt ra khỏi nhóm khách tận hưởng kỳ nghỉ truyền thống.

Một ví dụ điển hình là việc Việt Nam đẩy mạnh khai thác thị trường du lịch Halal (du khách theo đạo Hồi). Bằng cách đầu tư vào chứng nhận thực phẩm Halal, quảng bá các cơ sở lưu trú phù hợp với tiêu chuẩn Halal và tăng khả năng tiếp cận các cơ sở cầu nguyện, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến thân thiện với du khách đến từ các quốc gia Hồi giáo như Indonesia, Malaysia và khu vực Trung Đông.

Tiến sĩ Jackie Ong, giảng viên cấp cao ngành Quản trị du lịch và khách sạn tại RMIT, đánh giá Việt Nam đang mở rộng sức hấp dẫn vượt ra ngoài du lịch biển và văn hóa truyền thống. Các loại hình du lịch mạo hiểm như trekking, khám phá hang động, phượt xe máy, cùng mô hình nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái, đã thu hút nhiều nhóm khách mới muốn tìm trải nghiệm độc đáo.

Cựu binh Mỹ Gary (trái - thứ hai) trong lần trở lại TP HCM đúng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Bích Phương

Hạ tầng du lịch cũng đang được cải thiện. Việc mở rộng sân bay tại các thành phố lớn không chỉ nâng cao trải nghiệm mà còn giúp du khách dễ dàng khám phá nhiều vùng miền. Ngoài ra, các chiến dịch quảng bá như "Khám phá Việt Nam" hay "Việt Nam - Điểm đến quanh năm" xuất hiện toàn cầu qua nền tảng số, hợp tác với người ảnh hưởng và truyền thông truyền thống.

Theo các chuyên gia, để giữ vững đà phát triển, ngành du lịch cần tập trung vào năm trụ cột: phát triển bền vững, đẩy mạnh số hóa, khai phá tiềm năng mới ở các điểm đến ít nổi tiếng, thu hút khách giá trị cao và đầu tư đào tạo nhân lực.

"Việt Nam đang ở vị thế lý tưởng để duy trì đà tăng trưởng, trở thành điểm đến toàn cầu hàng đầu, hứa hẹn tương lai tươi sáng cho du lịch và nền kinh tế quốc gia", Tiến sĩ Jackie Ong nhấn mạnh.