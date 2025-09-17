'Săn' khoảnh khắc bình minh khắp Việt Nam

Bùi Xuân Việt, nhiếp ảnh gia sống tại Đồng Nai, đã đi khắp Việt Nam và ghi lại cảnh bình minh. Anh cho rằng, bình minh và hoàng hôn là những khoảnh khắc đẹp nhất trong nhiếp ảnh bởi sự tương phản cao, tạo nên những mảng màu đối lập ấn tượng.

Mỗi bức hình đều có câu chuyện riêng. Trong ảnh là cảnh bình minh tại bản Lao Chải, Mù Cang Chải vào tháng 9/2019. Khi đó, bản còn hoang sơ, thiếu thốn, nhưng anh đã nhận được sự hiếu khách từ một gia đình dân tộc. Họ đãi anh bữa cơm, và dù năn nỉ, họ cũng nhất quyết không nhận tiền cảm ơn.

Ảnh chụp đồi chè ô long lúc bình minh ở Sa Pa đúng mùa mai anh đào nở - thường là đầu tháng 12 - năm 2019. Anh Việt thường xuyên kiểm tra thông tin từ các hội nhóm du lịch để cập nhật chính xác thời gian hoa nở. Nếu may mắn đi vào ngày nắng, hoa lên màu đẹp sẽ có ảnh tốt hơn. Để "săn" mai anh đào, anh nói cần quyết định nhanh vì hoa tàn sớm.

Bức ảnh chụp tại Ngải Thầu Hạ vào tháng 8/2019, bản làng nổi tiếng vì cảnh đẹp với núi rừng bao quanh ở Lào Cai. Anh Việt nhớ khi đó thấy khói bếp từ căn nhà tạo ra những ray sáng đẹp mắt. Tuy nhiên, anh chưa thể chụp được vì khung hình còn trống, thiếu cảm xúc.

"Bỗng nhiên, hai mẹ con dắt tay nhau đi lên và món quà tôi nhận được là tấm ảnh này", anh nói.

Anh Việt muốn hoàn thành bộ ảnh bình minh khắp Việt Nam nhưng thừa nhận rất khó để thực hiện vì không phải mọi nơi đều tìm được góc ấn tượng.

Địa điểm trong hình là ruộng bậc thang ở Nậm Hồng tháng 9/2022, Hoàng Su Phì, Tuyên Quang. Các căn nhà trong hình là homestay được xây trên đỉnh đồi để du khách tận hưởng tầm nhìn toàn cảnh ra ruộng bậc thang.

Mùa lúa chín ở Chu Va tháng 9/2020, Lai Châu.

Chuyến đi này không quá thành công với anh Việt vì thời tiết xấu cả tuần. Anh Việt ở cùng nhà người dân bản địa, ngày ngày theo họ đi đánh cá để chờ trời nắng đẹp lại.

Cảnh sương sớm ở Cao Bằng vào tháng 10/2020. Theo anh Việt, bình minh ở Cao Bằng và Lạng Sơn để lại nhiều ấn tượng nhất nhưng chưa có dịp để chụp bức hình ăn ý. Tấm hình này cũng là tấm chụp bình minh duy nhất anh giữ lại sau ba lần đến Cao Bằng.

"Thời tiết không chiều lòng người nên tôi hy vọng lần sau sẽ làm lại được cho khỏi tiếc nuối", anh nói.

Một góc chụp nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh ở Hang Rái, Khánh Hòa, tháng 1/2018.

Theo anh Việt, tìm góc chụp không khó nhưng chụp đẹp lại là cả quá trình. Vào mùa sóng ở Việt Nam từ tháng 11 đến tháng 2, cảnh ở đây sẽ đẹp nhất. Người chụp phải canh thủy triều ngày mực nước thấp, vào đúng bình minh để nước không ngập bàn thạch, đồng thời phải có gió to - có sóng mạnh đánh lên bàn thạch, sau đó chảy xuống, tạo thành thác nước giữa biển.

Bình minh trên đảo Phú Quý trong một ngày tháng 1/2021, gió biển giật cấp 8, sóng mạnh khiến cả tàu từ khách đến thuyền viên liên tục nôn.

"Dù mệt, tôi vẫn vui vì nhờ sóng to mới có bộ ảnh đẹp", anh nói. Khi săn sóng, nhiếp ảnh gia phải thận trọng vì sóng mạnh có thể làm ướt người và gây hỏng thiết bị nếu không bảo vệ kỹ.

Bình minh trên bãi rêu ở Cổ Thạch, Lâm Đồng vào tháng 2/2020. Điểm đến này cách Phan Thiết khoảng 100 km. Bãi rêu này mới nổi vài năm gần đây, du khách cần dậy sớm từ khoảng 5h để có những khoảnh khắc ảnh đẹp.

Đèo Klong Klanh được chụp vào tháng 11/2018. Nơi đây cách Đà Lạt khoảng 50 km. Để có shot hình này, anh phải đi từ 2h30 để kịp chụp bình minh và biển mây.

Theo anh, nếu muốn chụp được biển mây, người chụp cần canh đủ các yếu tố thời tiết. Ví dụ, trước đó vài ngày, trời cần có mưa, sau đó có nắng để đủ độ ẩm và đêm lạnh sẽ làm sương xuất hiện lúc bình minh. Gió thổi nhẹ, dưới 5km/h, làm mây đọng lại.

Bình minh ở Đạ Sar, Lâm Đồng (tháng 11/2018).

Nhiếp ảnh gia Việt vẫn tiếp tục cố gắng hoàn thành bộ ảnh bình minh khắp Việt Nam. Sau sáp nhập, số lượng tỉnh thành giảm đi đáng kể khiến mục tiêu phần nào dễ hoàn thành hơn. Tuy nhiên, anh cho biết thử thách lớn nhất vẫn là tìm được đúng góc và đúng thời điểm. Thời tiết ủng hộ là yếu tố quan trọng.