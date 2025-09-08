Triển lãm quốc gia vẫn đông nghịt khách sau khi mở thêm 10 ngày

Sức nóng của triển lãm "80 năm thành tựu đất nước" tại Trung tâm triển lãm quốc gia chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sáng 9/7, hàng trăm nghìn lượt khách vẫn đổ về đến đây khiến các tuyến đường ùn tắc cục bộ.

Gia đình cô Trần Thị Huệ (áo đỏ), 57 tuổi từ Hưng Yên, đi từ 7h đến 11h mới tới nơi vì tắc đường. Lượng khách đông dù triển lãm đã mở cửa từ trước kỳ nghỉ lễ khiến cô bất ngờ. Tuy nhiên, chỉ còn vài ngày cuối cùng, cô quyết tâm đi xem bằng được.

Trước sự quan tâm đặc biệt của người dân và hiệu ứng lan tỏa sau sự kiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kéo dài triển lãm đến 15/9, thêm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu, nhằm giúp người dân có điều kiện tham quan, trải nghiệm.

Bên trong sảnh H1 của triển lãm gần như chật kín người vào lúc 11h30. Triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều lứa tuổi, trẻ hay già đều có thể tìm được khu vực yêu thích của mình.

Sau 6 ngày mở cửa, triển lãm đón gần bốn triệu lượt khách, cao điểm là 1/9 với hơn một triệu lượt.

Một nhân viên tại triển lãm chia sẻ lượng người có giảm so với dịp nghỉ lễ nhưng vẫn đông ngoài sức tưởng tượng. Dù triển lãm có nhiều phông nền ấn tượng, khách đến xem hôm 7/9 chia sẻ không thể chụp nổi vì quá đông, "giơ máy lên chỉ thấy người với người".

Triển lãm được chia thành ba phân khu chính gồm: Phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy); Phân khu triển lãm ngoài trời (Các sân Đông, Tây, Nam, Bắc); Phân khu triển lãm quốc tế và 12 ngành công nghiệp văn hóa (Nhà triển lãm Khối A), trưng bày nhiều sản phẩm, thành tựu của 34 tỉnh, thành, 28 bộ ngành, doanh nghiệp.

Trên tầng hai của sảnh 2 hiện mở thêm quán ăn nên du khách đến triển lãm không còn phải đi ra ngoài trời để tới khu ẩm thực. Tuy nhiên, không gian tầng hai hẹp, khách luôn lấp kín các gian hàng trong khi lựa chọn ăn uống ít đa dạng.

Trong hình là một khách nữ ngủ gục giữa loạt đồ lỉnh kỉnh ở khu ăn uống bên ngoài tầng hai.

Nhiều gia đình đa thế hệ đem theo đồ ăn, thức uống và "cắm trại", ngủ ngay giữa sàn khu triển lãm. Một số người còn nằm dưới gầm các mô hình lớn để ngủ cho yên tĩnh dù lực lượng an ninh liên tục nhắc nhở.

Robot hình người VinMotion vẫn là điểm nhấn của triển lãm, thu hút đông đảo khách tham quan trải nghiệm, tương tác. Robot này cao khoảng 1,7 m, biết bắt tay và thoại một số câu tiếng Việt.

Đi từ Thanh Xuân đến triển lãm mất hơn 2,5 giờ, anh Nguyễn Đức Dũng, cho biết không thể tin sau đợt lễ lượng người quan tâm vẫn lớn như vậy. Việc di chuyển, trải nghiệm, ăn uống có chút bất tiện nhưng anh vẫn thấy tự hào khi được chứng kiến những thành tựu đất nước đạt được suốt chiều dài 80 năm xây dựng và phát triển.

Trần Ngọc Thanh Uyên (áo trắng) - du khách TP HCM - đến triển lãm từ sớm và tham quan được nhiều khu. Uyên tới Hà Nội xem diễu binh, cũng định đến triển lãm từ đợt nghỉ lễ nhưng do chưa rủ được bạn nên tạm gác lại.

"May mà triển lãm mở thêm nhưng tôi không nghĩ đông thế này, cứ tưởng mọi người đã đi hết trong dịp lễ", cô nói. Du khách TP HCM chia sẻ mọi thứ trong triển lãm đều khiến cô phải "wow" vì quá ấn tượng, đặc biệt ở sảnh trung tâm với những nội dung bao quát về các mốc lịch sử đất nước.

Sảnh 8 với nhiều khu trưng bày của Bộ Quốc phòng như vật phẩm lịch sử, vũ khí, quân phục là điểm thu hút hàng đầu của triển lãm từ ngày mới mở cửa.

Khu vực hệ thống mô phỏng bắn súng của Viettel thu hút hàng trăm khách xếp hàng bất kể khung giờ nào.

Không gian triển lãm "95 năm cờ Đảng soi đường" ở trung tâm triển lãm khiến hầu hết khách tham quan bất ngờ vì quy mô và trải nghiệm đa giác quan từ hiện vật, hình ảnh, video, giọng thuyết minh. Bà Phùng Hương, sống tại phường Hà Đông, cho biết cách thể hiện tại không gian triển lãm dễ hiểu, "đi vào lòng người".

"Đông quá nên nhiều khi không kịp xem hết nhưng tôi mừng vì có nhiều bạn trẻ nán lại để theo dõi các nội dung lịch sử", bà nói.

Khu vực trưng bày khí tài quân sự ngoài trời có phần ít khách tham quan do nhiệt độ bên ngoài lên tới 35 độ C.

Khu vực trưng bày các toa tàu ngoài trời cũng chật kín khách ngồi tránh nắng. Điều này khiến nhiều người muốn chụp ảnh bên trong nhưng đành phải đi ra.

Các gian hàng ẩm thực đa dạng hơn so với thời gian mở cửa lần đầu của triển lãm. Du khách có nhiều lựa chọn như đồ ăn vặt, nước ngọt, trà cho đến phở, mì. Giá bán thường đắt hơn bên ngoài 5.000-10.000 đồng. Dù vậy, các gian hàng gần như phục vụ hết công suất do trời nắng nóng, khách tham quan phải đi bộ nhiều.

Ảnh: Hoàng Giang